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Marruecos-Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los africanos buscarán quedarse con el primer puesto del Grupo C

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Horarios del partido: 19:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 18:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 17:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 16:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 00:00 del 25 de junio (España).

Televisación: TyC Sports, DSports, Paramount+, Disney+ Premium (Argentina) / DSports (Uruguay) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports (Colombia) / DSports (Ecuador) / DSports (Perú) / DSports (Venezuela) / FOX One, Universo, Telemundo Peacock, Telexitos y FS1 (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).

10:15 hsHoy

¿Cómo llega Haití?

El conjunto de la Concacaf intentará despedirse de la competencia con una sonrisa, tas perder en sus dos encuentros: 1-0 contra Escocia y 3-0 ante Brasil.

09:30 hsHoy

¿Cómo llega Marruecos?

Los africanos, tras llegar a semifinales en Qatar 2022, buscan dar un nuevo golpe en la Copa del Mundo e intentarán sellar su boleto a los 16avos de final como líder de su zona. Comenzaron su travesía con un 1-1 ante Brasil y luego superaron 1-0 a Escocia.

09:10 hsHoy

Probables formaciones:

Marruecos: Youssef Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi; Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari, Issa Diop. DT: Mohamed Ouahbi.

Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Romain Adé, Houboulang Mendes Delcroix; Martin Expérience, Dany Jean Jacques, Jeff Bellegarde, Louicius Don Deedson, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot, Wilfried Isidor. DT: Sébastien Migné.

09:01 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del partido clave entre la selección de Marruecos y Haití por la tercera fecha del Grupo C.

previa de Marruecos-Haití
Marruecos intentará quedarse con el primer lugar de su grupo ante Haití

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