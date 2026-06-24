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“Messi nunca tendrá la mentalidad de Cristiano”: la sentencia del periodista amigo de Ronaldo en medio del debate sobre el mejor jugador del mundo

Edu Aguirre opinó acerca de las cualidades del portugués, que viene de marcar sus primeros goles en el Mundial 2026

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El español Edu Aguirre afirmó en el programa El Chiringuito que el delantero portugués tiene una mentalidad ganadora superior al resto

El debate periodístico sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos sigue más vigente que nunca en el transcurso del Mundial 2026. En el programa español El Chiringuito de Jugones se dio una acalorada discusión en torno a las figuras de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos extraordinarios jugadores que están en el centro de la escena desde hace décadas.

El periodista español Edu Aguirre, amigo personal Cristiano Ronaldo, emitió su opinión respecto a la diferencia que existe, según su criterio, entre el delantero de la selección de Portugal y el capitán de Argentina. “Lo amas o lo odias por su personalidad. En el fútbol hablas de talento, que Cristiano tiene mucho, de trabajo... ¿Crees que Messi llegó a los 39 años sin trabajar? Messi se cuida mucho. Pero hay una cosa que es la mentalidad y en la élite es súper importante", analizó en el programa.

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Luego, Aguirre comenzó a explicar la diferencia entre ambos futbolistas: “La mentalidad que tiene Cristiano no se la he visto a nadie y Messi nunca la va a tener. El hambre, la voracidad y el ansia de ganar no lo va a tener Messi nunca”.

El periodista ibérico, que el próximo 25 de julio peleará en un combate de boxeo contra su colega argentino Gastón Edul en la sexta edición de La Velada del Año que se realizará en Sevilla, es un acérrimo defensor de Cristiano Ronaldo y ayer, durante la actuación del Bicho en la goleada de Portugal 5-0 ante Uzbekistán, gritó de manera eufórica los primeros tantos de CR7 en el Mundial.

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El relato del periodista ante el segundo tanto

A los 41 años, Cristiano Ronaldo firmó un doblete en la victoria de Portugal sobre Uzbekistán en el Mundial 2026, una actuación que lo convirtió en el único futbolista con goles en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo, además de posicionarlo como el máximo artillero de su selección, tras superar la marca de Eusebio y ser el segundo jugador más longevo en marcar en el certamen, detrás del camerunés Roger Milla (42 años y 39 días).

El primer gol llegó a los cinco minutos. João Cancelo avanzó por la derecha, amagó, encontró espacio y envió un centro a media altura al área; Ronaldo definió de primera, dejó sin respuesta al arquero uzbeco Abduvokhid Nematov y abrió el marcador para la selección portuguesa. La reacción de Aguirre fue inmediata. “¡Cristiano, gol de Cristiano! No se duda, chavales. No se duda del mejor de la historia”, gritó. Cuando un compañero del programa remarcó la intensidad del festejo del atacante, el periodista insistió: “Te he dicho, te he dicho: primera, pa’ dentro. Es el mejor del mundo dentro del área, tiene el gol en la sangre”.

El segundo llegó a los 38 minutos del primer tiempo. Bruno Fernandes, que había quedado bajo la lupa de los fanáticos del delantero tras declaraciones previas en la semana, lideró un contragolpe y filtró un pase entre líneas para que Ronaldo definiera cruzado. Aguirre volvió a estallar al aire. “¡Gooool! ¡Gooool! ¡Gooool! ¡Cristiano! ¡Ronaaaldo! Es el mejor. Golazo de Cristiano. Dos ocasiones, dos para la jaula”, lanzó, antes de añadir sobre la jugada: “Muy buena la asistencia de Bruno, que midió los tiempos muy bien”.

El periodista gritó con pasión el tanto de CR/

La efusividad del relator se apoyaba en un contexto previo. Días antes, después del 1-1 ante la República Democrática del Congo, Aguirre había defendido con fuerza al atacante en el mismo programa y cuestionó a quienes lo responsabilizaban por el resultado.

En ese cruce, Edu sostuvo que “los portugueses deberían exigir al resto de jugadores la mitad de personalidad y carácter ganador que tiene Cristiano”. También apuntó contra el mediocampo luso, con nombres como Vitinha, João Neves, Bernardo Silva y el propio Fernandes, al considerar que habían “salido a verlas venir” en el debut mundialista. Su conclusión entonces fue directa: “Si a Cristiano no le llegan balones, ¿qué va a hacer?”.

Portugal enfrentará a Colombia en la próxima fecha, el sábado 27 de junio a las 20:30, hora de la Argentina, con el primer puesto del Grupo K en juego. Uzbekistán, por su parte, jugará frente a la República Democrática del Congo.

La tabla de posiciones de los grupos del Mundial 2026

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