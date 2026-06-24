Desempleo: cuáles son los sectores en los que más golpea la desocupación según datos del Indec

El Indec detectó que la industria manufacturera duplicó su peso en la población desocupada en un año

El Gobierno festejo esta semana que el desempleo experimentó una leve baja en el primer trimestre del 2026, fue del 7,8% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y retrocedió 0,1 puntos porcentuales (p.p.) respecto al cierre del 2025. Pero la mejora global ocultó movimientos diferentes según la actividad, como en el caso de la industria manufacturera casi se duplicó, al pasar de 7,3% a 13,3%, mientras que en otros bajó.

La dinámica general mostró estabilidad en los primeros meses del año, pero los datos revelaron un aumento notable de la informalidad, que subió de 42% a 44,2% en el lapso de un año. Esta variación en la informalidad acompañó los cambios en la composición del desempleo por rubro, según la información oficial del Indec.

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El comportamiento del desempleo no resultó igual entre los sectores económicos. El mayor salto se observó en la industria manufacturera, donde la proporción de desocupados que provenían de ese sector avanzó del 7,3% en el primer trimestre de 2025 al 13,3% en igual período de 2026.

Esta cifra duplicó prácticamente el peso de la industria en la composición de la población sin trabajo y marcó un cambio significativo en la tendencia sectorial. El economista Hernán Letcher lo sintetizó: “La destrucción del empleo industrial ya se refleja con fuerza en la desocupación. Entre el 1° trimestre de 2025 y el 1° trimestre de 2026, la proporción de desocupados cuya última ocupación fue en la industria manufacturera saltó del 7,3% al 13,3%”.

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Caracterización de la población desocupada

Desde hace tiempo en la Unión Industrial Argentina (UIA) alertan sobre la destrucción del empleo y exigen al ministro de Economía, Luis Caputo, por medidas que permitan “nivelar la cancha” ya sea en términos impositivos como de infraestructura. Y pese al buen dialogo que dicen tener, las medidas no llegan, es que el Gobierno tiene poco margen de maniobra para realizar concesiones para el sector en medio de la caída de la recaudación.

Luego del buen dato que registro el Indice de Producción Industrial Manufacturera en marzo con un crecimiento del 3,2% intermensual y 5% interanual, en abril volvió a números negativos con una variación intermensual del -2,1% y del -2,8% interanual. Y ya para mayo, en la UIA alertaron que no se encontró un piso para la caída del sector.

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Ahora la expectativa del sector esta puesta en medidas para reactivar el consumo. El presidente de la UIA, Martín Rappallini, reveló que junto con el Ministerio de Economía están trabajando en el lanzamiento de nuevas líneas de financiamiento. “Nosotros estamos hablando con el Gobierno respecto a un montón de propuesta que hoy no se pueden aplicar por la restricción fiscal, pero de baja de impuestos a todos los sectores que están compitiendo con el mundo”, afirmó.

Y agregó que en esta etapa del programa económico en donde el crecimiento del sector energético y minero no impacta en el conjunto, hay que tratar de genera incentivos para el consumo, lo que no es una mala palabra y no va contra el superávit fiscal. “Estamos en la negociación para buscar caminos para que haya créditos a corto plazo para sostener el consumo que esta realmente caído”, comentó y ejemplifico que podrían ser créditos a 12 meses, 18 meses para comprar todo tipo de bien.

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Resto de los rubros

En el caso del comercio, el peso relativo de quienes perdieron su empleo y buscaron trabajo sin éxito subió de 15,6% a 16,6%. En contraste, otros rubros mostraron caídas en la proporción de desocupados. En la construcción, el descenso fue de 18,2% a 16,8%. El servicio doméstico bajó de 14,6% a 13,4%. La categoría “resto de las ramas”, que incluye actividades primarias, hoteles y restaurantes, transporte, servicios financieros, administración pública, enseñanza, salud, servicios comunitarios y otras ramas, cayó de 43,8% a 38,4 por ciento.

El informe del Indec planteó que estos cambios evidenciaron variaciones significativas en la composición del desempleo. Mientras la industria manufacturera incrementó su peso, otros sectores vieron reducir su participación. Esta transformación se produjo en un contexto de crecimiento de la informalidad laboral, un fenómeno que incidió de manera especial en el mercado de trabajo formal.

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Según el Indec, la informalidad creció de 42% en el primer trimestre de 2025 a 44,2% en el primer trimestre de 2026

Según los reportes oficiales, la principal variación se concentró en el segmento industrial, que duplicó su peso entre los desocupados en solo un año. El comercio mostró una suba menor, mientras construcción y servicio doméstico redujeron su participación. El bloque “resto de las ramas” perdió cinco puntos porcentuales en la comparación interanual. Así, la combinación de datos evidenció un proceso de transformación interna en la matriz de desocupación, con una mayor presencia de ex trabajadores industriales entre quienes buscan empleo sin conseguirlo.

El análisis sectorial del Indec incluyó la evolución de la informalidad, que pasó de 42% a 44,2% en el mismo período. A medida que la proporción de desocupados provenientes de la industria manufacturera subió, se observó un deterioro en el empleo registrado. El informe identificó que los cambios más acentuados se dieron en la industria y en las ramas agrupadas como “resto”, donde la reducción fue de más de cinco puntos porcentuales.

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