Cuánta proteína necesitás para ganar músculo, según la ciencia y los expertos en nutrición deportiva

La cantidad de proteína recomendada para quienes practican deporte varía según el peso corporal y el tipo de entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre la alimentación y el rendimiento físico suscita preguntas entre quienes practican deporte. La cantidad de proteína adecuada para mantener y mejorar la masa muscular es uno de los temas más frecuentes. Hoy, la ciencia recomienda adaptar el consumo proteico a las características personales y al tipo de entrenamiento realizado. El equilibrio es el eje de las pautas actuales en nutrición deportiva, según Sport Life.

No resulta necesario aumentar de manera indiscriminada el consumo de carne, huevos o queso, ni prohibirlos por completo. Es preferible ajustar la cantidad de proteína a cada individuo, ya que esto permite conservar e incrementar la masa muscular.

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Especialistas citados por el Journal of the International Society of Sports Nutrition destacan que la moderación es recomendable, especialmente durante periodos de mayor exigencia física. Mantener una rutina alimentaria personalizada mejora los resultados sin caer en excesos.

Durante dietas o entrenamientos intensos, el consumo puede elevarse hasta 3,1 gramos de proteína por kilo para preservar la masa magra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cantidad diaria de proteína recomendada

La International Society of Sports Nutrition recomienda consumir entre 1,4 y 2,0 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día para quienes buscan construir o mantener masa muscular. Esta cantidad cubre las necesidades de la mayoría de quienes entrenan regularmente, ayudando a promover el crecimiento y la reparación muscular.

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Además, esta pauta puede adaptarse según el tipo de ejercicio y los objetivos individuales, permitiendo un enfoque personalizado para cada deportista.

En situaciones donde la exigencia física es elevada o durante fases de dieta hipocalórica, la ingesta puede aumentarse a rangos de 2,3 a 3,1 gramos por kilogramo de peso corporal al día.

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El artículo señala que cifras superiores a 3,0 gramos por kilogramo también pueden favorecer la reducción de la masa grasa en personas entrenadas, siempre bajo supervisión y evitando abusos injustificados.

Cada toma de proteína debe proveer entre 20 y 40 gramos, con un aporte de 700 a 3.000 mg de leucina para favorecer la síntesis muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ajustes durante dietas y ciclos de entrenamiento

Durante ciclos de entrenamiento intenso o periodos de restricción calórica, es esencial adaptar la cantidad de proteína para evitar la pérdida de masa muscular. El texto indica que incrementar la ingesta en estos momentos ayuda a conservar la masa magra, lo que resulta especialmente ventajoso para deportistas que afrontan retos exigentes en su planificación anual.

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Ajustar el consumo dentro de los márgenes sugeridos por expertos permite optimizar el rendimiento y la composición corporal. No obstante, el artículo advierte que un aumento excesivo no aporta beneficios adicionales y puede resultar innecesario. La clave está en encontrar el punto justo para cada situación individual, sin sobrepasar los límites razonables.

El equilibrio en la dieta, más que aumentar indiscriminadamente carne, huevos o queso, es la clave de la nutrición deportiva efectiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dosis por porción y distribución diaria

Las recomendaciones actuales apuntan a que cada toma de proteína debe aportar 0,25 gramos por kilogramo de peso corporal, o entre 20 y 40 gramos en términos absolutos. Estas dosis deben incluir 700 a 3.000 mg de leucina, además de un perfil equilibrado de aminoácidos esenciales para favorecer la síntesis muscular.

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El artículo sugiere distribuir el consumo de proteína de manera uniforme a lo largo del día, realizando ingestas cada tres a cuatro horas.

El momento exacto de la toma, antes o después del ejercicio, puede variar según la tolerancia personal, aunque el efecto anabólico del entrenamiento se mantiene durante al menos 24 horas posteriores.

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Deportistas veganos pueden cubrir los requerimientos de proteína combinando semillas, cereales, legumbres y frutos secos en la alimentación diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consideraciones para deportistas veganos

Los deportistas que optan por una dieta vegana pueden cubrir sus necesidades proteicas mediante una combinación adecuada de fuentes vegetales. El texto recomienda incluir semillas, frutos secos, cereales y legumbres en las comidas diarias para asegurar el aporte de todos los aminoácidos esenciales requeridos por el organismo.

Si a pesar de la planificación dietética no se logra alcanzar la cantidad de proteína necesaria, existen suplementos elaborados exclusivamente a partir de ingredientes vegetales. Estos productos pueden ser una alternativa para mantener el desarrollo muscular y cubrir las demandas derivadas del entrenamiento de fuerza, según el artículo.

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