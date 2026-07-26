Un estudio sugiere que los deportes de impacto mejoran la salud ósea y articular

Los deportes de impacto podrían favorecer una mayor densidad ósea y reducir las complicaciones en caderas y rodillas, según un estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con un estudio científico, las personas que practican deportes de impacto logran una mayor densidad ósea y presentan menos posibilidades de padecer complicaciones en la cadera o la rodilla.

La memoria colectiva mantuvo durante años la creencia de que evitar disciplinas como el running protegía áreas críticas del cuerpo. No obstante, un ensayo científico publicado en el British Journal of Sports Medicine y divulgado por la revista Runner’s World indica que el impacto controlado tal vez sea clave para potenciar la salud musculoesquelética y reducir la necesidad de prótesis articulares.

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El trabajo publicado en el British Journal of Sports Medicine asocia estas prácticas con mayor densidad ósea (Reuters)

Nuevas evidencias científicas sobre el ejercicio con impacto

El estudio mencionado, que incluyó a más de 17.000 personas con diagnóstico de artrosis, no encontró que la práctica de deportes de alto impacto aumentara el riesgo de requerir una prótesis de rodilla.

Especialistas explicaron que los resultados evidencian que el vínculo entre impacto y desgaste articular no es tan directo como se pensaba. Según el mismo análisis, quienes realizaron deportes de impacto tuvieron entre 36% y 48% menos probabilidad de necesitar una prótesis de cadera en comparación con quienes optaron por actividades sin impacto.

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La publicación científica aclaró que, si bien el estudio no demuestra causalidad, sí aporta evidencia contra la idea extendida de que el impacto por sí solo resulta perjudicial para las articulaciones. “Durante años se repitió que, con artrosis de rodilla o cadera, era mejor evitar los deportes de impacto. Pero un nuevo estudio sugiere lo contrario”, compartió el entrenador español Marcos Vázquez, en línea con los datos difundidos por Runner’s World.

Factores de riesgo más allá del impacto

Un estudio señaló que los deportes de impacto aumentan la densidad ósea y reducen las complicaciones de cadera y rodilla (Imagen ilustrativa Infobae)

El debate sobre los riesgos del running suele centrarse en el impacto, aunque la realidad es más compleja. Las lesiones asociadas a esta disciplina pueden tener múltiples causas: desde la ausencia de un calentamiento adecuado hasta una mala selección de zapatillas o de la superficie para correr. También influyen la falta de entrenamiento de fuerza, una alimentación inadecuada, una técnica deficiente o variables relacionadas con el volumen, la distancia y la intensidad del ejercicio.

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En declaraciones a Runner’s World, el atleta español Kilian Jornet, considerado referente en el trail running, sostuvo que la diferencia en la prevención de lesiones está determinada por la planificación, la progresión y la adaptación personalizada.

En ese sentido, la necesidad de individualizar tanto la carga como la progresión para cada atleta es subrayada por expertos, quienes advierten que aumentos repentinos en intensidad o volumen derivan en lesiones.

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Estrategias para fortalecer huesos y articulaciones

La evidencia científica indicó que el impacto por sí solo no explica el desgaste articular en casos de artrosis de rodilla o cadera (Imagen ilustrativa Infobae)

Incorporar entrenamiento de fuerza y actividades que incluyan impacto bajo diferentes ángulos se perfila como una estrategia clave para mantener la densidad ósea y prevenir fracturas en el futuro, según los expertos consultados por Runner’s World. Los ejercicios con peso, los saltos y el trabajo pliométrico ofrecen estímulos variados que fortalecen zonas críticas como la columna lumbar, la pelvis y la cadera.

Las pruebas científicas apuntan a que las personas que solo realizan actividades sin impacto presentan una densidad ósea inferior a quienes practican deportes con impacto. Por esta razón, expertos recomiendan incluir en la rutina semanal actividades que combinen fuerza, potencia y agilidad. Además, insisten en la necesidad de una progresión gradual para evitar sobrecargas y lesiones.

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El enfoque actual de la ciencia invita a revisar las recomendaciones clásicas y a considerar el impacto como un aliado, siempre que se ajuste a las características y necesidades individuales. La personalización del entrenamiento, el asesoramiento profesional y la atención al propio cuerpo se presentan como pilares para aprovechar los beneficios del running y otras disciplinas de impacto sin multiplicar riesgos.