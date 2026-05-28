Ciencia

Cómo detectar hipertensión a tiempo: la rutina simple que puede prevenir infartos y ACV

Revisar los propios valores regularmente y cambiar hábitos es clave para disminuir el riesgo de complicaciones graves en el corazón y otros órganos. Este sábado se realizará una jornada de concientización en Palermo, que incluirá diversas actividades

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Vista cercana de una persona adulta midiéndose la presión arterial en el brazo con un tensiómetro digital. En la mesa hay varias frutas y botellas de agua.
El automonitoreo domiciliario permite la detección precoz de hipertensión y mejora la adherencia al tratamiento, reduciendo el riesgo de emergencias cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 1.400 millones de personas en el mundo padecen hipertensión arterial, muchas de ellas sin saberlo. Esta enfermedad, conocida por su falta de síntomas, representa una amenaza silenciosa, aunque una rutina anual de medición puede prevenir complicaciones graves como infartos y accidentes cerebrovasculares.

Detectar la hipertensión arterial a tiempo requiere de un control periódico de la presión, al menos una vez por año para toda persona adulta, sin importar si presenta síntomas. Este hábito, recomendado en especial para quienes tienen antecedentes familiares, diabetes, sobrepeso o estilos de vida poco saludables, es fundamental para descubrir la enfermedad precozmente y tomar medidas que reduzcan el riesgo de eventos cardiovasculares de alto impacto.

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La hipertensión arterial está reconocida mundialmente como el principal factor prevenible de las enfermedades cardiovasculares. En países como Argentina, aproximadamente cuatro de cada diez adultos conviven con esta afección. Sin embargo, solo la mitad recibe tratamiento y únicamente uno de cada cuatro consigue mantener su presión bajo control. A esto se suma que uno de cada cuatro hipertensos desconoce su diagnóstico.

Representación digital de una red de vasos sanguíneos rojos y glóbulos rojos. Ondas de actividad y lecturas de presión arterial (140/90, 160/100) son visibles.
Más de 1.400 millones de personas en el mundo padecen hipertensión arterial, una condición que muchas veces no presenta síntomas visibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, y en el marco del Mes de la Medición de la Presión Arterial, organizaciones como la Fundación Cardiológica Argentina y la Sociedad Argentina de Cardiología organizan actividades de alcance nacional para impulsar acciones de prevención y concientización, como la que se realizará este sábado en Palermo.

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La rutina simple para detectar la hipertensión a tiempo

El riesgo de la hipertensión arterial radica en su evolución silenciosa. Durante años, puede no mostrar signos evidentes. Por eso se le denomina “asesino silencioso”. Sin tratamiento, causa daños en órganos como el corazón, los riñones y el cerebro, favoreciendo infartos, insuficiencia cardíaca, deterioro cognitivo o muerte prematura. Su impacto crece ante factores como obesidad, tabaquismo, sedentarismo y diabetes.

La medición de la presión arterial de forma regular es la única vía eficaz para detectar esta condición. Se aconseja realizar un control al menos una vez al año, incluso si la persona goza de buena salud o es menor de 40 años. Aquellas con antecedentes familiares, exceso de peso o hábitos no saludables deben aumentar la frecuencia bajo guía médica.

Mujer con camiseta azul, ojos cerrados y una mano en la sien, mientras un tensiómetro mide su presión arterial en el brazo. Un estetoscopio visible.
La hipertensión arterial es el principal factor prevenible de enfermedades cardiovasculares y sólo uno de cada cuatro afectados mantiene su presión bajo control en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas coinciden en que la medición periódica de la presión arterial es una práctica simple, accesible y esencial para el diagnóstico temprano. Las personas que se sienten bien suelen omitir estos controles. Sin embargo, el riesgo silencioso de la hipertensión exige mantener una actitud preventiva y continua.

El automonitoreo domiciliario se ha consolidado como herramienta útil y eficaz para el seguimiento de la presión arterial. Medirse en casa facilita la detección temprana de valores elevados y permite la participación activa en el control de la salud.

Esta práctica mejora la adherencia al tratamiento y promueve la responsabilidad individual. El conocimiento de los propios niveles de presión puede ser decisivo para evitar complicaciones graves y reducir el riesgo de hospitalizaciones por emergencias cardiovasculares.

La prevención comienza antes del diagnóstico y se sostiene mediante rutinas cotidianas. Reducir el consumo de sal y alimentos ultraprocesados, adoptar una alimentación equilibrada, realizar actividad física regular, dormir suficiente, manejar el estrés y evitar el tabaco y el consumo excesivo de alcohol son factores esenciales para disminuir el riesgo.

Manos espolvoreando orégano seco sobre un plato de vegetales asados (calabacín, pimientos, tomate, cebolla). Se ven un tarro de orégano, hierba fresca, una infusión y un tensiómetro
Adoptar hábitos saludables como reducir el consumo de sal, hacer actividad física y evitar el tabaco ayuda a prevenir la hipertensión arterial desde etapas tempranas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control del peso, junto a la revisión periódica de colesterol y glucosa, contribuyen a una prevención integral y sostenida.

Actualmente existen tratamientos antihipertensivos eficaces que, combinados con cambios en el estilo de vida, disminuyen de manera importante el riesgo de complicaciones. Es indispensable no suspender el tratamiento ni los controles médicos, aun con valores normales, salvo indicación contraria por parte del equipo de salud.

En personas mayores de 80 años, se consideran aceptables valores de presión arterial de hasta 150/90 mmHg. Los objetivos terapéuticos para este grupo deben establecerse según el grado de independencia y las condiciones físicas individuales, en consulta regular con profesionales.

Estrategias y campañas para el control de la hipertensión

En el marco del Mes de la Medición de la Presión Arterial, la Fundación Cardiológica Argentina y la Sociedad Argentina de Cardiología organizan una jornada abierta para el próximo sábado 30 de mayo en los Bosques de Palermo, con controles gratuitos de presión, colesterol y perímetro abdominal.

Además, habrá asesoría médica personalizada, ejercicios físicos, espacios para meditación y consejos prácticos para el cuidado del corazón, junto con sorteos que incentivan la participación activa. La actividad gratuita requiere inscripción previa en el siguiente link.

Una médica mide la presión arterial de un paciente masculino sentado en una camilla de examen dentro de una clínica con paredes verdes y una ventana.
Controlar la presión arterial al menos una vez al año es fundamental para prevenir complicaciones graves como infartos y accidentes cerebrovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas campañas buscan comprometer a personas, familias y equipos de salud en la detección temprana y el control de la hipertensión arterial. El objetivo es disminuir el impacto de la enfermedad e impulsar acciones colectivas para cuidar el corazón en todo el país.

Mantener hábitos preventivos y controles regulares puede modificar de manera positiva el futuro cardiovascular y los valores de presión arterial, facilitando incluso un eventual ajuste a la baja en la necesidad de fármacos.

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