Guatemala

Actualización de la política nacional de vivienda prioriza la regularización y el acceso a servicios en asentamientos precarios en Guatemala

Los responsables de la actualización de la estrategia sostienen que la recolección de datos y la participación de diferentes sectores son esenciales para enfocar esfuerzos en comunidades con mayores carencias y optimizar el uso de recursos públicos

Guardar
Google icon
Infografía detallando la política de vivienda de Guatemala. Muestra zonas urbanas y asentamientos precarios, junto a seis íconos que explican los ejes de acción.
Guatemala lanza una nueva política de vivienda que prioriza la regularización, el acceso a servicios y la planificación territorial para reducir el déficit habitacional en asentamientos precarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Viceministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala presentó avances en la actualización de la Política Nacional de Vivienda y

Asentamientos Humanos, una estrategia que busca atender a familias que viven en condiciones precarias y ampliar su acceso a vivienda digna, segura y funcional con servicios básicos, ordenamiento territorial y opciones de financiamiento.

PUBLICIDAD

La política forma parte del marco estatal 2020-2032 y fue diseñada para reducir el déficit habitacional y mejorar los asentamientos precarios en Guatemala. Según el texto oficial, también promueve el desarrollo urbano sostenible y la articulación de políticas públicas, coordinación institucional y fortalecimiento de la planificación territorial.

El proceso de actualización incluyó una mesa técnica de trabajo con representantes del sector público y privado, organizaciones de sociedad civil y cooperación internacional.

PUBLICIDAD

En esa reunión se expusieron los avances del plan de acción de la propuesta de política pública de vivienda y se recibieron aportes de los sectores participantes.

Grupo de personas frente a un cartel de la política de vivienda en asentamiento precario guatemalteco. Un grifo vierte agua en un cubo, casas en colina de fondo.
Comunidad guatemalteca celebra la actualización de la política nacional de vivienda, que prioriza la regularización y el acceso a servicios esenciales en asentamientos precarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viceministro Lionel Morfín sostuvo durante la reunión que el déficit habitacional debe atenderse de manera integral, con acceso a suelo, financiamiento, servicios básicos y ordenamiento territorial, y no solo desde la construcción de viviendas. Según el funcionario, esos factores son determinantes para un desarrollo urbano ordenado.

La política apunta a reducir el déficit de vivienda y mejorar barrios precarios

La Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos busca responder al crecimiento del déficit habitacional, en especial el vinculado con viviendas que no reúnen condiciones adecuadas de habitabilidad.

El documento plantea actuar tanto sobre el déficit cuantitativo, asociado a la falta de casas, como sobre el cualitativo, referido a hogares sin servicios básicos o construidos con materiales precarios.

Entre sus ejes de acción se incluye el mejoramiento integral de barrios, con intervenciones directas en asentamientos informales para dotarlos de servicios, reducir riesgos y mejorar la tenencia de la tierra.

También impulsa nuevos modelos urbanos orientados a proyectos de vivienda social con densificación urbana y conexión con transporte público y fuentes de empleo.

La respuesta central de esta política es esa: el Estado de Guatemala busca no limitar la acción pública a levantar nuevas viviendas, sino integrar suelo, infraestructura, financiamiento, regularización y planificación territorial para reducir el déficit habitacional y ordenar el crecimiento urbano.

El texto oficial indica que la construcción de la propuesta se sometió a diagnósticos técnicos, validación de ejes estratégicos, talleres participativos, coordinación interinstitucional y definición preliminar de programas, metas y líneas de acción. El documento seguirá en revisión hasta su validación final, aprobación y publicación oficial.

El registro de asentamientos informales se usa para priorizar servicios y regularización

A la política se suman el Registro de Asentamientos Informales y el Sistema Integrado de Información de Asentamientos Informales, herramientas que permiten contabilizar estos asentamientos y reunir datos sobre acceso a servicios, tenencia de tierra, riesgos y organización comunitaria.

Según el texto oficial, esa información facilita identificar las necesidades más urgentes de cada población.

El Viceministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda mantiene ese registro a nivel nacional en diversos nodos urbanos, incluida la zona metropolitana de Ciudad de Guatemala. El objetivo es priorizar el otorgamiento de escrituras y servicios.

La política también articula al Gobierno Central, las municipalidades y el sector privado mediante instrumentos financieros y sociales. Entre ellos figura el FOPAVI, descrito en el texto como el brazo ejecutor encargado de otorgar subsidios directos a familias vulnerables para construcción, mejora o habilitación de hogares.

La coordinación con el Sistema de Consejos de Desarrollo, a través de CODEDE/CODEL, aparece además como un mecanismo para asegurar que la vivienda sea compatible con el ordenamiento territorial local. Según el documento, ese esquema busca orientar las acciones del Estado en vivienda, desarrollo urbano y mejoramiento de asentamientos humanos.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloCIVPolítica Nacional de Vivienda y Asentamientos en Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Economía de República Dominicana crece un 4.0 % en el primer cuatrimestre de 2026 impulsada por minería y servicios

El sector minería experimentó una expansión interanual de 10.7 %, mientras que la construcción creció 4.6 %, apoyadas por mayores inversiones y demanda global, de acuerdo con las últimas cifras oficiales disponibles

Economía de República Dominicana crece un 4.0 % en el primer cuatrimestre de 2026 impulsada por minería y servicios

Tres buzos mueren durante labores de mantenimiento en Honduras

Las autoridades investigan las circunstancias del hecho, mientras la empresa anunció una auditoría internacional para determinar las causas de la tragedia

Tres buzos mueren durante labores de mantenimiento en Honduras

Delegación de Eurofront impulsa la modernización aduanera y la seguridad fronteriza en Guatemala

La iniciativa, financiada por la Comisión Europea, promueve la colaboración entre instituciones nacionales y organismos internacionales, priorizando el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de capacidades para enfrentar desafíos en los puntos de control del país

Delegación de Eurofront impulsa la modernización aduanera y la seguridad fronteriza en Guatemala

Diputados de oposición en Guatemala impulsan propuesta para trasladar personal temporal a plazas permanentes

La medida impulsada por legisladores pretende reducir costos derivados de litigios laborales y garantizar condiciones estables a quienes cumplen funciones continuas en ministerios y otras instituciones del sector público

Diputados de oposición en Guatemala impulsan propuesta para trasladar personal temporal a plazas permanentes

El Salvador mantendrá su prórroga de subsidio al gas licuado hasta 2027

La normativa permitirá seguir aplicando medidas económicas ante factores internacionales que inciden en el precio del GLP, además de habilitar al Ministerio de Hacienda para ajustar directrices durante el periodo ampliado

El Salvador mantendrá su prórroga de subsidio al gas licuado hasta 2027

TECNO

CEO de Google afirma que algunas respuestas de AI Overviews probablemente sean “más subjetivas de lo que deberían”

CEO de Google afirma que algunas respuestas de AI Overviews probablemente sean “más subjetivas de lo que deberían”

Cómo usar la lavadora gastando menos electricidad: los trucos que ayudan a reducir la factura de luz

Toda la tecnología del primer Ferrari eléctrico: ya fue manejado por Lewis Hamilton y el papa León XIV

Qué hacer con un celular viejo: 4 ideas para darle una segunda vida

Las falsas tiendas del Mundial 2026 ya circulan en internet y buscan robar dinero y datos personales

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gilbert revela un curioso vínculo familiar que la conecta más con la pequeña Laura de ‘La familia Ingalls’: “Es una coincidencia demasiado grande”

Melissa Gilbert revela un curioso vínculo familiar que la conecta más con la pequeña Laura de ‘La familia Ingalls’: “Es una coincidencia demasiado grande”

Un álbum olvidado y una figurita imposible: la historia del británico que tardó 56 años en completar su colección del Mundial 1970

El spin-off de The Big Bang Theory ya tiene fecha de estreno y abre el multiverso con un regreso único

La pista sobre Hulk en ‘Spider-Man: Brand New Day’ que se filtró gracias a un juguete

Robert Pattinson encarna a Chris Hansen en un thriller que revive el mítico programa que atrapaba abusadores en Estados Unidos

MUNDO

Nueva York reactiva su agenda cultural al aire libre con SummerStage y Bryant Park

Nueva York reactiva su agenda cultural al aire libre con SummerStage y Bryant Park

Starmer rechazó las críticas del ex primer ministro Tony Blair sobre la gestión laborista en Reino Unido

Más buques cruzan el estrecho de Ormuz pese al bloqueo y los nuevos enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán

La Unión Europea pidió sumar más barcos para asegurar el estrecho de Ormuz tras el fin de la guerra en Irán

Corea del Sur desarrolla su primer submarino nuclear con una inversión récord y busca posicionarse como potencia naval