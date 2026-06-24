El motivo del escándalo de Icardi y la China Suárez con una mujer en un boliche: “Mauro se le tiró para robarle un pico”

La China Suárez protagonizó un altercado en el boliche Tequila de Costanera Norte, según nuevos detalles (Video: LAM, América TV)

El episodio que protagonizó la China Suárez en el boliche Tequila, ubicado en Costanera Norte, Buenos Aires, sumó nuevos detalles esta semana a través del programa LAM (América TV). La panelista Carolina Molinari leyó al aire el testimonio de una testigo que estuvo en el sector VIP del local la noche de los hechos y describió con precisión la secuencia que desembocó en el altercado entre la actriz y la joven conocida como Ekaterina Ojeda, o simplemente “Eka” entre quienes la rodean.

La noche arrancó con una cena en el restaurante Gardiner y continuó en Tequila, adonde la pareja ingresó directamente al VIP. Ekaterina llegó al mismo sector por razones laborales: trabaja en relaciones públicas y ese acceso forma parte de su trabajo. Allí también estaba Mauro Icardi, acompañado por dos amigos, uno de ellos un uruguayo llamado Enzo. La China se movía de manera independiente dentro del grupo, lo que llevó a que varias personas del lugar asumieran que el futbolista estaba solo.

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Ekaterina Ojeda, la joven del altercado con la China Suárez

Desde el inicio de la noche, según el relato leído por la panelista en LAM, Icardi miraba a Eka con insistencia y le sonreía. El VIP de Tequila es un espacio pequeño que, al avanzar la velada, se abre al público general y se llena de gente. Fue en ese momento de mayor aglomeración cuando ocurrió el episodio central. “La China, de vez en cuando, se daba vuelta para tomar algo de la mesa. En ese momento, Icardi se le tira a Eka para robarle un pico”, leyó Molinari, citando textualmente el mensaje de la testigo.

La China lo vio y reaccionó de inmediato. Según la misma fuente, la actriz comenzó a increpar a Ojeda “de arriba a abajo” y exigió que la echaran del lugar. La situación escaló físicamente: “La empuja y la tironea”, detalló Molinari. Ante eso, Ekaterina y sus amigas decidieron retirarse del local. “A todo esto, nosotras varias veces nos quisimos ir, pero los amigos de Mauro nos pedían que nos quedáramos”, agregó la testigo en su relato.

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La noche comenzó con una cena en Gardiner y siguió en Tequila, donde la pareja ingresó al sector VIP del boliche

Según una primera versión del episodio, la China “agarró de los pelos” a la joven desde atrás. La panelista que aportó esa primera versión también había sido enfática en señalar que la fuente distinguió entre la actitud de Ojeda y la de Icardi: “Mi amiga que estaba ahí presente me dijo: ‘Ella le tiró de los pelos, pero la chica no fue buscona. Lo que pasó es que él le dio cabida’”, precisó Molinari en la entrega del lunes, donde presentó la noticia.

El nuevo relato añadió un detalle que antecedió al episodio del beso: antes de ese momento, la China ya habría notado las miraditas de su pareja hacia Eka y habría reaccionado de una manera propia. Según esa versión, en la foto que circuló donde se ve a Icardi y a la actriz juntos y muy cerca, fue ella quien se le acercó y lo besó primero, como respuesta a lo que estaba viendo. Fue después de ese momento cuando ocurrió el intento de beso hacia Ojeda y el posterior estallido de la actriz.

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La China Suárez reaccionó al episodio con reproches contra Ekaterina Ojeda y, según el relato, la empujó y la tironeó

Un dato que Molinari destacó sobre el local es que Tequila funciona como un espacio donde las fotos están prácticamente vedadas. “Es un lugar que está como blindado. La gente no puede sacar fotos. Por eso a veces pasan muchas cosas entre famosos que no te enterás”, explicó. Las luces bajas propias de ese tipo de ambiente contribuyeron a que el episodio no quedara registrado en imágenes. La pareja, según la misma fuente, permaneció en el lugar hasta cerca de las seis de la mañana.

El episodio se produjo en un contexto de alta exposición para ambos. La estadía de Icardi en Buenos Aires está directamente ligada al régimen de visitas de sus hijas con Wanda Nara, lo que convierte cada movimiento de la pareja en objeto de seguimiento mediático.

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