Actualización de la política nacional de vivienda prioriza la regularización y el acceso a servicios en asentamientos precarios en Guatemala

Guatemala lanza una nueva política de vivienda que prioriza la regularización, el acceso a servicios y la planificación territorial para reducir el déficit habitacional en asentamientos precarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Viceministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala presentó avances en la actualización de la Política Nacional de Vivienda y

Asentamientos Humanos, una estrategia que busca atender a familias que viven en condiciones precarias y ampliar su acceso a vivienda digna, segura y funcional con servicios básicos, ordenamiento territorial y opciones de financiamiento.

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La política forma parte del marco estatal 2020-2032 y fue diseñada para reducir el déficit habitacional y mejorar los asentamientos precarios en Guatemala. Según el texto oficial, también promueve el desarrollo urbano sostenible y la articulación de políticas públicas, coordinación institucional y fortalecimiento de la planificación territorial.

El proceso de actualización incluyó una mesa técnica de trabajo con representantes del sector público y privado, organizaciones de sociedad civil y cooperación internacional.

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En esa reunión se expusieron los avances del plan de acción de la propuesta de política pública de vivienda y se recibieron aportes de los sectores participantes.

Comunidad guatemalteca celebra la actualización de la política nacional de vivienda, que prioriza la regularización y el acceso a servicios esenciales en asentamientos precarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viceministro Lionel Morfín sostuvo durante la reunión que el déficit habitacional debe atenderse de manera integral, con acceso a suelo, financiamiento, servicios básicos y ordenamiento territorial, y no solo desde la construcción de viviendas. Según el funcionario, esos factores son determinantes para un desarrollo urbano ordenado.

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La política apunta a reducir el déficit de vivienda y mejorar barrios precarios

La Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos busca responder al crecimiento del déficit habitacional, en especial el vinculado con viviendas que no reúnen condiciones adecuadas de habitabilidad.

El documento plantea actuar tanto sobre el déficit cuantitativo, asociado a la falta de casas, como sobre el cualitativo, referido a hogares sin servicios básicos o construidos con materiales precarios.

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Entre sus ejes de acción se incluye el mejoramiento integral de barrios, con intervenciones directas en asentamientos informales para dotarlos de servicios, reducir riesgos y mejorar la tenencia de la tierra.

También impulsa nuevos modelos urbanos orientados a proyectos de vivienda social con densificación urbana y conexión con transporte público y fuentes de empleo.

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La respuesta central de esta política es esa: el Estado de Guatemala busca no limitar la acción pública a levantar nuevas viviendas, sino integrar suelo, infraestructura, financiamiento, regularización y planificación territorial para reducir el déficit habitacional y ordenar el crecimiento urbano.

El texto oficial indica que la construcción de la propuesta se sometió a diagnósticos técnicos, validación de ejes estratégicos, talleres participativos, coordinación interinstitucional y definición preliminar de programas, metas y líneas de acción. El documento seguirá en revisión hasta su validación final, aprobación y publicación oficial.

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El registro de asentamientos informales se usa para priorizar servicios y regularización

A la política se suman el Registro de Asentamientos Informales y el Sistema Integrado de Información de Asentamientos Informales, herramientas que permiten contabilizar estos asentamientos y reunir datos sobre acceso a servicios, tenencia de tierra, riesgos y organización comunitaria.

Según el texto oficial, esa información facilita identificar las necesidades más urgentes de cada población.

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El Viceministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda mantiene ese registro a nivel nacional en diversos nodos urbanos, incluida la zona metropolitana de Ciudad de Guatemala. El objetivo es priorizar el otorgamiento de escrituras y servicios.

La política también articula al Gobierno Central, las municipalidades y el sector privado mediante instrumentos financieros y sociales. Entre ellos figura el FOPAVI, descrito en el texto como el brazo ejecutor encargado de otorgar subsidios directos a familias vulnerables para construcción, mejora o habilitación de hogares.

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La coordinación con el Sistema de Consejos de Desarrollo, a través de CODEDE/CODEL, aparece además como un mecanismo para asegurar que la vivienda sea compatible con el ordenamiento territorial local. Según el documento, ese esquema busca orientar las acciones del Estado en vivienda, desarrollo urbano y mejoramiento de asentamientos humanos.