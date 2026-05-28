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Francisco Cerúndolo reaccionó, venció a Hugo Gaston y sigue firme en Roland Garros

El argentino derrotó al francés por 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1 y se clasificó para la tercera ronda en el Abierto de París

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Francisco Cerúndolo remontó ante Hugo Gaston y regresó a la tercera ronda de Roland Garros (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)
Francisco Cerúndolo remontó ante Hugo Gaston y regresó a la tercera ronda de Roland Garros (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)

La jornada en Roland Garros estuvo marcada por el protagonismo de los hermanos Cerúndolo. Primero, Juan Manuel sorprendió al mundo al derrotar al italiano Jannik Sinner, número 1 del ranking. Más tarde, Francisco tomó la posta y, frente al francés Hugo Gaston y el apoyo masivo del público local a su rival, completó un día soñado para la familia argentina en París.

Para el mayor de los hermanos, la victoria tuvo un valor especial: no solo por la dificultad de imponerse ante un tenista francés en un escenario adverso, sino también porque le permitió regresar a la tercera ronda de Roland Garros tras haber quedado eliminado en el debut de la edición pasada.

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Cerúndolo, principal raqueta nacional y actual número 26 del ranking mundial, debió batallar para revertir el encuentro luego de ceder el primer set por 6-2. Sin margen para los lamentos, el porteño de 27 años reaccionó en el inicio del segundo parcial, donde un quiebre de servicio le permitió igualar el marcador tras imponerse por 6-4. A partir de allí mostró solidez y contundencia en la tercera y cuarta manga para encaminarse a una victoria por 6-2 y 6-1.

Con el triunfo entre sus manos, el argentino destacó que supo sacar adelante un partido que por momentos se le volvió complicado. “El primer set mío fue malo porque él es un rival que te incomoda mucho y te juega todo diferente. No encontraba mi estilo de juego, después me propuse correr y luchar. El segundo set fue muy duro, ni siquiera jugué bien, pero quebré una vez y a partir de ahí me aferré a mi saque. A partir de ahí sí, empecé a mandar yo. El tercero y cuarto fueron todos míos”, expresó.

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En la siguiente ronda aguarda por el estadounidense Zachary Svajda (85°), derrotó al australiano Adam Walton (97°) por 6-3, 6-4, 6-7(4) y 6-2.

Juan Manuel Cerúndolo logró el triunfo más importante de su carrera al eliminar al número 1 del mundo, Jannik Sinner, en Roland Garros (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)
Juan Manuel Cerúndolo logró el triunfo más importante de su carrera al eliminar al número 1 del mundo, Jannik Sinner, en Roland Garros (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Más allá de la victoria de Francisco, la jornada argentina quedó marcada por el hito conseguido por Juan Manuel Cerúndolo (56°), quien firmó el triunfo más importante de su carrera al remontar ante el italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1. Gracias a esa resonante victoria, el menor de los hermanos avanzó a la siguiente ronda, instancia en la que enfrentará al español Martín Landaluce (69°), vencedor del checo Vit Kopriva (66°) por 1-6, 2-6, 6-4, 7-5 y 6-0.

Las derrotas para los tenistas argentinos llegaron de la mano de Facundo Díaz Acosta (156°) y Román Burruchaga (68°). Facu estuvo a un paso de dar el golpe ante el estadounidense Learner Tien (16°): en el cuarto set dispuso de dos puntos de partido para quedarse con la victoria, aunque finalmente terminó cayendo por 7-5, 4-6, 3-6, 7-6 (4) y 6-3.

Por su parte, Burruchaga, que venía de conseguir el primer triunfo de su carrera en un cuadro principal de Grand Slam, no logró avanzar tras perder frente al canadiense Felix Auger-Aliassime (6°) por 4-6, 6-0, 7-5 y 6-1.

Para este viernes, se espera por la participación en la segunda fase de los argentinos Thiago Tirante (60°) frente al español Pablo Carreño Busta (89°) y de Solana Sierra (68°) con la rumana Sorana Cirstea (18°).

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