Hallaron sin vida a Brigitte Lorena Fagua, desaparecida hace cuatro días en el río Suárez durante un paseo familiar en Santander

Brigitte Lorena Fagua Ráquira, de 23 años, desapareció el 19 de julio mientras disfrutaba de un paseo familiar en el sector de Tres Pailas, sobre el río Suárez - crédito Francisco Pacho Caceres/Facebook

Brigitte Lorena Fagua Ráquira, de 23 años, fue hallada sin vida en la mañana del miércoles 23 de julio de 2026 en el río Suárez, en jurisdicción del municipio de Barbosa, Santander, luego de permanecer desaparecida durante cuatro días tras ser arrastrada por la corriente mientras disfrutaba de un paseo familiar en el sector conocido como Tres Pailas.

El cuerpo fue encontrado hacia las 7:30 a. m. en el sector de El Cable, en límites entre Barbosa (Santander) y San José de Pare (Boyacá), varios kilómetros aguas abajo del lugar donde la joven ingresó al afluente el pasado domingo 19 de julio.

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El hallazgo puso fin a un intenso operativo de búsqueda que movilizó a organismos de socorro de Santander y Boyacá, además de equipos especializados en rescate acuático, autoridades locales y voluntarios de la comunidad, quienes trabajaron de manera ininterrumpida pese a las difíciles condiciones del terreno.

Organismos de socorro localizaron el cuerpo de Brigitte Lorena Fagua Ráquira tras cuatro días de búsqueda en el río Suárez, en jurisdicción de Barbosa, Santander - crédito Ogrd/X

Brigitte Lorena Fagua era oriunda de Tunja y había viajado junto con sus hermanos y otros familiares para disfrutar de un día de descanso. Lo que comenzó como una salida recreativa terminó convirtiéndose en una tragedia cuando la fuerza de la corriente sorprendió al grupo.

Desde el momento de su desaparición, la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander coordinó las labores de búsqueda con el apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barbosa, Vélez y Moniquirá, la Defensa Civil Colombiana, la Cruz Roja Colombiana, la Policía Nacional, las alcaldías de la región y los consejos municipales de gestión del riesgo.

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Las tareas incluyeron recorridos permanentes por el cauce del río, inspecciones terrestres y sobrevuelos con drones para tratar de ubicar a la joven en una zona considerada de alta complejidad por sus características geográficas.

Los organismos de emergencia explicaron que el sector de Tres Pailas presenta fuertes corrientes, remolinos, pozos de gran profundidad y cavernas naturales, condiciones que dificultaron considerablemente el operativo y obligaron a desplegar personal especializado.

Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía y equipos especializados participaron en el operativo de búsqueda en el sector de Tres Pailas - crédito Ogrd/X

Como parte del dispositivo de búsqueda, también fue dispuesto un equipo de rescate proveniente de Tunja. Los drones permitieron detectar un punto de interés que posteriormente fue inspeccionado por rescatistas en tierra, quienes finalmente localizaron el cuerpo.

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Una vez realizado el hallazgo, unidades de la Policía Judicial asumieron la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo para dar inicio a los procedimientos legales y forenses correspondientes antes de su traslado a Tunja, ciudad donde reside la familia de la víctima.

Las primeras versiones indican que la emergencia ocurrió cuando varios integrantes del grupo ingresaron al río. Dos de los hermanos de Brigitte también estuvieron a punto de ser arrastrados por la corriente. Uno de ellos logró ser rescatado, mientras que la joven desapareció en las aguas y no volvió a salir a la superficie.

Su padre, Ismael Fagua, relató al medio Boyacá Siete Días que los tres hermanos habían salido desde Tunja acompañados por dos menores de edad, sus sobrinos, con la intención inicial de pasar el día en una piscina del municipio de Moniquirá. Sin embargo, el plan cambió y decidieron dirigirse al río Suárez.

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El hombre recordó el angustioso momento en que la jornada familiar se convirtió en una emergencia y lamentó que, pese a los esfuerzos de quienes estaban presentes, no fuera posible rescatar a su hija.

Familiares, amigos y organismos de socorro despidieron a Brigitte Lorena Fagua Ráquira, cuya desaparición movilizó durante cuatro días un amplio operativo de búsqueda entre Santander y Boyacá - crédito Francisco Pacho Caceres/Facebook

Tras confirmarse el hallazgo, la madre de la joven, Sandra Patricia Ráquira, envió un mensaje de prevención a otras familias para que extremen las medidas de cuidado cuando sus hijos planeen visitar ríos o balnearios naturales.

La mujer aseguró que jamás imaginó que una salida de recreación terminaría con la pérdida de su hija y pidió no subestimar los riesgos que representan estos lugares, incluso cuando quienes los visitan son adultos.

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Las autoridades reiteraron el llamado a evitar el ingreso a sectores no autorizados o catalogados como de alto riesgo, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando el aumento del caudal puede generar cambios repentinos en la fuerza de la corriente.

Asimismo, recordaron que sitios como Tres Pailas presentan condiciones que pueden poner en peligro la vida incluso de personas con experiencia en natación o que conocen la zona, debido a la presencia de remolinos, pozos profundos y formaciones rocosas ocultas bajo el agua.