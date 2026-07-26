Guillermina Valdés sorprendió con un decálogo de bienestar para encontrar relax y calma: “Consejos de domingo”

Guillermina Valdés se animó a cantar para sus seguidores, aunque según dijo, "no pegue una nota". Esto dentro de su guía de consejos de domingo (Video: Instagram)

En las redes sociales, Guillermina Valdés decidió compartir una serie de recomendaciones personales que, según ella, ayudan a encontrar relax y paz en la vida cotidiana. La actriz, modelo y empresaria, publicó en su cuenta de Instagram una lista de diez acciones concretas que, en sus palabras, priorizan la conexión con la esencia propia, alejándose de la vorágine tecnológica y de la inmediatez que caracteriza a la vida moderna. Cada uno de estos consejos aparece acompañado de imágenes que ilustran la simplicidad y el disfrute en cada pequeño momento.

Entre sus preferencias, Valdés destaca el valor de lo tangible sobre lo digital. Indica que prefiere el libro en papel, un objeto que para muchos conserva un atractivo especial frente a las pantallas y dispositivos electrónicos. La experiencia de pasar las hojas, el aroma de un ejemplar nuevo o antiguo, y la posibilidad de subrayar o tomar notas a mano, forman parte de ese ritual que ella rescata y recomienda. En la misma línea, opta por entrenar con auriculares con cable, un gesto que puede parecer menor, pero que para Valdés implica volver a lo simple y dejar de lado las complicaciones de la tecnología inalámbrica.

PUBLICIDAD

El agua aparece como su bebida favorita, por encima de cualquier otra opción. En su rutina diaria, prioriza la hidratación natural y sencilla, eligiendo un vaso de cerámica en vez de botellas de plástico o bebidas saborizadas. Para el mate, elige la pava antes que el termo moderno, reviviendo costumbres asociadas al encuentro, la pausa y el disfrute sin apuro. La jardinería ocupa un lugar especial en su vida como fuente de calma y conexión con la naturaleza. Dedica tiempo a cuidar plantas, observar su crecimiento y, en el proceso, encuentra un espacio para la contemplación y el relax.

Guillermina Valdés prefiere los libros en papel antes que los formatos digitales (Instagram)

Cantar, aunque no sea afinada, es otra de las acciones que promueve Valdés. Asegura que prefiere expresarse y disfrutar de la música, aunque sus hijos puedan cuestionar los videos que sube a las redes. Esta actitud señala la importancia de dejar de lado el juicio ajeno y permitirse momentos de alegría espontánea. Entre los consejos también figura la búsqueda de sentido personal antes que alimentar pensamientos repetitivos o preocupaciones innecesarias. Valdés sugiere conectarse con el propósito propio, apartando el ruido mental que puede generar ansiedad o incertidumbre.

PUBLICIDAD

El amor por los perros forma parte de su lista, así como el cuidado personal a través de baños de crema y exfoliantes. Entiende estas rutinas como pequeños rituales de bienestar que colaboran en el equilibrio emocional. Por último, recomienda compartir lo lindo que encuentra en su día a día, en lugar de guardárselo. Esta invitación a la generosidad y al intercambio busca ampliar la red de buena energía y momentos positivos.

La lista de Valdés no se limita a simples preferencias. En sus palabras y en las imágenes que acompaña, se percibe una filosofía de vida orientada al disfrute presente, la conexión con lo esencial y la valoración de lo cotidiano. Cada acción propuesta invita a desacelerar, a poner el foco en el aquí y ahora, y a dejar de lado la exigencia de estar siempre conectados, informados o productivos. La actriz muestra que la paz y el relax no dependen de grandes cambios, sino de pequeñas decisiones y hábitos que uno puede incorporar en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Guillermina Valdés elige entrenar con auriculares de cable para volver a lo esencial (Instagram)

En este momento de su vida, Guillermina Valdés prioriza el bienestar personal y la armonía familiar. Disfruta de su presente con sus hijos y su trabajo, administrando su agenda para incluir pausas de descanso y actividades compartidas. Hace unos meses, optó por un viaje al sur de Argentina para alejarse del ritmo acelerado de la ciudad y encontrar tranquilidad en la naturaleza. En Cerro Bayo, en Villa La Angostura, se dedicó a actividades com trekking, caminatas y deportes de aventura junto a sus hijos, en un entorno marcado por el frío, los paisajes imponentes y el silencio de la Patagonia.

Allí, la rutina diaria incluía abrigarse, descubrir senderos y disfrutar de la calma del entorno. El regreso al hotel después de un día al aire libre ofrecía momentos de lectura junto al fuego y espacios de intimidad familiar. Cada experiencia quedaba retratada en las redes de Valdés, quien compartía estos instantes como parte de su búsqueda de equilibrio y serenidad.

PUBLICIDAD

En suma, los consejos de domingo de Guillermina Valdés proponen una guía simple y efectiva para reconectar con lo esencial, disfrutar del presente y encontrar paz en lo cotidiano. Su ejemplo muestra que, muchas veces, el bienestar se encuentra en los detalles más simples y en la decisión consciente de priorizarlos cada día.