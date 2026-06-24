Sofía Jujuy respondió a las críticas por su frase viral en el Mundial: “No me corresponde recibir toda esa agresión”

La influencer volvió a hacerse viral por su celebración dentro de la cancha y decidió salir a aclarar la situación (Video: Instagram)

Sofía Jujuy Jiménez se filmó en la tribuna del AT&T Stadium de Dallas durante el partido entre Argentina y Austria, celebró un gol de Lionel Messi y lanzó una frase que en cuestión de horas llenó los portales: “¡Te amo Messi! ¡Gracias pá por hacerme hincha de Argentina!” Lo que para ella fue un chiste autorreferencial se convirtió en un nuevo episodio viral que la obligó a salir a explicar algo que, según dijo, consideraba más que obvio.

La aclaración llegó en un video en el que Jujuy no ocultó su desconcierto. El tono fue directo desde el arranque: “Yo les juro, no puedo creer. O sea, ¿cómo es que hay que explicar todo todo el tiempo?” Explicó que la frase del estadio de Dallas no era una declaración espontánea sino una referencia deliberada a un video anterior que en su momento tuvo una repercusión enorme.

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La lógica era simple: estaba parodiando su propio pasado. “Claramente, yo el video en la cancha, ‘Gracias, pa, por hacerme hincha de Argentina’ era un chiste que estaba haciendo, incluso riéndome de mí misma por aquel video viral”.

Para quienes no conocían el antecedente, Jujuy ofreció el contexto. Todo había comenzado en la cancha de Boca, donde se filmó dedicándole una frase a su padre: “Gracias por hacerme hincha de Boca.” Ese video se hizo superviral. En Dallas, con Argentina como escenario, repitió la estructura del chiste pero con la camiseta celeste y blanca puesta. “Revirtiendo la situación, poniéndole humor, riéndome de mí misma, en la cancha me pareció divertido gritar: ‘Gracias, pa, por hacerme hincha de Argentina’. Pero claramente fue un chiste”.

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Sofía “Jujuy” Jiménez publicó un video en el Mundial 2026 durante Argentina vs Austria en Dallas y su festejo por un gol de Lionel Messi se viralizó en redes (Video: Instagram)

Ver su cara replicada en todos los portales con “la frase letal de Jujuy” la dejó sin palabras. “Chicos, ¡era un chiste! ¿Cómo les explico? Es obvio que estoy boludeando y que me estoy riendo de mí misma. Me flasheé posta que haya que explicar todo, como... Dios, Dios”.

Pero detrás del humor había una historia más pesada. El video original de Boca no solo había generado repercusión: le había dejado una marca. Jujuy lo describió sin eufemismos: “Después de todo ese video que se hizo superviral en su momento, yo ahí terminé remal de verdad. O sea, charlando con mi psicóloga: ‘¿Qué mierda hice tan grave para recibir tanta violencia, tanta agresión?’”

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Atribuyó parte de esa reacción a algo que va más allá de ella: “Solo por ser mujer, estar en una cancha de fútbol, que yo sé que esto también genera cierta como molestia, bronca, enojo, pero fue como un montón, la pasé muy mal”.

La emoción de Jujuy por poder estar en el segundo partido de la Selección nacional (Instagram)

Con el tiempo, sin embargo, logró darle la vuelta al episodio. Lo procesó, se apropió de él y hasta lo convirtió en algo rentable. “Por suerte pude revertirla, reírme y hoy para mí eso ya está, ya pasó. Incluso hasta llegué a facturar con esa frase. Lo dijimos como en una campaña para Argentina. Porque nada es tan grave. Como que pude sacarle el peso y volver a conectar conmigo, con lo que soy”.

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Ante eso, Jujuy optó por cerrar el tema con una definición de sí misma y un límite claro. “Sí, soy una mina intensa, manija, lo doy todo, vivo con mucha pasión, con mucha alegría la vida y evidentemente muchas veces eso incomoda, pero dale, no puede ser”.

Declaró el asunto terminado para ella y dejó en claro que su forma de procesar los tropiezos no va a cambiar: “Con esto me retiro, doy por terminado el tema. Se cierra para mí y me seguiré riendo, porque así es como yo elijo vivir la vida, riéndome de mis catrascadas, de mis errores”.

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El único límite que trazó fue el de la violencia. Distinguió entre la crítica, que acepta, y la agresión, que rechaza: “Si me van a criticar, critiquen, ríanse, pero sin esa agresión, sin la violencia, eso sí que para mí es el límite. Cuando ya veo que la gente se está pasando, como que todo bien, entiendo que hay injusticia, que hay cosas que les puede molestar, pero no es mi culpa, no me corresponde recibir toda esa agresión”.