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El tajante posteo de Wanda Nara tras el robo en Milán: “Nunca dejó de ser mi segunda casa”

La empresaria agradeció a la policía y a sus amigos italianos, mientras enfrenta días de incertidumbre por la documentación de sus hijas para regresar a Argentina y la larga disputa con Mauro Icardi

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En medio de un conflicto legal y lejos de Icardi, la empresaria compartió imágenes de sus hijas y reflexionó sobre el significado de volver a la ciudad que la marcó (Instagram)
En medio de un conflicto legal y lejos de Icardi, la empresaria compartió imágenes de sus hijas y reflexionó sobre el significado de volver a la ciudad que la marcó (Instagram)

Milán, una ciudad que marcó la vida de Wanda Nara, volvió a ser escenario de capítulos intensos en la historia familiar de la empresaria. Allí vivió los años de mayor exposición junto a Mauro Icardi, nacieron sus hijos, excepto el mayor, Valentino López, y construyó buena parte de su identidad pública. Sin embargo, esta vez, el regreso a la capital de la moda se produjo en medio de un contexto diferente: ella está envuelta en una disputa legal que tiene al futbolista enfrentado con la justicia argentina, y a tan solo días de haber sufrido un robo que puso en jaque la tranquilidad de la familia. Y en las últimas horas, y a una semana del episodio que tuvo como blanco la casa de campo que Wanda posee en las afueras de la ciudad, la empresaria decidió expresasrse en sus redes sociales.

Durante una recorrida al aire libre, Wanda compartió un mensaje en italiano: “Me emociona ver cómo tantos viejos amigos se están uniendo a nosotros. Me emociona ver cómo la policía está buscando e investigando lo que ha sucedido. Me emociona sentir que, a pesar de vivir y trabajar en mi país, donde está mi casa, Italia nunca ha dejado de ser mi segunda casa”, escribió, dejando en claro el vínculo especial que la une a ese país.

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A modo de cierre sumó con palabras sentidas: “Gracias al Estado, a las fuerzas del orden y a todas las personas que nos están apoyando en este momento de miedo e incertidumbre. Francesca, Isabella y Wanda”.

Las palabras de la empresaria a una semana del robo de la documentación de sus hijas
Las palabras de la empresaria a una semana del robo de la documentación de sus hijas

Las vacaciones de Wanda en Milán habían comenzado mucho antes de que los nuevos problemas aparecieran en el horizonte. La empresaria llegó acompañada por las dos hijas que tuvo con Icardi y por dos de los tres hijos que comparte con Maxi López. Sin embargo, mientras ella viajaba a Nueva York para ver la final del Mundial 2026, la tranquilidad se rompió: la casa de campo fue asaltada. En ese momento, las nenas estaban al cuidado de su abuela materna. El botín del robo no fueron joyas ni dinero, sino algo mucho más sensible: la documentación personal de los cuatro niños. Esto complicó de inmediato la posibilidad de que las niñas pudieran salir de Italia porque según contó, Mauro no le volvió a firmar el permiso, y sumó una cuota de angustia a las vacaciones familiares.

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Al enterarse de la situación, Icardi voló a Milán junto a la China Suárez. El delantero sorprendió al mostrarse en redes sociales de compras por la ciudad y compartiendo una story desde una tienda de Louis Vuitton. “¿Alguien sabe si para ir de compras en Italia también le tengo que pedir permiso al juez argentino?”, escribió, sumando emojis que reforzaban el tono irónico y dejando en claro que las prioridades familiares parecían ir por distintos caminos.

Tres mujeres de espaldas, una de ellas con cabello rubio, frente a la fachada iluminada de una catedral gótica por la noche en una plaza pavimentada con personas
Wanda Nara y sus hijas posaron de espaldas frente a la fachada iluminada del Duomo de Milán durante una salida nocturna

Mientras tanto, Wanda optó por resguardar la privacidad y el ánimo de sus hijas, compartiendo imágenes de los paseos por la ciudad y eligiendo un símbolo que no pasó inadvertido: las camisetas de la Selección Argentina. Las dos hijas que tiene con Icardi, nacidas en Milán, caminaron por las calles vestidas con la celeste y blanca. De noche, el grupo se plantó frente al Duomo, la imponente catedral iluminada. Las nenas lucieron la camiseta argentina y caminaron tomadas de la mano, con Wanda en el centro luciendo una campera deportiva a rayas. En otra imagen, las mismas tres figuras aparecieron de espaldas, la pintoresca edificación de fondo y una pantalla azul a un costado, en una postal que transmitió intimidad y pertenencia.

El recorrido por Milán incluyó una parada especial ante un retratista callejero, ubicado cerca del Duomo. Wanda se sentó junto a dos de las nenas, cuyos rostros protegió con corazones blancos, mientras el artista trabajaba en su dibujo. A un costado, una cartera de Prada Milano completó la escena, reforzando el estilo y la elegancia que caracteriza a la empresaria.

En paralelo, Mauro Icardi lanzó indirectas a poco tiempo de llegar a la ciudad italiana (Instagram)
En paralelo, Mauro Icardi lanzó indirectas a poco tiempo de llegar a la ciudad italiana (Instagram)

Así, entre trámites, paseos, gestos de agradecimiento y guiños identitarios, Nara volvió a dejar en claro que, más allá de las dificultades y los conflictos, Milán sigue siendo una ciudad clave en su historia personal y familiar. Y, mientras la justicia italiana investiga el robo y la familia busca recuperar la normalidad, la empresaria apela a la contención de su entorno y al cariño de quienes la acompañan en este momento de incertidumbre y resiliencia.

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