Guatemala

Capturaron a un salvadoreño acusado de femicidio agravado tras 14 años prófugo en Guatemala

El arresto de Nelson Alberto Mármol, de 59 años, se concretó en territorio guatemalteco tras permanecer evadido desde 2012, y se ejecutó por una alerta roja activada el 22 de mayo de 2026

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Manos de un hombre con esposas de metal colocadas detrás de su espalda. Viste una chaqueta oscura.
Interpol en Guatemala capturó al salvadoreño Nelson Alberto Mármol, acusado de femicidio agravado en El Salvador y prófugo desde 2012. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Internacional (Interpol) en Guatemala logró la captura de Nelson Alberto Mármol, ciudadano salvadoreño de 59 años, quien permanecía prófugo desde 2012 por una acusación de femicidio agravado en su país de origen.

La aprehensión se realizó en territorio guatemalteco tras una alerta rojavigente desde el 22 de mayo de 2026, informaron autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC).

El caso: una década de evasión y un delito grave

De acuerdo con los informes de la PNC de El Salvador, Mármol, conocido como “El Viejo Tino” es señalado como presunto responsable de la muerte de su exconviviente, hecho registrado en mayo de 2012.

Informes del Tribunal de Sentencia del Departamento de La Paz, en El Salvador, detallan que el crimen contra la mujer se llevó a cabo en una playa pública del Cantón Las Hojas de San Pedro Masahuat. Un testigo narró que "El Viejo Tino" persiguió a su víctima “manoseándola” y amenazándola con “un corvo sin vaina” que llevaba en la mano. La mujer se resistía y gritaba por “ayuda”.

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Aunque logró huir de su agresor, se cayó en la arena, momento que fue aprovechado por el, ahora detenido en Guatemala, para arrebatarle la vida a machetazos.

Siluetas de una mujer y un hombre corriendo en una playa con olas, reflejos del sol naranja sobre el agua y el cielo al atardecer.
Un testigo declaró que el acusado persiguió a la víctima, la amenazó con un corvo y la mató a machetazos después de que cayó en la arena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acusado eludió a la justicia durante más de diez años, hasta que la coordinación entre agencias policiales regionales permitió su identificación y posterior detención.

La orden de captura internacional facilitó el rastreo en el extranjero de personas perseguidas por delitos graves, como el femicidio, informó la PNC de Guatemala.

Operativo y entrega en la frontera de Valle Nuevo

Las fuerzas de seguridad guatemaltecas confirmaron que Mármol se encontraba en situación irregular en el país. Frente a la ausencia de documentos migratorios legales, la PNC de Guatemala activó el protocolo de expulsión inmediata para evitar un proceso de extradición ordinaria.

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El traslado culminó en el paso fronterizo de Valle Nuevo, municipio de Jalpatagua, Jutiapa, donde la entrega formal al personal de la Policía Nacional Civil de El Salvador se realizó bajo custodia.

“La cooperación entre países vecinos ha sido determinante para ubicar y remitir a individuos buscados por delitos graves”, señalaron fuentes policiales.

Incremento de capturas con fines de extradición en 2026

La detención de Mármol forma parte de un repunte en la efectividad de los operativos internacionales en Guatemala.

Datos del Ministerio de Gobernación y la PNC indican que, en lo que va de 2026, se han registrado 30 capturas con fines de extradición. Esta cifra representa un aumento respecto a años previos.

Si bien la mayor parte de los detenidos responde a solicitudes de Estados Unidos por delitos de narcotráfico, las alertas coordinadas por Interpol han permitido la ubicación de prófugos centroamericanos requeridos por crímenes como homicidio, violencia contra la mujer y trata de personas.

La PNC de El Salvador señala a Mármol, conocido como "El Viejo Tino", como presunto responsable de la muerte de su exconviviente en mayo de 2012.
Interpol en Guatemala capturó al salvadoreño Nelson Alberto Mármol, acusado de femicidio agravado en El Salvador y prófugo desde 2012. (PNC de Guatemala)

Presencia de salvadoreños en situación irregular

Los registros de seguridad fronteriza muestran una constante detección de ciudadanos salvadoreños con antecedentes penales, órdenes de captura o vínculos con pandillas que buscan evadir la justicia ingresando a Guatemala por pasos no oficiales.

En departamentos fronterizos como Jutiapa, Chiquimula y Santa Rosa, los operativos han resultado en la localización de cientos de salvadoreños en situación migratoria irregular. Según los procedimientos descritos por las autoridades, la mayoría termina expulsada y entregada de inmediato a El Salvador.

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