Cómo es la ciclogénesis que llegará al AMBA con temperaturas polares, ráfagas de viento y fuertes tormentas

El fenómeno se asocia con la formación de un centro de baja presión que provoca inestabilidad y cambios bruscos en el clima del centro del país

El invierno se instaló en la Argentina con una contundencia que se refleja en el termómetro y en los mapas de alertas meteorológicas.

Tras el ingreso de una masa de aire polar que provocó heladas de moderada a fuerte intensidad y temperaturas bajo cero en vastas regiones del país, el pronóstico anticipa un evento de alto impacto para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la provincia de Buenos Aires: una ciclogénesis que combinará lluvias, ráfagas de viento y un marcado descenso térmico, sumando nuevos desafíos para la vida cotidiana y el sistema productivo.

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En los últimos días, el invierno dio señales tempranas en el centro y norte de Argentina, con temperaturas bajo cero y heladas que afectaron a amplias zonas de la región pampeana, Cuyo y el NOA.

Un ranking de temperaturas indica los registros de varias localidades de Argentina, con la provincia de Jujuy presentando el valor más bajo. (datos SMN/ imagen Infobae)

Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el próximo episodio relevante será la llegada de una ciclogénesis, un fenómeno que los meteorólogos consideran como el motor de los cambios más bruscos del tiempo en la zona.

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La ciclogénesis es definida por la American Meteorological Society como “cualquier desarrollo o fortalecimiento de la circulación ciclónica en la atmósfera”, es decir, la formación o intensificación de un sistema de baja presión.

En la región sudamericana estos procesos tienen alta frecuencia y suelen dejar una combinación de lluvias persistentes y vientos intensos, afectando la costa este y, en particular, el centro-este del país.

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Qué se espera: lluvias, ráfagas y el regreso del aire polar

La ciclogénesis, proceso clave para la formación de ciclones en Argentina, genera tormentas intensas, lluvias y vientos que pueden causar anegamientos e inundaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) coinciden en que la semana comenzó con un escenario plenamente invernal y que la situación se mantendrá, con un agravamiento hacia el fin de semana.

Las mínimas en el AMBA y la provincia de Buenos Aires descendieron a valores cercanos a 2 °C, con sensaciones térmicas bajo cero en localidades del conurbano como Ezeiza. Uspallata y Malargüe registraron marcas próximas a los -10 °C, mientras que Córdoba, Santa Fe y el Litoral también vivieron jornadas de frío intenso y heladas generalizadas.

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La estabilidad térmica será solo una pausa breve. Según el SMN, “el miércoles será el día en el que habrá que salir más abrigado, dado que la mínima se posicionará en 5 °C y la máxima ascenderá apenas a los 11, marcando el punto más bajo de la semana en la ciudad”.

A partir del jueves, el pronóstico indica una leve recuperación de las temperaturas, con mínimas de 6 °C y máximas de 14 a 15 °C en el AMBA, pero con cielo mayormente nublado y ráfagas de viento del sudoeste que podrían alcanzar los 50 km/h.

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Cuándo llegará la ciclogénesis

La ciclogénesis es un proceso meteorológico esencial que provoca tormentas, lluvias intensas y fuertes vientos en Argentina, con riesgos de inundaciones y cambios climáticos abruptos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de ciclogénesis se desarrollará durante el fin de semana.

Los principales modelos internacionales y los partes del SMN anticipan que el domingo 28 de junio será la jornada crítica: la formación y profundización de un centro de bajas presiones en superficie se desplazará desde el Litoral hacia el estuario del Río de la Plata y el sur de Uruguay, afectando de lleno a la provincia de Buenos Aires y al AMBA.

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El organismo advierte que “el área de mayor afectación directa comprenderá a Buenos Aires, el Área Metropolitana y el sur de Entre Ríos, regiones donde se pronostican períodos de inestabilidad severa con acumulados de agua considerables y ráfagas de viento costeras que podrían alcanzar picos inusuales de hasta 90 kilómetros por hora”.

Tras heladas y temperaturas bajo cero la región pampeana y Cuyo enfrentarán una nueva irrupción de aire polar con mínimas cercanas a -2 grados Celsius - Jesús Hellín / Europa Press

El domingo comenzará en Buenos Aires con cielo cubierto, vientos en aumento, y lluvias de leve a moderada intensidad desde el mediodía. Los acumulados podrían superar los 15 milímetros según algunos escenarios, y las ráfagas del sudeste incrementarán el nivel del Río de la Plata, con riesgo de sudestadas y complicaciones para la navegación y las actividades en la costa.

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El lunes, las lluvias continuarían en forma aislada y los vientos irán perdiendo intensidad conforme la baja presión se aleje de la región. Sin embargo, la atención se traslada al ingreso de una nueva masa de aire frío de origen polar, que iniciará otro ciclo de temperaturas mínimas extremas.

El SMN prevé “mínimas entre -1 °C y -2 °C en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, consolidando la presencia de heladas generalizadas en los campos productivos de la pampa húmeda y la región de Cuyo”.

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Ciclogénesis, tipos y consecuencias

El domingo será la jornada más crítica en el AMBA con lluvias de leve a moderada intensidad y vientos que podrían superar los 50 kilómetros por hora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la OMM, la ciclogénesis es uno de los procesos clave para entender la variabilidad del clima invernal en el Cono Sur. El fenómeno implica la aparición de un sistema de baja presión donde antes no existía uno o el fortalecimiento brusco de uno ya presente. El proceso de formación suele durar entre 24 y 48 horas y se acompaña de movimientos de aire verticales que generan zonas de inestabilidad persistente, condición ideal para lluvias y vientos intensos.

El SMN diferencia entre ciclogénesis explosiva y clásica. En el primer caso, el desarrollo es muy rápido y ocasiona vientos más fuertes y cambios bruscos en el clima, mientras que la clásica muestra una evolución más gradual. En ambos escenarios, las consecuencias incluyen lluvias constantes que pueden extenderse por horas, con acumulados importantes en cortos períodos, y ráfagas que complican la movilidad y la infraestructura urbana y rural.

El SMN advierte que, más allá de la intensidad de las precipitaciones, el verdadero riesgo está en la persistencia y el efecto combinado con el viento. Las lluvias pueden no ser torrenciales, pero si se mantienen durante muchas horas generan anegamientos y dificultades para el transporte y los servicios esenciales. Las ráfagas elevan el nivel de los ríos y pueden provocar cortes de energía o caídas de árboles y estructuras.

La OMM subraya que el monitoreo y la emisión de alertas tempranas son fundamentales para minimizar el impacto social y económico de estos eventos. La coordinación entre organismos nacionales y provinciales permite anticipar restricciones en la navegación, la suspensión de clases y actividades, y la preparación de operativos de emergencia en caso de inundaciones o cortes en el suministro de energía.

Las ciclogénesis ocurren con frecuencia en la costa este de Sudamérica y pueden provocar impacto social y económico por lluvias y temporales

El invierno argentino en números: temperaturas récord y un escenario de extremos

El invierno de 2026 se caracteriza por la alternancia entre irrupciones de aire polar y episodios de inestabilidad asociados a sistemas de baja presión. El SMN emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para provincias como Tucumán, La Rioja, Córdoba, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén y el sur de Jujuy. En el noreste, la advertencia se extendió a tormentas intensas en Misiones, con acumulados de hasta 60 mm y riesgo de granizo.

El organismo detalló que, en el AMBA, el tramo más estable y menos frío de la semana se espera entre jueves y sábado, con máximas de 17 a 18 °C el sábado, antes del regreso de la inestabilidad. Los vientos rotarán progresivamente del sur al este, acompañando el suave aumento térmico.

Sin embargo, la llegada de la ciclogénesis implicará un cambio abrupto: “Se esperan lluvias de leve a moderada intensidad comenzando luego del mediodía, y dejando un cierre de fin de semana que podría acumular más de 15 mm, acompañado de ráfagas incrementándose a valores de 40 a 50 km/h del sudeste que seguramente dejarán su impacto en el aumento del nivel del Río de la Plata”.

La American Meteorological Society define la ciclogénesis como el desarrollo o fortalecimiento de la circulación ciclónica en la atmósfera (Rober Solsona - Europa Press)

El SMN anticipa que el carácter invernal se mantendrá, con heladas generalizadas durante la próxima semana y sensaciones térmicas bajo cero en el centro y norte del país. En Santiago del Estero, la OMM informó que el desenlace de la ciclogénesis se traducirá en una extensión e intensificación de la ola de frío polar, con mínimas rozando los 0 °C y sensaciones térmicas aún menores por la persistencia de la brisa del sector sur.

Los especialistas insisten en la importancia de seguir las actualizaciones del SMN y de la OMM, dado que el escenario meteorológico puede cambiar en pocas horas y los sistemas de alerta buscan anticipar riesgos para la población y los sectores productivos.