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“Fue decepcionante”: la dura sentencia de Flavio Briatore sobre la labor de Alpine en el GP de Hungría de F1

El asesor ejecutivo de la escudería analizó el fin de semana del team galo en el Hungaroring y tuvo autocrítica: “No hemos estado a la altura”

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Flavio Briatore, Jefe de Alpine, con Franco Colapinto durante la pretemporada en Baréin
Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, dialogando con Franco Colapinto (@AlpineF1Team)

Después del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, el asesor ejecutivo de Alpine Flavio Briatore analizó la labor de los pilotos y la escudería francesa en el circuito Hungaroring. Subrayó el balance negativo en un fin de semana en el que tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly no pudieron sumar puntos y el team galo cayó en el Campeonato Mundial de Constructores.

Los dos pilotos del equipo francés estuvieron sin chances de meterse en la zona de puntos. Gasly terminó en el 12º puesto y el argentino Colapinto fue 15º y por primera vez terminó detrás de los dos Aston Martin conducidos por Fernando Alonso y Lance Stroll. El equipo inglés es el peor de la temporada, pero al circuito Hungaroring de Budapest llevó una batería de mejoras y sus AMR26 dieron un salto de calidad.

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Cabe recordar que Alpine fue el único equipo que no llevó mejoras a sus autos a Hungría, perdió el quinto puesto y fue superado por Racing Bulls, que viene en ascenso en las últimas fechas. Haas y Audi también se están consolidando. El team de Enstone deberá reaccionar para volver a ser el mejor del resto después de las cuatro escuadras más fuertes, Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull. No sumar puntos implica la pérdida de millones de dólares, ya que a final de temporada se hace el reparto de dinero (televisión y publicidades) según la posición final de la tabla, según lo estipulado por el Pacto de la Concordia entre Formula One Management (FOM), que es la empresa que maneja los derechos comerciales de la F1; los equipos y la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Ante este panorama, Briatore sostuvo en el comunicado de prensa de Alpine que “terminar una carrera sin sumar puntos es decepcionante, sobre todo porque hemos perdido la quinta posición en el Campeonato de Constructores”.

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El italiano reconoció que “el hecho de que Racing Bulls haya vuelto a puntuar con ambos coches nos ha relegado al sexto puesto de la clasificación. Sencillamente, debemos reconocer que ellos han hecho un mejor trabajo en esta fase de la temporada“.

No obstante, el empresario tiene esperanza en el avance que puedan tener a partir de la próxima carrera, el 23 de agosto en el Gran Premio de Países Bajos por las mejoras que tendrán los Alpine A526. “Sabemos que pronto llegarán novedades y mejoras, y necesitamos dar los grandes pasos adelante de los que somos capaces. Debemos aprovechar esta sensación como una motivación extra en Enstone para revertir la situación”.

“No hemos estado a la altura últimamente, pero aún queda media temporada y lo que más importa es dónde terminemos en la última carrera”, concluyó el hombre fuerte de Alpine y clave en la llegada del argentino Franco Colapinto, quien se incorporó en enero de 2025 a modo de cesión por parte de Williams.

La competencia húngara fue la undécima fecha de la temporada y la última antes del receso por el verano boreal. Comenzó un receso de tres semanas obligatorio y por reglamento las fábricas no podrán abrirse, aunque Franco Colapinto deberá esperar unos días para descansar, ya que este martes y miércoles formará parte de las pruebas de Pirelli, también en el circuito Hungaroring.

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