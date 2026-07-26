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Atlético Tucumán-Independiente Rivadavia y Estudiantes-Independiente inician su camino en el Clausura: hora, TV y formaciones

La jornada se abrirá con el duelo entre el Decano y la Lepra a las 15. Más tarde, desde las 17:15, el Pincha recibirá en La Plata al Rojo de Avellaneda

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Collage de cuatro fotografías de jugadores de fútbol: uno de camiseta azul y negra con escudo CAT, uno de camiseta blanca con UNR, un grupo de rojo y dos de rojo con escudo CAI
La jornada del domingo del Torneo Clausura contará con tres partidos

La primera fecha del Torneo Clausura se cerrará en la jornada del domingo con tres enfrentamientos. Independiente Rivadavia visitará a Atlético Tucumán desde las 15:00 en el inicio de la actividad. Estudiantes recibirá en La Plata a Independiente en un duelo atractivo a las 17:15. El día bajará el telón con el choque entre Deportivo Riestra y Boca Juniors.

Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia

Un futbolista con camiseta azul y negra a rayas, de boca abierta, junto a otro futbolista con camiseta blanca que sonríe con los brazos cruzados
Atlético Tucumán se medirá contra Independiente Rivadavia
                                                 

El domingo comenzará a las 15.00 con el enfrentamiento en el Monumental José Fierro entre Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia. Álvaro Carranza será el árbitro principal y se podrá ver por ESPN Premium.

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La Lepra mendocina arriba al encuentro luego de finalizar en la cima de la tabla anual con 34 unidades. El elenco de Alfredo Berti, que cayó en octavos de final del Apertura y perdió a su figura Sebastián Villa —firmó con Boca Juniors— buscará mantener la distancia y encarar un segundo semestre cargado de la mejor manera: en unas semanas chocará contra Fluminense por la Copa Libertadores.

El Decano, por su parte, afrontará el inicio del Clausura con el objetivo de escapar del descenso: suma 14 puntos y se ubica 27° en la tabla anual. Su única contratación en el mercado de pases fue Julián Fernández.

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Posibles formaciones

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Maximiliano Macheroni

Estadio: Monumental José Fierro

Hora: 15.00

TV: ESPN Premium

Estudiantes (LP) vs. Independiente

Fotografía dividida que muestra a futbolistas de Estudiantes con camiseta roja y blanca celebrando abrazados y a dos jugadores de Independiente con camiseta roja, uno sonriendo
Estudiantes se enfrentará contra Independiente en La Plata

En uno de los duelos que genera más expectativa en el arranque del Clausura, Estudiantes recibirá a Independiente en La Plata desde las 17:15. El enfrentamiento contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo y contará con la transmisión de TNT Sports.

En un semestre en el que el León se enfrentará a Universidad Católica por la Copa Libertadores, el Pincha no cerró ningún refuerzo y perdió una pieza clave al vender por una cifra millonaria a Mikel Amondarain. No obstante, buscará revancha en el torneo local después de quedar afuera en octavos contra Racing tras culminar puntero de la zona A con 31 unidades.

Del otro lado, el Rojo también cayó en la primera ronda eliminatoria en manos de Rosario Central y selló incorporaciones de jerarquía para afrontar la segunda parte del año: acordó las llegadas de Maximiliano Meza (libre de River Plate) y Santiago Mele (Monterrey). Con 24 unidades, Independiente está obligado a sumar puntos en la tabla anual, ya que está afuera de la zona de clasificación a los torneos internacionales.

Posibles formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Matías Abaldo, Santiago Montiel, Maximiliano Gutiérrez; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Sebastián Habib

Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi

Hora: 17.15

TV: TNT Sports

LAS POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y DE LA TABLA ANUAL

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