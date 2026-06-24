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Abel Pintos le cantó el “Feliz cumpleaños” a Lionel Messi junto a 5 mil chicos en Rosario: la reacción del capitán

El cantante organizó una multitudinaria reunión en el Monumento a la Bandera en homenaje al crack, que le contestó a través de las redes. Una relación de casi 10 años, con Antonela Roccuzzo como pieza fundamental

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El video muestra un evento público en el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario, Santa Fe, Argentina para cantarle a el Feliz Cumpleaños a Lionel Messi de la mano de Abel Pintos

El 24 de junio Lionel Messi cumplió 39 años en el momento más intenso de su carrera: en pleno Mundial 2026, con la camiseta y la cinta de capitán puesta y con la posibilidad de que esta sea su última Copa del Mundo con la esperanza intacta para repetir de gesta de Qatar 2022. Desde bien temprano, las redes se inundaron de mensajes para el 10, como ocurre cada año, pero esta vez Rosario, su ciudad natal, decidió que el festejo tenía que estar a la altura de la ocasión.

La propuesta fue concreta y ambiciosa: reunir a más de 5 mil personas en el Monumento a la Bandera, en el corazón de la ciudad donde hace 39 años nació el hijo de Jorge y Celia Messi y donde Abel viene de actuar durante los festejos por el Día de la Bandera. El objetivo era uno solo: cantarle el feliz cumpleaños al mejor jugador de fútbol de la historia.

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El video que circuló en redes lo explicó desde el arranque: “Cada 24 de junio le hacemos un regalo a Leo para su cumpleaños. Pero claro, cuando la fecha cae en medio de un mundial, el regalo tiene que ser más lindo”.

La magnitud del desafío quedó plasmada en esa misma voz: “Esta vez nos propusimos un desafío: que más de cinco mil pibes de todo el país le cantaran el feliz cumple a Leo en el Monumento a la Bandera, en el corazón de Rosario, la ciudad en la que hace treinta y nueve años Celia y Jorge nos regalaron su alegría a todos los argentinos. El más grande se merecía el festejo más grande”.

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La respuesta de Lionel a la reunión que se organizó frente al Monumento a la Bandera
La respuesta de Lionel a la reunión que se organizó frente al Monumento a la Bandera

Pero el homenaje tenía reservado un protagonista de lujo. Cuando la multitud ya estaba reunida frente al monumento, apareció Abel Pintos para liderar el canto. Su convocatoria fue simple y directa: “¿Qué les parece si lo cantamos todos juntos y se lo regalamos a Lionel? ¿Les parece bien?”.

La ovación de la multitud respondió por sí sola. Pintos tomó la voz y entonó el feliz cumpleaños mientras 5 mil niños lo acompañaron con sus respectivos docentes. Los cánticos de “¡Argentina! ¡Argentina!” cerraron el momento entre aplausos. El narrador del video despidió el festejo con un mensaje directo al capitán: “Leo, que la pases lindo, en familia y con tus compañeros. Te amamos”.

La cuenta que difundió el video sumó su propio mensaje en el pie de foto: “Feliz cumple, Leo. Tu ciudad entera y todos los que te amamos en cada rincón del país, te mandamos este regalo, cantado con el corazón”. La respuesta de Messi no tardó. El capitán agradeció con pocas palabras que no dejaron lugar a dudas sobre el impacto que le generó el gesto: “Muchas gracias a todos los chicos, a Abel y a Mundo Leo. La verdad me encantó”.

El artista estuvo presente en el momento más especial de la pareja, en Rosario.

La relación entre el cantante de “La Llave”, el jugador de fútbol y el seleccionado nacional no es nueva. En reiteradas oportunidades, el cantante fue elegido para entonar el Himno Nacional Argentino antes de los partidos, generando un momento especial dentro del campo de juego. Pero la unión más fuerte se remonta a junio de 2017, en la misma ciudad, con la presencia de Abel Pintos en el casamiento de Leo y Antonela Roccuzzo.

Según contó el artista en charla con Infobae, lo que iba a ser una sorpresa para la novia -fanática de sus canciones- terminó siéndolo también para el futbolista. Una negativa inicial por problemas de agenda, y una posterior suma de episodios, unieron los planetas y le evitaron quizás el gran arrepentimiento de su vida. “Fui a Rosario y me encerré ahí dos días a esperar para cantar. Fue divino, una buena anécdota”, resumió Abel sobre los días que estuvo de incógnito para cantar en la fiesta del mejor futbolista del mundo.

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