El Salvador registra 53 casos importados de sarampión entre marzo y julio, según el Ministerio de Salud

El Salvador registró 53 casos importados de sarampión entre marzo y julio, según el Ministerio de Salud. (FOTO: New Mexico University)

De marzo a julio de este año, El Salvador ha registrado 53 casos importados de sarampión, según datos oficiales del Ministerio de Salud. El periodo con mayor concentración de diagnósticos se produjo entre el 21 y el 27 de junio, cuando se confirmaron 12 casos. En la semana siguiente se sumaron ocho contagios más, marcando los picos más notorios del periodo.

El análisis por grupos etarios muestra que los más afectados han sido los jóvenes de 20 a 29 años, con quince casos confirmados. Les siguen los adolescentes de 10 a 19 años, con nueve casos, y el grupo de 30 a 39 años, que registra siete contagios. Esta distribución evidencia una mayor incidencia entre personas jóvenes y jóvenes adultos.

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En la revisión por departamentos, San Salvador es el más impactado, con 23 casos detectados hasta la fecha. San Miguel reporta nueve, mientras que Santa Ana y La Libertad han registrado dos casos cada uno. Al observar el comportamiento por distritos, Soyapango, en San Salvador Este, y San Miguel presentan ocho infecciones cada uno, y San Martín, también en el área metropolitana, suma seis.

Confirmación inicial y respuesta institucional

El 9 de abril, el Ministerio de Salud comunicó la detección de los primeros once casos de sarampión en el país, entre los cuales se encontraba un bebé de seis meses. De acuerdo con la información proporcionada, la mayoría de los afectados había viajado recientemente a Guatemala y uno a México. Durante una jornada de vacunación en Nejapa, el ministro Francisco Alabi aclaró: “Todos estos casos confirmados de sarampión no son de transmisión local, o sea, son importados; esto quiere decir que ellos se contagiaron en otro sitio, no dentro del territorio”.

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El mayor pico de sarampión en El Salvador ocurrió entre el 21 y el 27 de junio, con 12 casos confirmados. (FOTO: Secretaría de Salud)

En respuesta al registro de estos casos, las autoridades intensificaron la vigilancia epidemiológica a nivel nacional, con el objetivo de identificar posibles nuevos contagios de manera oportuna y limitar la posibilidad de transmisión dentro del país. Hasta el momento, la información oficial indica que no se ha detectado transmisión autóctona.

Durante estos meses, la vigilancia se ha enfocado particularmente en los grupos de edad y las zonas donde se han registrado más casos, con énfasis en la detección temprana y la pronta atención de los pacientes.

Características del sarampión y prevención recomendada

La Organización Panamericana de la Salud señala que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que afecta principalmente a niños, aunque puede aparecer en cualquier grupo de edad. Entre las posibles complicaciones se incluyen neumonía, infecciones de oído, diarrea intensa, ceguera y encefalitis. Estas complicaciones tienden a ser más graves en niños pequeños desnutridos o con sistemas inmunitarios debilitados.

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La OMS y la OPS indican que la vacunación con dos dosis y la vigilancia epidemiológica son claves para prevenir brotes de sarampión. (FOTO: La Prensa)

El virus se transmite a través de gotas expulsadas por la nariz, la boca o la garganta de una persona infectada, y puede permanecer activo en el aire o sobre superficies hasta dos horas. Los síntomas suelen presentarse como fiebre alta, erupción cutánea generalizada, tos, ojos rojos y manchas blancas en la cara interna de las mejillas.

Según la Organización Mundial de la Salud, la vacunación es el método más eficaz para prevenir el sarampión. Se recomienda que todos los niños reciban dos dosis de la vacuna: la primera entre los nueve y quince meses, y la segunda entre los quince y dieciocho meses, dependiendo de la normativa nacional. La vacuna puede aplicarse sola o en combinación con la de la rubeola, las paperas o la varicela.

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La vacunación sistemática y las campañas de inmunización masiva siguen considerándose fundamentales para limitar la incidencia del sarampión y prevenir nuevos brotes, especialmente en países donde se presentan casos importados y la vigilancia epidemiológica es una prioridad.