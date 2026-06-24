Marruecos-Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios del partido: 19:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 18:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 17:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 16:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 00:00 del 25 de junio (España).
Televisación: TyC Sports, DSports, Paramount+, Disney+ Premium (Argentina) / DSports (Uruguay) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports (Colombia) / DSports (Ecuador) / DSports (Perú) / DSports (Venezuela) / FOX One, Universo, Telemundo Peacock, Telexitos y FS1 (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).
¿Cómo llega Haití?
El conjunto de la Concacaf intentará despedirse de la competencia con una sonrisa, tas perder en sus dos encuentros: 1-0 contra Escocia y 3-0 ante Brasil.
¿Cómo llega Marruecos?
Los africanos, tras llegar a semifinales en Qatar 2022, buscan dar un nuevo golpe en la Copa del Mundo e intentarán sellar su boleto a los 16avos de final como líder de su zona. Comenzaron su travesía con un 1-1 ante Brasil y luego superaron 1-0 a Escocia.
Probables formaciones:
Marruecos: Youssef Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi; Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari, Issa Diop. DT: Mohamed Ouahbi.
Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Romain Adé, Houboulang Mendes Delcroix; Martin Expérience, Dany Jean Jacques, Jeff Bellegarde, Louicius Don Deedson, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot, Wilfried Isidor. DT: Sébastien Migné.
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del partido clave entre la selección de Marruecos y Haití por la tercera fecha del Grupo C.