Estados Unidos

LeBron James sacrifica salario y firma por el mínimo en los 76ers: por qué su imperio millonario le permite redefinir el final de su carrera

Respaldado por una fortuna de USD 1.400 millones y un portafolio de inversiones globales, LeBron acepta el sueldo más bajo de su carrera y prioriza objetivos personales en su última etapa en la NBA

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LeBron apuesta por un cierre de carrera inédito: elige proyecto deportivo y flexibilidad financiera en Philadelphia (AP Foto/Mark J. Terrill)
LeBron apuesta por un cierre de carrera inédito: elige proyecto deportivo y flexibilidad financiera en Philadelphia (AP Foto/Mark J. Terrill)

LeBron James, una de las figuras más emblemáticas de la NBA, tomó una decisión que sacudió al mundo del deporte: firmó un contrato de dos años por USD 8 millones con los Philadelphia 76ers.

Este acuerdo representa el salario más bajo de toda su carrera profesional y un recorte cercano al 92% respecto a los USD 52,6 millones que percibió la temporada anterior con Los Angeles Lakers, tal y como detalló CBS Sports.

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El trasfondo de esta elección revela la solidez financiera y el perfil empresarial que James forjó fuera de las canchas.

Ocho años en los Lakers dejaron huella: un título, récords y una salida que marca el fin de una era (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo)
Ocho años en los Lakers dejaron huella: un título, récords y una salida que marca el fin de una era (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo)

Un recorte salarial histórico

El nuevo contrato de LeBron James con los 76ers incluye una opción de jugador para la segunda temporada, lo que le da libertad para decidir si continúa o se convierte en agente libre.

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El acuerdo lo posiciona como el séptimo u octavo jugador mejor pago del equipo, con un salario anual de USD 3.876.529 en la temporada 2026-27 y USD 4.070.354 en la 2027-28, según Bleacher Report. Para comparar, su sueldo de novato en 2003 fue apenas superior a los USD 4 millones, lo que enfatiza la magnitud del recorte voluntario que asumió ahora.

Este movimiento permite a los 76ers optimizar su límite salarial y mantener flexibilidad financiera, una estrategia que también beneficia a James, quien ya no depende de sus ingresos deportivos para sostener su patrimonio, tal y como analizó Sporting News.

El nuevo acuerdo implica la mayor reducción de salario para una superestrella en la historia de la NBA (Bill Streicher-Imagn Images)
El nuevo acuerdo implica la mayor reducción de salario para una superestrella en la historia de la NBA (Bill Streicher-Imagn Images)

Deportista y magnate: la construcción de una fortuna

La capacidad de LeBron para aceptar una baja tan drástica en su salario radica en la robustez de su imperio financiero.

Forbes valoró su patrimonio neto en USD 1.400 millones en 2026, situándolo como el primer jugador activo de la NBA en alcanzar el estatus de multimillonario. Es, además, uno de los pocos atletas en el mundo con esa condición, junto a figuras como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Tiger Woods, tal y como afirmó Sports Illustrated.

Gran parte de su fortuna proviene de una estrategia basada en la participación accionaria y no solo en contratos garantizados.

Como Messi, LeBron combina éxito deportivo y una fortuna construida mediante estrategias empresariales inteligentes (Sam Navarro-USA TODAY Sports)
Como Messi, LeBron combina éxito deportivo y una fortuna construida mediante estrategias empresariales inteligentes (Sam Navarro-USA TODAY Sports)

En 2015, James firmó un acuerdo vitalicio con Nike estimado en más de USD 1.000 millones, que incluye participación en acciones y genera ingresos anuales de aproximadamente USD 32 millones, destacó Absolute Baller.

Su apuesta por la producción audiovisual a través de SpringHill Company, valorada en USD 725 millones, lo consolidó como un actor importante en el entretenimiento.

La compañía produce contenido para plataformas como Netflix y Disney, y tiene como socios a Nike, RedBird Capital y Fenway Sports Group.

La alianza con Nike, con un contrato vitalicio y participación accionaria, se convirtió en una fuente clave de ingresos fuera de la cancha (Kirby Lee-USA TODAY Sports)
La alianza con Nike, con un contrato vitalicio y participación accionaria, se convirtió en una fuente clave de ingresos fuera de la cancha (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

Inversiones exitosas y diversificación

El éxito financiero de James no se limita al deporte ni a los contratos publicitarios. En 2011, invirtió USD 6,5 millones en Fenway Sports Group, lo que le permitió acceder a la propiedad de equipos como los Boston Red Sox y Liverpool FC.

Esa participación se estima actualmente en USD 90 millones, según Finally Offline. También incursionó en el sector gastronómico con Blaze Pizza, donde su inversión inicial de menos de USD 1.000.000 se multiplicó hasta alcanzar un valor de USD 35.000.000 a USD 40.000.000.

Además, James diversificó su portafolio con participaciones en empresas tecnológicas como WHOOP, marcas de bebidas, bienes raíces y franquicias deportivas.

lebron james liverpool
Su participación accionaria en Liverpool FC confirma el perfil de James como inversor global y referente en el negocio deportivo (X)

En los últimos 12 meses, sus ingresos fuera de la cancha superaron los USD 85 millones, gracias a acuerdos con marcas globales como Beats by Dre, PepsiCo y Richard Mille, tal y como aseguró Sports Illustrated.

Este entramado financiero, construido a lo largo de más de dos décadas, explica por qué LeBron puede priorizar el legado deportivo y familiar por encima de la remuneración en su última etapa como jugador profesional.

La decisión de aceptar un contrato mínimo con los 76ers marca, no solo un giro en su carrera, sino también una muestra del poder económico que supo construir y administrar fuera del parquet.

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