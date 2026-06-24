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“Tendríamos que esperar más de 400 mil años para ver a un nuevo Messi”: el curioso análisis matemático sobre el capitán argentino

Un divulgador científico publicó un informe en el que se analizan datos de jugadores de élite en las cinco ligas más prestigiosas del mundo

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Un divulgador científico mostró un gráfico que indica la preponderancia del argentino respecto a otros futbolistas de élite en la relación goles + asistencias en 90 minutos

Con 39 años recién cumplidos, Lionel Messi sigue firme en la cima del fútbol. Con su brillante actuación en el Mundial 2026 con la selección argentina y el reciente récord como máximo goleador en la historia de la competencia tras pasar a Miroslav Klose, el rosarino sigue dando de qué hablar y se divulgó una estadística matemática que da cuenta de su dominio en el deporte.

De acuerdo con una publicación del divulgador científico y estudiante de matemáticas Javier Gironza, quien posee una comunidad de 53.400 seguidores en Instagram, La Pulga se encuentra en el top de jugadores con mejor relación de goles y asistencias en las cinco mejores ligas del mundo. “Matemáticamente, Messi no debería existir”, dijo el investigador para explicar su teoría.

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“Esto que se ve aquí es la distribución de goles y asistencias por cada noventa minutos de los jugadores de las cinco mejores ligas de fútbol. Como puedes ver, se forma una campana de Gauss casi perfecta, con una media de 0.35 goles más asistencia por partido y una desviación de 0.19. Los mejores jugadores están a unas cuatro desviaciones de la media. Messi está a seis desviaciones. Esto equivale a uno de cada 570 millones de jugadores de élite", analizó Gironza.

Lionel Messi se retira del campo de juego tras la victoria de Argentina por 2-0 ante Austria en el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington (AP Foto/Tony Gutiérrez)
Lionel Messi se retira del campo de juego tras la victoria de Argentina por 2-0 ante Austria en el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington (AP Foto/Tony Gutiérrez)

Luego, el joven estudiante de matemáticas agregó: “Para que entiendan la magnitud, si contamos La Liga, la Premier, la Bundesliga, la Ligue 1 y la Serie A, por ellas solo han pasado unos 60 mil jugadores desde los años 50. Tendríamos que esperar más de 400 mil años para ver a un nuevo Messi".

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No obstante, esta publicación generó reacciones diversas en las redes sociales. Algunos usuarios destacaron que el cálculo matemático no era del todo completo, ya que en el informe se incluyeron todo tipo de futbolistas (arqueros, defensores y mediocampistas que no suelen aportar en ese rubro descripto), mientras que otros aprovecharon para destacar al argentino como el mejor de todos los tiempos. “Messi lee el partido antes que nadie. Espacios, movimientos, cuerpos, rebotes. Eso no tiene techo, y por eso existe un jugador así”, remarcó un internauta. “Tenemos la fortuna de que sea contemporáneo a nosotros”, dijo otro.

“La muestra esta mal, estás tomando a todos los jugadores, arqueros y defensores incluidos y los estás comparando por su capacidad de hacer goles y asistir. Hacelo de nuevo con mediocampistas y atacantes si querés ser más exacto. Igual el video esta buenísimo y Messi es el mejor de todos los tiempos”, aportó otro usuario en la red social.

En cuanto a sus estadísticas personales, Messi suma un total de 912 goles oficiales (0.79 por partido) y 416 asistencias (0.36) en los 1158 encuentros que disputó a lo largo de su carrera en Barcelona, París Saint-Germain, Inter Miami y la selección de Argentina. Leo se encuentra persiguiendo otro registro impactante, que son los 1.000 goles, una cifra que hasta el momento ningún jugador ha conseguido. Quien más cerca está de ello al día de hoy es el portugués Cristiano Ronaldo. El delantero de Al Nassr, quien se encuentra disputando la Copa del Mundo con su selección suma 975 tantos en 1327 cotejos.

En la conclusión de su video, Gironza aportó un nuevo dato estadístico en el que Messi está por debajo del promedio y es en los penales. “Concretamente, está una desviación por debajo de la media. ¿Y cómo puede ser que un jugador tan bueno no destaque en darle a un balón que está literalmente parado? Pues la respuesta es muy interesante y está ligada con las matemáticas y con la teoría de juegos", cerró aunque no aportó los detalles explicativos que serán revelados en un nuevo video.

A lo largo de su trayectoria, el rosarino ejecutó 160 penales: convirtió 125 y falló 35, lo que arroja un promedio de 78% de efectividad. Comparado con Cristiano Ronaldo, quien marcó 193 de 231 lanzamientos, el portugués es mejor en eficacia: 83.55%.

Los goleadores del Mundial 2026

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