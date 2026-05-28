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Un álbum olvidado y una figurita imposible: la historia del británico que tardó 56 años en completar su colección del Mundial 1970

Tenía 13 años y un televisor en color recién comprado cuando pegó sus primeras figuritas, pero fue a los 69 cuando la tan ansiada pegatina de Chile cerró por fin el último espacio libre

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Portada de un álbum de cromos vintage Panini México 70. Muestra un mapa de México, el emblema nacional con el águila y un trofeo dorado
La portada del icónico álbum de cromos Panini de la Copa Mundial FIFA México 70, un valioso coleccionable que evoca la historia del fútbol. (Fotografía: X.com)

Stephen Butler, un inglés de 69 años, logró completar su álbum Panini del Mundial 1970 más de medio siglo después de haber comenzado la colección. El álbum, que podría valer varios miles en subasta, permanecerá en la familia como un tesoro personal. El último obstáculo fue conseguir una figurita: la pegatina de la Selección de Chile finalmente se sumó a sus páginas por 150 libras esterlinas (USD 200). Esta hazaña coincide con el anuncio del final de la alianza entre la editorial italiana de álbumes coleccionables Panini y la FIFA.

Según el diario británico The Guardian, el coleccionista se encontraba en plena mudanza cuando, entre cajas olvidadas en el desván, apareció un objeto que lo transportó directamente a su infancia: el álbum del Mundial 1970. Junto a fotos escolares, cuadernos y recuerdos familiares, el libro de figuritas reactivó una memoria indeleble. Butler, que tenía 13 años durante el torneo celebrado en México, recordó de inmediato la emoción de ver a Inglaterra jugar por televisión a color, una novedad absoluta para la época. “Era en color, era en directo, era del otro lado del mundo. Así que cuando papá compró el televisor en color pensé: ¡Caramba, que lleguen ya las vacaciones escolares!”, relató.

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En aquellos años, completar un álbum era una experiencia compartida en tiendas y quioscos. El desafío de reunir todos los equipos, especialmente selecciones lejanas, formaba parte del ritual. Las imágenes de Pelé y Jairzinho con Brasil o los italianos Boninsegna y Facchetti persistieron en su memoria. La colección, iniciada en 1970, también coincidió con el comienzo de la colaboración entre la editorial italiana Panini y la FIFA.

Butler tenía 13 años durante el torneo celebrado en México, momento en que pegó su primera figura en el álbum que ahora completó (Foto AP/Carlo Fumagalli)
Butler tenía 13 años durante el torneo celebrado en México, momento en que pegó su primera figura en el álbum que ahora completó (Foto AP/Carlo Fumagalli)

La figurita imposible y una búsqueda de cinco décadas

Al revisar el álbum, Butler notó un vacío: faltaba la pegatina de la selección nacional de Chile, que no representaba a un jugador, sino al equipo anfitrión del Mundial en 1962. Esta ausencia había dejado la colección incompleta durante más de 50 años. El libro permaneció guardado, primero en la casa familiar y luego en una nueva vivienda, siempre en una caja, como un recuerdo pendiente.

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Cuando escuchó en la radio que Panini dejaría de emitir álbumes de la FIFA después de 2030, Butler sintió el impulso de terminar la colección. “Es una pena que se pierda tanto patrimonio. Deja un sabor amargo”, confesó. Decidido, recurrió a internet y, tras una intensa búsqueda, encontró la figurita de la selección nacional de Chile. El precio fue elevado: 150 libras esterlinas (USD 200), una cifra 1.000 veces superior al costo original de los sobres de figuritas en 1970. Aun así, Butler no dudó: “No soy coleccionista, pero esto era especial”.

Valor de mercado, valor sentimental y memoria familiar

El mismo día que la FIFA anunció el fin de su acuerdo con Panini, Butler pegó la figurita de Chile y completó el álbum. En el mercado de coleccionismo, un álbum Panini de los años 70 en estado completo puede alcanzar entre 7.000 y 10.000 libras (USD 9.000 a 13.000) en subastas especializadas, según la prensa británica especializada en coleccionismo. No obstante, Butler asegura que no tiene intención de venderlo: “Es parte de mi vida; me trae recuerdos bonitos. Mis recuerdos no son de nadie más”.

El inglés finalizó su colección de 1970 el mismo día que se anunciaba el fin del vínculo entre Panini y la FIFA, dándole aún más valor sentimental y familiar a este álbum único en su tipo REUTERS/Leonhard Foeger
El inglés finalizó su colección de 1970 el mismo día que se anunciaba el fin del vínculo entre Panini y la FIFA, dándole aún más valor sentimental y familiar a este álbum único en su tipo REUTERS/Leonhard Foeger

Hoy, con 69 años y viviendo cerca de Chichester, localidad en Inglaterra, junto a su esposa Helen, Butler comparte el logro con sus tres hijos. Ellos han manifestado interés en el álbum, pero él bromea con que “tendrán que pujar por él” cuando llegue el momento.

Desde 1970, millones de niños y adultos en todo el mundo compartieron el ritual de abrir sobres y buscar completar el álbum. El anuncio de la finalización del convenio resalta la rareza de piezas como la de Butler, cuyo álbum, con la adquisición de la figurita que durante décadas fue esquiva, quedó finalmente completo.

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