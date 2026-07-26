Eva Bargiela celebró por partida doble: el cumpleaños de Gianluca Simeone y los 9 meses de Faustino

Eva Bargiela organizó el cumpleaños especial de Gianluca Simeone junto a su hijo Faustino (Instagram)

La felicidad de la familia Simeone quedó plasmada en las fotos del día más especial de Gianluca y su hijo Faustino. Eva Bargiela eligió el sábado para el festejo en familia. Con un posteo emotivo y un carrete de imágenes en sus redes sociales, compartió los dos motivos que la llenan de alegría: el cumpleaños de su pareja y los nueve meses de su bebé. “Celebrando tu vida @giansimeone! Y los 9 meses de Faustino! Gracias por alegrarnos los días, te amamos”, escribió Eva junto a una serie de fotos en las que la familia aparece unida frente a una torta de chocolate y un emoji con un corazón rosa. La instantánea central muestra a Eva aplaudiendo durante el cumpleaños, con su hijo Faustino en brazos, ambos frente a la torta.

El festejo familiar tuvo como escenario la intimidad del hogar y se reflejó en cada imagen. Faustino participó del gran festejo acompañando a sus padres en un momento cargado de emociones. La elección de Eva de compartir esta doble celebración y mostrarla en sus redes suma un capítulo más a la vida familiar que viene mostrando desde hace meses.

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Este acontecimiento llega después de un largo viaje. Hace apenas unos días, Eva y Gianluca dejaron atrás Nueva York junto a su hijo tras cuarenta días en los Estados Unidos, durante el Mundial 2026. Junto a Faustino, la pareja acompañó a Giuliano Simeone en su debut con la selección nacional argentina para la Copa del Mundo. La estadía se extendió por más de un mes, tiempo en el que la familia recorrió distintas ciudades siguiendo a la Scaloneta y convirtió la experiencia futbolística en una aventura personal y turística.

La torta del cumpleaños de Gianluca Simeone y su pequeño Faustino repleta de chocolate y galletitas (Instagram)

El Mundial no se vivió solo en las canchas. Las familias, los hijos y amigos de los jugadores de la selección argentina estuvieron presentes durante todo el torneo. El viaje de Eva y Gianluca, siempre junto a Faustino, incluyó paseos y recorridas por cada ciudad entre partido y partido. El bebé vivió su primer gran viaje acompañado también por su abuela, Carolina Baldini, quien formó parte del pequeño grupo familiar durante toda la competencia.

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Faustino SImeone se divirtió en su cumple mes en la celebración de su papá Gianluca Simeone (Instagram)

El recorrido por Nueva York ocupó un lugar especial en el relato de Eva. En sus redes sociales, publicó imágenes de uno de sus paseos por el barrio de Dumbo, en Brooklyn. En una de las fotos, Eva aparece de espaldas en una calle adoquinada, con los brazos abiertos hacia el cielo y el puente de Manhattan de fondo. El pavimento todavía húmedo y el cielo gris imprimieron una textura particular a la escena. En otra imagen, Faustino se convirtió en el centro de atención: la modelo lo sostiene en brazos en el mismo punto de Dumbo, con el bebé mirando a cámara y una expresión seria en contraste con la sonrisa de su madre. Eva y Gianluca también posaron juntos frente al río, con el puente a sus espaldas y una actitud relajada, después de cuarenta días compartidos lejos de casa.

El paso por ese lugar llevó a Eva a dejar una reflexión en el pie de foto: “Estuve en esta ciudad y exactamente en este mismo lugar en distintas etapas de mi vida“. Luego, sumó: “Hoy me doy cuenta que el lugar es el mismo, no cambió, pero que yo soy otra persona. Más plena que nunca, con los amores de mi vida redescubriendo el mundo”.

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La celebración del sábado tuvo además la respuesta pública de Gianluca, quien comentó: “Un viaje que recordaremos siempre los amooo”. Durante el mes de estadía, la pareja estuvo acompañada por Carolina Baldini, madre de Gianluca, la hermana de Eva Bargiela e Irene Aritza, pareja española de Giuliano Simeone.