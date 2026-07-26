El tierno mensaje que la familia de Lionel Scaloni pegó en la puerta de su casa en Pujato

El mensaje de Lionel Scaloni tras retirarse de Pujato (Leo Galletto)

Lionel Scaloni dejó Pujato el sábado por la noche y anunció su partida con un sencillo cartel manuscrito en la puerta de la casa de sus padres, después de una semana en la que el afecto de vecinos y fanáticos alteró la rutina de una localidad de poco más de 3.000 habitantes. Antes de afrontar la próxima fecha FIFA entre fines de septiembre y comienzos de octubre y, a la espera de la resolución de su futuro, el entrenador de la selección argentina se fue de su pueblo en Santa Fe tras dejar imágenes inéditas.

El mensaje que quedó para quienes todavía pensaban acercarse a saludarlo fue breve y directo. “¡¡Leo ya se fue anoche!! Gracias por tanto cariño”, fue la frase de un cartel que se encontraba pegado en la puerta de la casa de los padres de Scaloni, donde el entrenador pasó unos días tras el Mundial. La despedida cerró una estadía de unos cinco días marcada por una convocatoria que obligó a instalar un vallado perimetral frente a la vivienda y a sumar presencia policial y agentes de tránsito. La imagen se hizo viral en las redes sociales.

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La salida del entrenador de la selección argentina respondió al mismo tono con el que transcurrió su visita al pueblo santafesino: sin actos formales, sin anuncios públicos y con gestos mínimos.

El mensaje en la puerta de la casa de los padres de Scaloni sobre la marcha del entrenador de la selección argentina (@canal2pujato)

Desde su llegada al país tras la final del Mundial, Scaloni quedó envuelto en una rutina inusual para Pujato. Durante días, vecinos, familias enteras y fanáticos llegados desde distintos puntos de la Argentina esperaron durante horas frente a la casa familiar con la intención de conseguir una foto, un autógrafo o apenas un saludo del técnico.

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El entrenador respondió de manera constante. Salió en innumerables ocasiones y durante horas para firmar camisetas, banderas, pelotas, fotografías y objetos menos habituales, entre ellos una camioneta de juguete convertida en una Scaloneta simbólica y un papel armado por un niño que simulaba la renovación de su contrato con la selección hasta 2030, documento que aceptó firmar entre sonrisas.

La concentración de personas fue sostenida desde el martes de su regreso. Nada detuvo el flujo de visitantes, ni siquiera los momentos en los que hablaba con la prensa o buscaba una pausa en la intimidad familiar. En una de esas escenas, le acercaron un marcador para que firmara la ropa que llevaba puesta un perro. También dejó su firma sobre el yeso de una persona, firmó un auto ploteado con la bandera argentina y con imágenes del plantel que ganó dos Copas América, una Finalíssima y el Mundial 2022, y posó con un simpatizante que le llevó un cajón de frutillas.

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El entrenador de la selección argentina firmó autógrafos y se mostró muy predispuesto con todos los que se acercaron al hogar de sus padres

Entre los episodios más llamativos de la visita apareció una presentación improvisada del grupo musical Chamamé, que tocó a centímetros del director técnico durante una de sus salidas. La banda contó en Instagram: “¡Lo pidió él! ¡¡El Chamamé también se hizo sentir a nivel mundial junto a nuestro DT campeón del mundo!! Muchísimas gracias Lionel Scaloni por tu gran humildad y por esta posibilidad de hacer sentir nuestra música al resto del mundo ¡¡Momento único e irrepetible para nosotros!!”.

Otra imagen que circuló en redes mostró a Scaloni junto a un fanático disfrazado de capibara, conocido como Rigoberto y presentado en redes como “El capibara argentino”. La cuenta del personaje resumió ese encuentro con una frase: “Un día inolvidable. Gracias eternas”. Los obsequios también incluyeron una torta decorada con la camiseta de la selección, la silueta de un micro en versión Scaloneta y la frase “por la última de Leo”, en alusión al tema La Cuarta Estrella y a Lionel Messi.

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Un artista identificado en redes como Kita Barrera le entregó además un cuadro con una dedicatoria que decía: “Gracias por enseñarnos que con humildad, grupo y corazón 11 pibes pueden hacer llorar de orgullo a 47 millones. Este cuadro es el pueblo con los brazos abiertos, mirando a la copa dorada. Porque vos nos volviste a dar esperanza”.

Cuatro momentos de Scaloni en Pujato: la torta y las frutillas que le regalaron, el yeso que firmó y el autógrafo a un caniche

Una vinoteca de Santa Fe le hizo llegar dos cajas con tres botellas de vino y varios dulces. El comercio difundió el envío con otro mensaje en redes: “La felicidad es total para nosotros, Lionel. El fútbol nos une, la pasión nos mueve y los gestos auténticos cuentan historias. Hoy nuestro GRAN DT de la Selección Argentina recibió este presente que enviamos con todo nuestro cariño”.

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Scaloni también se hizo tiempo para retomar hábitos personales durante la estadía. Se lo vio recorrer en bicicleta las calles de Pujato y alrededores, en línea con su conocida afición por el ciclismo. El sábado sumó una escala futbolera en el club Alumni de Casilda, donde asistió a un partido de la Liga Casildense frente a Sportivo Matienzo, el equipo en el que dio sus primeros pasos en la infancia. Antes había pasado por las instalaciones de Matienzo, donde recibió una plaqueta de reconocimiento.

La visita terminó con el cartel en la puerta y con el inicio de la última parte de su descanso antes de volver a enfocarse en la Albiceleste. La selección retomará la competencia entre fines de septiembre y comienzos de octubre, en la primera ventana FIFA posterior al Mundial 2026. En esas semanas, según el cuadro que rodea su futuro inmediato, Scaloni podría analizar su continuidad más allá de diciembre, mientras en la Argentina persiste la expectativa de que las muestras de afecto contribuyan a una renovación de su contrato.

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