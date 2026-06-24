Oriana Sabatini, a casi 4 meses del nacimiento de Gia: su nueva vida como mamá, la vuelta al gym y el relax con yoga

La cantante Oriana Sabatini, pareja de Paulo Dybala, muestra la dulce intimidad de su maternidad al abrazar a su bebé frente a un pintoresco paisaje rural

El nacimiento de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala el pasado 2 de marzo, cambió para siempre la vida de los flamantes padres. En los últimos días, la cantante sorprendió con su nueva faceta como escritora, con la publicación de su primera novela, Podría quedarme acá.

Entre tantos cambios, la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini, eligió aumentar su rutina de entrenamiento, entre clases de yoga y gimnasio.

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Así, lo compartió en sus redes sociales donde se la pudo ver con un equipo deportivo, con calzas grises y camperita al tono. Los ejercicios de fuerza tomaron un rol protagónico en las imágenes, en las que muestra su paso por los diferentes aparatos.

El registro visual que eligió Oriana generó amplio interés, no solo por la imagen en sí, sino también porque se produce en un contexto donde sus seguidores siguen de cerca cada paso de su maternidad.

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Oriana Sabatini compartió su rutina de yoga y de entrenamiento de fuerza a casi 4 meses del nacimiento de su primera hija (Instagram)

En una de las fotos, Sabatini aparece realizando sentadillas en máquina guiada, concentrada en la técnica y el movimiento. La secuencia también incluye trabajos abdominales sobre banco inclinado y ejercicios en prensa inclinada para piernas, siempre enfocada en fortalecer diferentes grupos musculares.

Oriana Sabatini volvió a su rutina de entrenamiento de fuerza tras el nacimiento de su hija Gia (Instagram)

Cabe destacar que después del nacimiento de Gia, Sabatini habló abiertamente sobre las dificultades que atravesó durante la gestación. En una entrevista radial, la artista confesó: “Tuve mucho dolor”, y explicó que la pubalgia la acompañó desde el quinto mes de embarazo.

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La rutina diaria de ejercicios físicos de Oriana Sabatini tras el parto de Gia (Instagram)

Al describir esa experiencia, Sabatini no dudó en graficar el nivel de malestar: “La pubalgia es dolorosísima. Nunca me clavaron un cuchillo, pero te juro que yo siento que se debe sentir así”, relató durante su visita al programa Sería increíble (Olga).

La cantante recordó que hubo días en los que el dolor la dejó casi inmovilizada. “Es dolor como en la zona del pubis, pero además sentís como si tuvieses algo clavado ahí”, explicó. El deseo de dejar atrás esa sensación fue una constante: “No puedo esperar para dejar de sentir dolor”, aseguró.

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La cantante realizó sentadillas en máquina guiada, trabajos abdominales y prensa inclinada para piernas en su regreso al entrenamiento

El nacimiento de Gia representó para Sabatini un verdadero cambio de vida. En los primeros meses de maternidad, la artista fue cauta con la exposición de su hija en redes sociales. Consultada por Puro Show (eltrece) sobre la decisión de no mostrar la cara de la pequeña, Sabatini respondió: “En realidad lo hicimos más por una decisión de que es un ser humano tan chiquitito que me da impresión que la gente lo vea”.

Profundizando en esa postura, la cantante admitió sentirse incómoda con la exposición pública de su hija, incluso ante personas cercanas: “Viste que cuando tenés un bebé todo el mundo se acerca, pero incluso la gente cercana a uno”, comentó.

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De forma contundente, Sabatini expresó su deseo de resguardar la intimidad de Gia: “No me imagino que la gente no cercana a mí de repente la mire”, sintetizó, marcando una clara línea respecto a la privacidad familiar.

En cuanto a cómo vive la maternidad, Sabatini no ocultó la intensidad de esta nueva etapa. Definió el proceso como “una revolución de todo tipo”, reconociendo tanto el desgaste físico como el impacto emocional de cuidar a una recién nacida.

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En este contexto, la cantante eligió mostrar su proceso de puerperio sin maquillajes, apostando a la sinceridad y a la empatía con quienes atraviesan situaciones similares. En sus palabras, trata de desmitificar las sensaciones del embarazo, del parto y aun así, de los primeros tiempos como mamá. “A veces tengo miedo de hablar de mi experiencia con la maternidad, con el parto y con el post porque digo: ‘No me sale mentir’”, dijo en una entrevista reciente en su intento de no romantizar esta etapa de la vida. “Me van a salir a cancelar, probablemente, como: ‘Esta malagradecida, para qué tiene hijos’”, anticipó. Y cerró con una síntesis: “Yo no sabía que era así, porque todos me lo venden como el momento más radiante en la vida de una mujer”.