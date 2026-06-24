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Diego Latorre analizó el triunfo de la Selección Argentina junto a Tinelli y marcó una diferencia clave con el equipo campeón en Qatar 2022

En Infobae Mundial, el exfutbolista destacó que el seleccionado de Lionel Scaloni todavía no alcanza el nivel colectivo que exhibió en la conquista de Qatar y advirtió que gran parte de las soluciones ofensivas siguen pasando por Lionel Messi.

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Diego Latorre analizó en Infobae Mundial el triunfo de la Selección Argentina ante Austria y advirtió que el equipo de Lionel Scaloni todavía no alcanza el nivel de Qatar 2022

La victoria de la Selección Argentina por 2-0 ante Austria en la segunda fecha de la Copa del Mundo 2026 dejó buenas sensaciones por el resultado, aunque abrió interrogantes sobre el funcionamiento colectivo. Ese fue uno de los ejes centrales del debate en Infobae Mundial, el ciclo conducido por Marcelo Tinelli, donde Diego Latorre analizó el presente del equipo de Lionel Scaloni y señaló diferencias sustanciales respecto del seleccionado que se consagró campeón en Qatar 2022.

Junto a Marcelo Sottile y Yiyo Garcilazo, el exfutbolista puso el foco en el rendimiento del mediocampo y en la dependencia que, a su entender, mantiene el conjunto argentino de Lionel Messi para sostener su nivel competitivo.

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La comparación con el equipo campeón del mundo

Latorre consideró que, más allá de los seis puntos obtenidos en el arranque del torneo, el funcionamiento todavía está lejos del que exhibió Argentina en la última Copa del Mundo.

“Sacando a Messi, no lo vi tan bien al equipo en los primeros dos partidos”, afirmó. En ese sentido, señaló dificultades en la recuperación de la pelota y cuestionó la complementariedad entre Alexis Mac Allister y Enzo Fernández dentro de la estructura del mediocampo.

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Latorre sostuvo que, salvo Lionel Messi, no vio tan bien a la Selección Argentina en los primeros dos partidos del Mundial 2026 (REUTERS/Siphiwe Sibeko)
Latorre sostuvo que, salvo Lionel Messi, no vio tan bien a la Selección Argentina en los primeros dos partidos del Mundial 2026 (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

La observación derivó en una comparación con el seleccionado que conquistó el título en Qatar. Consultado por Tinelli sobre las diferencias entre ambos equipos, Latorre fue categórico: “La selección argentina en el Mundial pasado, sobre todo del tercer partido hacia adelante, jugó otro fútbol. Un fútbol que nos llenó los ojos y en el que la mitad de la cancha funcionaba mejor y había más variantes”.

Según su análisis, el actual equipo concede demasiado terreno y encuentra gran parte de sus soluciones en la inspiración de su capitán. “Todo está resumido a que agarre la pelota Messi e invente. Como tiene una capacidad de inventar con mucha frecuencia, ganamos los partidos, pero...”, reflexionó.

Messi, el factor que marca la diferencia

La influencia de Lionel Messi fue otro de los puntos centrales de la conversación. Para Latorre, el rosarino continúa siendo el elemento que inclina la balanza incluso cuando el funcionamiento colectivo no alcanza su mejor versión.

“Si Austria hubiese tenido a Messi ayer, nos ganaba el partido”, sostuvo. Y profundizó su idea con una reflexión sobre el impacto del capitán argentino en el fútbol moderno: “Escuchamos muchas veces que el fútbol va hacia lo atlético, lo científico, las estadísticas, los GPS y las distancias recorridas. Después aparece un tipo que destruye todos esos parámetros”.

(Infobae en Vivo)
Latorre afirmó que muchas soluciones ofensivas de la Selección Argentina siguen dependiendo de que Lionel Messi tome la pelota e invente (Infobae en Vivo)

Latorre también descartó que la continuidad de Messi esté impulsada por la búsqueda de récords personales. “Yo no creo que él esté pensando en los récords. Eso lo pensamos nosotros. Él se siente feliz dentro de una cancha, se siente libre y suelto en su ámbito”, explicó.

En la misma línea, Marcelo Tinelli destacó la dimensión futbolística del capitán argentino y resumió: “Los mejores momentos de nuestra vida los vemos en el fútbol de Leo Messi”.

Rotaciones y búsqueda de variantes

El debate también se trasladó a lo que viene para la Selección. De cara al próximo compromiso frente a Jordania, los integrantes del programa coincidieron en que Scaloni podría realizar varias modificaciones para administrar cargas y otorgar minutos a futbolistas que aún no tuvieron participación.

Marcelo Sottile planteó que el escenario parece propicio para una rotación amplia y mencionó posibles oportunidades para jugadores como Nicolás Otamendi y Valentín Barco.

De cara al partido con Jordania, en Infobae Mundial plantearon que Lionel Scaloni podría hacer rotaciones en la Selección Argentina y darles minutos a Nicolás Otamendi y Valentín Barco (Reuters/William Purnell)
De cara al partido con Jordania, en Infobae Mundial plantearon que Lionel Scaloni podría hacer rotaciones en la Selección Argentina y darles minutos a Nicolás Otamendi y Valentín Barco (Reuters/William Purnell)

Precisamente, el joven futbolista fue uno de los nombres destacados por Tinelli durante la charla. Ante la consulta sobre su ubicación ideal dentro del campo, Sottile sostuvo que puede desempeñarse como mediocampista interior, una función que ya desarrolló tanto en el fútbol europeo como en la Selección.

La conversación concluyó con una reflexión sobre la relación entre Messi y el público argentino. “Leo consiguió unanimidad a partir de ganar”, señaló Sottile. Tinelli, por su parte, cerró con una mirada contundente sobre el debate que durante años acompañó la carrera del capitán: “No puedo creer haberlo discutido en ningún momento de la historia argentina, ni ganando ni perdiendo”.

Infobae Mundial se emite desde Miami los lunes, miércoles, viernes y domingos de 21 a 22 horas por el canal de YouTube de Infobae. El equipo está integrado por Santi Grizas, Toto Bordieri, Marcelo Sottile, Benito y Yiyo Garcilazo.

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