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La furia de Wanda Nara contra los mensajes a favor de Mauro Icardi: “En mi gestión no recuerdo fotos borracho”

Luego de las acusaciones cruzadas por la salud de la mayor de sus hijas, la conductora respondió a los comentarios sobre su expareja en X

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Imagen dividida de Wanda Nara, rubia y con joyas, a la izquierda, y Mauro Icardi, con cabello rubio y tatuajes, a la derecha
Wanda Nara respondió sin filtro sobre su situación con Mauro Icardi en redes sociales (Instagram)

El martes fue un día agotador para Wanda Nara. Una audiencia judicial que no llegó a ningún lado, acusaciones públicas de las abogadas de Mauro Icardi y una escalada que no tardó en trasladarse a la televisión y a las redes sociales. Cuando las versiones sobre la salud de su hija mayor empezaron a circular, Wanda decidió que ya era suficiente y tomó la palabra por todos los medios disponibles.

Todo comenzó con una reunión entre Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, y Elba Marcovecchio, abogada de Icardi, para tratar la cuota alimentaria. Después de dos horas de audiencia, las partes no lograron ningún acuerdo. Lo que vino después fue la chispa que encendió la jornada.

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Las representantes legales del delantero salieron a dar una serie de entrevistas en las que acusaron a Wanda de “monetizar con sus dos hijas” y le atribuyeron una denuncia por negligencia por la lesión en la rodilla de su hija mayor, por la que hace varias semanas asistía a kinesiología junto a su madre. Las declaraciones no tardaron en llegar a oídos de la conductora.

Pantalla oscura con una publicación de Twitter del usuario @wanditanara. El texto menciona ligamentos rotos y la salud de una menor. Se visualizan fecha y vistas
Luego de su comunicación en SQP, Wanda usó su cuenta de X para aclarar la situación
Captura de pantalla de un tuit de Wanda Nara con el texto “Mi hija encima vio todo”, en respuesta a otro tuit de usuario “smile”, con fecha 24 de junio de 2026
La mediática no solo le respondió a Mauro sino también a las dos abogadas del delantero
Captura de pantalla de una publicación en red social con texto, y dos fotografías tipo retrato: una de Wanda Nara y otra de Mauro Icardi
"Era una mentira lo que comunico su abogada", aseguró la empresaria

Wanda se comunicó telefónicamente con Yanina Latorre y salió al aire en SQP (América TV) para responder y lanzar sus propias acusaciones y desmentir a las letradas. Pero no se quedó ahí. Decidió continuar la ofensiva desde su cuenta de X, donde publicó una serie de tuits que fueron el registro más directo de su estado de ánimo.

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El primero apuntó directo al corazón de la polémica. “Para todos los que hoy se preocuparon por los dichos mi hija no tiene los ligamentos rotos. Es tremendo salir a aclarar esto. Aún no entiendo por qué miente una abogada con algo tan delicado como la salud de una menor”, escribió desde su cuenta que figura bajo el nombre Badbitch.

Minutos después respondió a un comentario de una usuaria que señalaba que las abogadas se habían pasado de la raya al revelar datos privados de la menor. La respuesta de Wanda fue escueta y contundente: “Mi hija encima vio todo”.

Captura de pantalla de una publicación de X de Badbitch (@wanditanara) con foto de perfil de mujer rubia y texto, y una respuesta de Angie (@ang_suar1) con texto
Nara aseguró que sus hijas no volverán a vivir en Turquía y apuntó contra la China Suárez
Tuit de Wanda Nara. El mensaje: Grave hablar de la salud de una menor y mas grave aún inventar y mentir una lesión que NO tiene mi hija
Lejos de dar el tema por terminado, pidió que se deje de hablar de la salud de su hija y más con información que, según ella, no es verídica

Luego llegó otro tuit que cambió el eje de la discusión. Wanda reveló que el propio Icardi le había confirmado que la información que difundió su abogada era falsa: “Ya me avisaron de parte de Mauro que era mentira lo que comunicó su abogada”. El posteo incluyó el reposteo de la periodista Naiara Vecchio, que detaló que, por resolución judicial, Icardi tenía la obligación de llevar a su hija al kinesiólogo para evitar una operación de rodilla, y que los médicos de la menor aseguraron que nunca llamó.

La escalada continuó con un tuit de alto voltaje en el que Wanda apuntó contra la salida del futbolista a un reducto nocturno hasta altas horas de la madrugada durante los días que tiene a sus hijas. En respuesta a una usuaria que sugería que sus declaraciones del día habían sido calculadas para perjudicar la renovación del contrato del futbolista en Turquía, Wanda fue al frente: “Las nenas jamás vivirán ahí, y peor es mostrarse borracho en discotecas cuando un club te pidió de mil modos que no pasara más. En mi gestión no recuerdo fotos borracho jamás. Eso es preocupante, más un papá que ve a sus hijas tan poco que se la pase en una discoteca y al otro día durmiendo todo el día porque trasnochó de los pelos en una discoteca, un horror”.

Después volvió al punto que más le pesaba de la jornada, el de la salud de su hija, y lo planteó en duros términos: “Grave es hablar de la salud de una menor y más grave aún inventar y mentir una lesión que NO tiene mi hija”. Poco después, en otro tuit, lo reiteró sin margen para la interpretación: “No hay tal lesión, es mentira de las abogadas”.

Captura de pantalla de red social con un mensaje de Wanda Nara respondiendo a un usuario que menciona a Mauro Icardi y a Italia
"En cuanto a Italia estoy perfecta", escribió la mediática, una clara referencia al proceso de divorcio que se está llevando adelante en Milán (X)
Captura de pantalla de un tuit de Wanda Nara en fondo oscuro. El mensaje principal niega una lesión. Incluye un tuit de un usuario que habla de operación
Wanda Nara publica un mensaje en redes sociales para desmentir la existencia de una lesión y cuestionar la versión de las abogadas.

El cierre de la noche llegó con una respuesta a otra usuaria que le decía que Italia le estaba “pisando los talones” y que le dolía que Icardi no la “registrara”. Wanda no esquivó el comentario: “Si supieras…. Jajaj qué alejada tu realidad. Y en cuanto a Italia estoy perfecta, nadie me pisa nada, tengo todo a mi nombre en blanco, pago impuestos y a derecho”.

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