El llanto de Natalie Pérez al hablar de la supuesta interna entre el jurado de Es mi sueño

La cantante se encuentra en el programa reemplazando a Jimena Barón y desde que comenzó con su rol los rumores de mala relación entre los miembros del jurado no tardaron en aparecer (Video: Intrusos-América TV)

Natalie Pérez llegó a Es mi sueño (El Trece) como reemplazo de Jimena Barón en el jurado y en pocas semanas acumuló una serie de polémicas que la pusieron en el centro de la polémica. Primero, un participante la acusó públicamente de haberlo hecho pasar un momento incómodo antes de su presentación. Después, trascendieron versiones sobre un mal vínculo con el resto de los miembros del jurado. El remate llegó cuando Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live (Radio Mitre), tras hablar con gente del entorno, que “ya no la aguantan más”.

Las cámaras de Intrusos (América TV) la esperaron a la salida del programa para darle la oportunidad de responder. Lo que nadie anticipaba era que la cantante terminaría llorando frente al cronista.

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El primer blanco fue el rumor de divismo. Cuando el cronista le trasladó la acusación de Etchegoyen —que supuestamente estaba “agrandada”— Natalie no se puso a la defensiva sino que eligió la ironía: “A mí, mirá, justo ahora estoy yendo a terapia. Es algo que mi psicóloga me dice todo el tiempo, que yo debería un poco creérmela más”, respondió. Y siguió: “Me vendría bárbaro, Juan, ser un poco agrandada. Me vendría bárbaro, voy a seguir tu consejo. Igual si me agrando, tengo con qué. Trabajo desde que tengo nueve años”.

La actriz y cantante Natalie Pérez fue fotografiada visiblemente afectada, secándose una lágrima tras ser consultada sobre su supuesta mala relación con el jurado de "Es mi sueño".

La reivindicación de su trayectoria fue el siguiente paso. “Treinta años que trabajo en el medio, con mérito propio”, dijo. Y sobre el supuesto conflicto con sus compañeros de jurado fue tajante: “Nos amamos, nos cagamos de risa. No sé, no entiendo nada lo que me está diciendo, te juro”.

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Fue en ese momento cuando la emoción la superó. “Me voy a poner a llorar”, advirtió, y segundos después las lágrimas llegaron. El cronista intentó contenerla: “No, no, no. ¿Por qué estás por llorar? No te pongas mal”. Natalie explicó el detonante: “Hoy vine a trabajar con la gente de acá y todos me trataron tan bien que dije: ‘Bueno, eso debe ser un poco por el trabajo’”.

La cantante describió también su forma de pararse frente a cada trabajo: “Vengo acá y vengo a trabajar tranquila, sin molestar a nadie y para pasarla bien”. Y cerró con una reflexión sobre lo que le generan ese tipo de rumores: “Yo estoy muy tranquila con quien soy, con lo que hago y cómo me entrego a mi trabajo desde que tengo uso de razón. Sentir que uno está haciendo algo mal o que se cree algo que no es, es feo”.

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Gustavo Giallatini, concursante del ciclo de Guido Kaczka, se despachó contra la cantante que reemplazó a Jimena Barón en el jurado (Video: SQP/ América TV)

La denuncia que desató todo vino de Gustavo Giallatini, exconcursante del reality, quien relató el episodio a través de sus redes sociales. Según su versión, el incidente ocurrió “antes de que yo saliera a cantar”: Natalie habría girado los ojos y dicho “ahí viene con sus musculitos”, en un comentario que él describió como “muy despectivo sobre cómo yo estaba vestido o cómo yo lucía”.

Al ser contactado por el mismo programa de América TV, Giallatini profundizó en su relato: “Ella tuvo un prejuicio de que yo iba a mostrar los músculos y no a cantar”. Lo que lo afectó no fue solo el comentario sino también la expresión facial de Pérez, a la que calificó de “muy desagradable”. El argumento que más peso tuvo en su decisión de hablar fue el de su sobrina: “La educamos para que no hable del cuerpo del otro, para que no discrimine, y que haya escuchado eso y me pregunte por qué se burlaba de mi cuerpo tirando los ojos para atrás”.

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Giallatini también dejó en claro la decepción que le generó la actitud de la cantante. “Me pareció desatinado y era una actriz que yo pensaba que tenía otros ideales, otra cabeza”, dijo. Y agregó: “Me dolió, no sé si esta chica estaba mal ese día, pero me pareció muy raro”.

La actriz y cantante habló con el ciclo de Yanina Latorre tras los dichos de Gustavo Giallattini, concursante del ciclo de Guido Kaczka (Video: Es mi sueño/ Eltrece)

Natalie respondió por primera vez en un móvil con SQP (América TV). Puso en duda el tenor del supuesto agravio y recordó que fue su debut en el programa. “No sé ni lo que dije. Espero no haberlo... ¿Por qué desagradable?”, cuestionó. Admitió que sí realizó una devolución artística sobre el participante —señaló que “desafinaba muchísimo”— pero no pudo precisar qué dijo sobre su aspecto físico. “Si hice algún comentario sobre sus músculos, no sé. Dejame que lo vea y después vení la semana que viene cuando lo vea y hablamos al respecto. Me gustaría ver bien el video para saber de qué estamos hablando”, remarcó.

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Sobre la posibilidad de que Giallatini hubiera usado la acusación como estrategia tras su eliminación, Natalie no dejó lugar a dudas: “Voy a decir que fue un mal perdedor”. Y deslizó: “Quizás le hubiera gustado quedarse. Para mí no daba para que sea parte del certamen”.

El cierre de la entrevista lo dejó todo en un tono entre la disculpa y la ironía. “No me acuerdo haber dicho algo malo o desagradable para alguien. Al contrario, algo lindo. Si lo tomó mal, perdóname, mi amor. No era con vos”, expresó.

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