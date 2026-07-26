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María Becerra mostró la inesperada visita de Tom Cruise a su camarín luego de cantar el Himno en el Mundial: el video

A una semana de su performance en la Copa del Mundo, la Nena de Argentina compartió el sorpresivo momento en que el actor estadounidense fue a saludarla tras bambalinas

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A una semana de la final de la Copa del Mundo, María Becerra compartió cómo fue su encuentro con Tom Cruise (Instagram)

Hace tan solo una semana, María Becerra vivió uno de los momentos más significativos y emotivos de su carrera: fue la encargada de cantar el himno nacional en la final del Mundial 2026. Vestida con los colores de la bandera argentina, la artista se plantó frente a miles de personas en el estadio y millones más a través de la transmisión global, dejando su huella en una jornada histórica para el deporte y la música del país. El impacto de su interpretación no solo conmovió a los presentes, sino que también la conectó con nuevas experiencias. A pocos días de aquel evento inolvidable, la Nena de Argentina decidió compartir con sus seguidores cómo fue el detrás de escena del momento en que conoció a Tom Cruise.

En un video de poco más de diez minutos, María reunió imágenes exclusivas que relatan desde la intimidad familiar hasta el alcance global de su presentación. El material, que rápidamente se viralizó en sus redes, mostró la emoción con la que la cantante vivió cada instante y cómo fue recibir la noticia de que sería la voz del himno en la final más esperada. El clip capturó el momento exacto en que, previo la presentación, María y su equipo de producción recibieron la visita de Cruise. El actor estadounidense, que se encontraba en el estadio como invitado especial, ingresó al camarín para saludar personalmente a la cantante argentina.

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María, sorprendida y visiblemente emocionada, se levantó de su asiento para estrechar la mano de Cruise, quien le dedicó un cordial: “Mucho gusto por conocerte”. El resto de los presentes se sumó a las risas y al clima distendido cuando el actor intentó continuar la conversación. “Está un poco cálido por acá, ¿no?”, comentó, a lo que todos respondieron afirmativamente.

Tom Cruise con gafas de sol, polo negro y pantalón, y María Becerra con top azul, minifalda amarilla, botas y bolso, posan en un interior
Tom Cruise sonríe junto a María Becerra, quien fue la encargada de cantar el himno en la final del Mundial, durante un encuentro previo (Instagram)

El encuentro no terminó ahí. Becerra aprovechó para inmortalizar el momento con una foto junto al protagonista de Misión Imposible. Ambos posaron casuales y sonrientes, cada uno vestido de manera relajada, reflejando la naturalidad y la buena sintonía del encuentro. La imagen no tardó en circular por los portales de noticias y las redes sociales, convirtiéndose en símbolo de la proyección internacional de la artista y del cruce entre el deporte, la música y el cine en uno de los eventos más vistos del planeta.

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El mini documental, además de mostrar el esperado encuentro con Cruise, retrató los instantes previos y posteriores a la interpretación del himno, el apoyo de su familia y el trabajo de todo su equipo. María incluyó imágenes de cómo vivió la noticia junto a sus seres queridos y el orgullo que sintió al portar la camiseta argentina en un escenario tan imponente. “No sé si existan palabras para explicar la cantidad de emociones que recorrieron mi cuerpo durante estos últimos días. Solo queda agradecer, agradecer y agradecer”, escribió la cantante en el posteo que acompañó el video.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - María Becerra
María Becerra durante su interpretación en la final de la Copa del Mundo (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Gracias, Argentina, por regalarme momentos que jamás imaginé vivir. Llevar estos colores siempre va a ser mi mayor orgullo. Hicimos, con mucho amor y para todos ustedes, este mini documental que encapsula en solo 10 minutos la gran locura que vivimos esta última semana”, cerró María, emocionada. El posteo recibió rápidamente miles de likes y comentarios de apoyo y orgullo por parte de colegas y figuras del espectáculo, entre los que destacaron Fer Dente, Fabiana Cantilo, Tini Stoessel y Verónica Lozano, quienes le dedicaron mensajes de cariño y admiración.

Así, en medio de una semana inolvidable, María Becerra no solo llevó el himno argentino al mundo, sino que también demostró que la música y el cine pueden encontrarse en los lugares más inesperados, y que la emoción de representar a un país siempre deja espacio para nuevas sorpresas.

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