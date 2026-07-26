Ciencia

Qué comer antes y después de entrenar: cómo influye el momento de los nutrientes en el rendimiento y la recuperación

La planificación de carbohidratos y proteínas alrededor de la actividad física ayuda a sostener la energía, reponer las reservas musculares y favorecer las adaptaciones del organismo

Guardar
Google icon
Mesa de madera con tres platos de arroz, pollo y vegetales, dos vasos de jugo, un yogur con frutos rojos, pan, aguacate, naranja y un reloj.
La sincronización de nutrientes influye en el rendimiento, la recuperación y la adaptación al ejercicio físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El momento en que se consumen los alimentos puede marcar la diferencia en el rendimiento, la recuperación y el progreso de quienes practican ejercicio físico de manera regular. La sincronización de nutrientes consiste en aportar los nutrientes adecuados en el instante oportuno, logrando así que el organismo los utilice con la mayor eficacia.

Según explica Noelia Rodrigo, nutricionista deportiva y autora del análisis en la revista SportLife, tanto el tipo de nutrientes ingeridos como el momento de su consumo influyen en la calidad de una sesión de entrenamiento, en la recuperación tras el esfuerzo y en el grado de adaptación al ejercicio.

PUBLICIDAD

Plato blanco con salmón y camarones. Rodean el plato: espinacas, arvejas, tomates cherry, rodajas de palta, gajos de mandarina, arroz integral, nueces y semillas.
Antes y durante el ejercicio, el organismo depende de la glucosa sanguínea y del glucógeno muscular para sostener el esfuerzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos conceptos están en la base de las estrategias actuales de nutrición deportiva, donde el enfoque ya no se limita a la cantidad y tipo de alimento, sino que incorpora el “cuándo” como un factor en la optimización del rendimiento.

La fase energética antes y durante el ejercicio

En el periodo inmediatamente previo al ejercicio —menos de cuatro horas antes— y durante la actividad física, el organismo depende fundamentalmente de la glucosa sanguínea y el glucógeno muscular como combustible.

PUBLICIDAD

El músculo esquelético almacena entre 300 y 500 gramos de glucógeno, mientras que el hígado contiene de 60 a 100 gramos y la sangre solo dispone de 15 a 20 gramos de glucosa. Estas reservas limitadas obligan a prestar atención a la alimentación para mantener la glucosa en valores normales y evitar la fatiga prematura.

Sobre una mesa de madera se ven panes blancos, pasta seca (espagueti y penne), arroz blanco en un cuenco, cereales en un frasco y galletas.
Una comida rica en carbohidratos dos o tres horas antes del entrenamiento ayuda a maximizar las reservas de glucógeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rodrigo recomienda realizar una comida rica en carbohidratos entre dos y tres horas antes del entrenamiento para maximizar las reservas de glucógeno. En ejercicios de larga duración, la suplementación durante la sesión ayuda a mantener la glucemia y retrasa la aparición de la fatiga.

Además, consumir hidratos de carbono durante el esfuerzo puede reducir el impacto negativo en el sistema inmunológico asociado al ejercicio prolongado y exigente.

La fase anabólica tras el ejercicio

En la fase inmediatamente posterior al ejercicio, que abarca de 60 a 90 minutos tras el esfuerzo, el cuerpo entra en un estado catabólico marcado por el aumento del cortisol y la reducción de glucógeno muscular. Sin embargo, en ese periodo el músculo esquelético es especialmente receptivo a la intervención nutricional. Rodrigo destaca que la presencia de más receptores GLUT-4 en las membranas musculares facilita la entrada de glucosa tras el ejercicio.

Leche, yogur, huevos, carne de res, pechugas de pollo, pescado asado, nueces, almendras, semillas de chía, lino, calabaza, frijoles negros y lentejas.
En los 60 a 90 minutos posteriores al ejercicio, la ingesta de carbohidratos y proteínas favorece la síntesis de glucógeno y de proteínas musculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el entrenamiento de fuerza incrementa la síntesis proteica incluso en ayunas, el balance sigue siendo negativo si no se aporta alimento, ya que la falta de sustratos mantiene el catabolismo durante varias horas.

Rodrigo explica que la co-ingesta de carbohidratos y proteínas poco después del ejercicio estimula la síntesis de glucógeno y proteínas musculares, favoreciendo un balance positivo y reduciendo la acción de las hormonas catabólicas.

La especialista advierte que retrasar la ingesta de hidratos de carbono más de dos horas puede disminuir hasta en un 50% la reposición de glucógeno. Para las proteínas, lo prioritario es distribuirlas de manera óptima a lo largo del día, con tomas cada tres o cuatro horas.

Un tazón blanco lleno de arroz cocido se encuentra dentro de un microondas encendido, sobre el plato giratorio de vidrio, listo para ser calentado.
Retrasar más de dos horas la ingesta de hidratos de carbono después del ejercicio puede reducir hasta un 50% la reposición de glucógeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, resulta eficaz consumir una comida posterior al ejercicio en los primeros 60 a 90 minutos, incluyendo hidratos de carbono de rápida absorción y proteínas de calidad, sobre todo si la sesión implicó daño muscular.

La fase de adaptación en las horas y días posteriores

La recuperación de las reservas de glucógeno puede extenderse hasta 24 o 48 horas después del ejercicio, especialmente si la depleción fue significativa. Por ello, Rodrigo aconseja mantener una ingesta elevada de carbohidratos en los días posteriores para lograr una recuperación completa.

Plato blanco con pollo a la parrilla, arroz, quinua, batatas, espinacas. Tazón pequeño con yogur, frambuesas, arándanos, mora. Botella mezcladora. Tenedor en mesa de madera.
La recuperación tras el ejercicio puede extenderse hasta 48 horas y requiere carbohidratos, proteínas distribuidas cada tres o cuatro horas y una ingesta proteica antes de dormir (Imagen Ilustrativa Infobae)

La degradación muscular también puede mantenerse elevada hasta 24 horas tras la actividad, por lo que realizar tomas de proteína cada tres o cuatro horas ayuda a sostener un balance positivo.

La nutricionista menciona que la recuperación muscular ocurre principalmente durante el sueño. Por esta razón, recomienda incluir una ingesta con fuente proteica de una a tres horas antes de acostarse, lo que incrementa la disponibilidad de aminoácidos y mantiene la síntesis proteica elevada durante la noche.

Temas Relacionados

NutriciónNutrientesCarbohidratosProteínasAlimentaciónBienestarEntrenamientoNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un estudio sugiere que los deportes de impacto mejoran la salud ósea y articular

La investigación, publicada en British Journal of Sports Medicine y basada en más de 17.000 personas con artrosis, cuestiona que el ejercicio con carga controlada eleve el deterioro de rodillas y caderas

Un estudio sugiere que los deportes de impacto mejoran la salud ósea y articular

Los expertos piden ajustar la proteína a cada persona y evitar excesos

Nutricionistas internacionales coinciden en que la ingesta diaria debe calcularse por peso corporal y actividad, y no por el tamaño de las porciones; también recomiendan combinarla con fibra y verduras

Los expertos piden ajustar la proteína a cada persona y evitar excesos

De la cocina al bienestar: cómo los alimentos caseros pueden cambiar la salud

La dietista clínica Aviv Joshua afirmó a Verywell Health que preparar el propio menú permite controlar ingredientes, limitar grasas saturadas, azúcares y sodio, y así bajar la probabilidad de hiperglucemia e hipertensión

De la cocina al bienestar: cómo los alimentos caseros pueden cambiar la salud

Parejas bajo presión: cómo recuperar el goce en tiempos de individualismo

La vorágine cotidiana, el rendimiento laboral y hasta las redes sociales reducen el tiempo compartido y vuelven más difícil sostener una relación con espacio para acuerdos y cuidado mutuo

Parejas bajo presión: cómo recuperar el goce en tiempos de individualismo

Identifican un compuesto que podría mejorar la reparación muscular durante el envejecimiento

El equipo de la Kyushu University halló que el trisulfuro LASSS potencia la actividad de la proteína HGF, clave para activar células satélite, y abre vías contra la pérdida de fuerza por inactividad o edad

Identifican un compuesto que podría mejorar la reparación muscular durante el envejecimiento

DEPORTES

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Hungría de F1: poco ritmo con un Alpine lejos de los puntos

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Hungría de F1: poco ritmo con un Alpine lejos de los puntos

Boca Juniors visitará a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

“El blooper de la temporada”: el insólito gol en contra de un arquero que generó controversias

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su participación en el GP de Hungría

Franco Colapinto terminó 15° en el GP de Hungría de F1 en una floja carrera de Alpine: Lando Norris se quedó con la victoria

TELESHOW

El tajante posteo de Wanda Nara tras el robo en Milán: “Nunca dejó de ser mi segunda casa”

El tajante posteo de Wanda Nara tras el robo en Milán: “Nunca dejó de ser mi segunda casa”

Eva Bargiela celebró por partida doble: el cumpleaños de Gianluca Simeone y los 9 meses de Faustino

La contundente decisión de José María Muscari con su obra “El Divorcio del Año” luego de la muerte de Ernestina Pais

Silvina Garré vuelve a sus recuerdos y reflexiona sobre su carrera: “Buenos Aires me dio todo”

Pablo Flores Torres, el admirador de Ángel Mahler que cumple el sueño de reinventar Drácula: “Es una gran responsabilidad”

INFOBAE AMÉRICA

Las playas del Desembarco de Normandía y el monte Olimpo se suman al Patrimonio Mundial de la Unesco

Las playas del Desembarco de Normandía y el monte Olimpo se suman al Patrimonio Mundial de la Unesco

Misiles balísticos rusos golpearon Kiev y dejaron al menos cinco muertos en distintas ciudades ucranianas

Una cocina nicaragüense en la ciudad del neón: el viaje de Norma y La Fritanga en Las Vegas

La segunda fase del programa materno-neonatal llega a más de 70,000 personas en Guatemala

Juan Orlando Hernández regresa a Honduras: el costo político y social que deja el retorno del expresidente