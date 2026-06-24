Marruecos-Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios del partido: 19:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 18:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 17:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 16:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 00:00 del 25 de junio (España).

Televisación: TyC Sports, DSports, Paramount+, Disney+ Premium (Argentina) / DSports (Uruguay) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports (Colombia) / DSports (Ecuador) / DSports (Perú) / DSports (Venezuela) / FOX One, Universo, Telemundo Peacock, Telexitos y FS1 (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).