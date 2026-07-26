Qué cebolla tiene más quercetina y por qué conviene aprovechar sus capas externas

La quercetina es un flavonoide con efectos antioxidantes y antiinflamatorios que hoy se valora por sus beneficios para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cebolla es un ingrediente cotidiano, económico y presente en infinidad de platos, pero también concentra un compuesto que despertó creciente interés por sus posibles efectos antioxidantes y antiinflamatorios: la quercetina.

En diálogo con Men’s Health, la nutricionista Julia Farré señaló que muchas personas podrían no estar incorporando suficiente cantidad de esta sustancia. “Es muy beneficiosa para tu cuerpo y seguramente no la estás consumiendo lo suficiente”, explicó.

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Aunque este flavonoide está presente en distintos alimentos, Farré remarcó que la cebolla se destaca por aportar concentraciones especialmente relevantes. Su interés nutricional se relaciona con su participación en distintos procesos del organismo y con su potencial para proteger a las células frente al estrés oxidativo y modular la respuesta inflamatoria.

La quercetina puede actuar como antihistamínico natural y reducir la respuesta inflamatoria del cuerpo, según la nutricionista (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su origen natural y sus efectos potenciales han convertido a la quercetina en un componente valorado dentro de la dieta cotidiana, siendo cada vez más considerada en la selección de alimentos saludables.

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La cebolla como fuente de quercetina

Además de aportar proteínas, vitamina C y minerales como el hierro, calcio y potasio, este vegetal se destaca principalmente por su alto contenido de quercetina. Farré enfatiza que, aunque existen otros alimentos que contienen este flavonoide, “en concentraciones realmente útiles, solo en uno, en la cebolla”.

La quercetina ayuda a proteger las células del daño oxidativo, un proceso vinculado con el envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de la cebolla va mucho más allá de lo que suele esperarse de un ingrediente tan común y económico. Incluirla en la alimentación diaria permite beneficiarse de su elevada concentración de quercetina sin tener que recurrir a productos exóticos o difíciles de encontrar.

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Gracias a su versatilidad, puede incorporarse fácilmente en sopas, guisos, ensaladas y otros platos habituales, facilitando la ingesta regular de este flavonoide.

Diferencias entre variedades de cebolla en contenido de quercetina

La cantidad de quercetina presente en la cebolla varía considerablemente según la variedad elegida para el consumo cotidiano.

“Seguramente, la cebolla es un alimento que tienes en tu casa, pero muchas veces elegimos la variedad que no es tan rica en quercetina. Por eso, donde más quercetina puedes encontrar es la cebolla morada”, señala la nutricionista.

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La cebolla morada concentra más quercetina que otras variedades de cebolla, de acuerdo con la especialista (Crédito: Pixabay)

No solo la variedad, sino también la parte de la cebolla que se utiliza influye directamente en el contenido de quercetina disponible en el plato final. Las capas externas concentran una mayor cantidad del flavonoide en comparación con las internas, por lo que la recomendación de la especialista es “no pelar en exceso las cebollas y tratar de conservar las capas externas, para hacer un caldo por ejemplo, ya que así se aprovechan mejor sus beneficios”.

Beneficios para la salud atribuidos a la quercetina

Al analizar las propiedades de la quercetina, Farré destaca su capacidad para “ayudar a proteger tus células del daño oxidativo, que es el responsable del envejecimiento”. Esta acción antioxidante contribuye a mantener las funciones celulares y a reducir el impacto negativo de los radicales libres, lo que puede influir en la prevención de enfermedades asociadas al deterioro celular. Además, ofrece efectos positivos en la modulación de procesos inmunológicos.

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Las capas externas de la cebolla contienen más quercetina que las internas, por lo que no conviene pelarla en exceso (Crédito: Dmitriy / Pixabay)

Otro beneficio subrayado por la nutricionista es el efecto que la quercetina puede tener sobre el metabolismo de la glucosa. “Puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y regular mejor el azúcar en sangre”, destaca la experta.

De este modo, la presencia de este compuesto en la dieta resulta de interés para quienes buscan mantener el equilibrio metabólico y prevenir alteraciones relacionadas con la resistencia a la insulina o la diabetes tipo 2.

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Otros alimentos ricos en quercetina

Aunque la quercetina se encuentra en “muchos alimentos”, la concentración realmente significativa está en la cebolla, según recalca Farré.

Otros vegetales pueden contener este flavonoide, pero en cantidades mucho menores, lo que reduce su impacto real en el aporte total del nutriente a través de la dieta.

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La variedad de productos vegetales con quercetina permite cierta diversidad, pero la recomendación de la especialista es clara y específica: dar prioridad a la cebolla, en especial la de variedad morada y sus capas externas, para asegurar el mayor beneficio posible.