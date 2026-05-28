Exportaciones de café hondureño crecen 25%

El ingreso por ventas externas de café ya alcanza USD 1.850 millones y la meta oficial es superar los USD 2.000 millones este año.

Las exportaciones de café de Honduras crecieron 25% en la cosecha actual y ya superan los 6,7 millones de quintales, informó la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). El subsecretario de Caficultura, José Francisco Ordóñez, proyectó que el ciclo podría cerrar cerca de los siete millones. El año cafetalero termina el 30 de septiembre.

La SAG atribuyó el repunte al avance de la cosecha y a un mayor ritmo de colocación en mercados externos. Ordóñez precisó que, hasta la fecha, el país exportó 5,74 millones de quintales, por encima del mismo período del ciclo anterior.

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El funcionario señaló que el pronóstico oficial se había calculado sobre 6,5 millones de quintales, pero el desempeño observado abre la posibilidad de superar ese umbral. “Podríamos estar cerca de los siete millones de quintales al cierre del ciclo”, dijo.

Ordóñez sostuvo que la mayor parte de los embarques “se han adelantado”, aunque todavía queda margen para que el volumen aumente antes del 30 de septiembre, cuando concluye la temporada cafetalera en Honduras.

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“Se va a sobrepasar el promedio, el pronóstico de exportaciones que era en base a 6,5 millones. Hemos manifestado desde hace tiempo atrás que las exportaciones pueden llegar a los siete millones de quintales”, afirmó el subsecretario de Caficultura de la SAG.

<b>Proyección de volumen </b>

En términos económicos, Ordóñez indicó que el ingreso por ventas externas ya alcanza USD 1.850 millones y que la expectativa oficial es superar USD 2.000 millones al cierre de la temporada.

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La SAG ubicó al café entre los principales productos de exportación del país por su aporte de divisas y por el efecto en el empleo rural. La dependencia señaló que el rubro sostiene la actividad económica de miles de familias productoras en distintas regiones.

El sector cafetalero enfrenta desafíos ligados a los costos de producción, el acceso a financiamiento y la variabilidad climática, según la SAG. (Cortesía: Mercados y Finanzas)

<b>Europa como principal mercado </b>

El subsecretario recordó que Europa concentra más del 50% de las exportaciones del grano hondureño y que el café del país se distribuye en más de 64 destinos. Según la SAG, esa presencia obliga a mantener controles y procesos para responder a los requisitos de los compradores.

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Ordóñez explicó que Honduras trabaja para cumplir las exigencias fitosanitarias, ambientales y de trazabilidad de la Unión Europea. “Se está trabajando y se está avanzando bastante. Este esquema se coordina desde Casa Presidencial con el apoyo de las instituciones privadas, exportadores y cooperantes. Estamos muy de cerca dándole seguimiento a este tema”, sostuvo.

El aumento del precio internacional del café, principal producto de exportación en Honduras, fortaleció la balanza comercial en . (Cortesía: Forbes Centroamérica)

<b>Desafíos del sector</b>

Productores del sector atribuyeron el comportamiento de la cosecha a una combinación de mejora de precios internacionales, apoyo técnico y condiciones climáticas que favorecieron la producción, según reportes recogidos por actores de la cadena cafetalera.

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Aun con mayores ingresos, el sector mantiene desafíos vinculados a costos de producción, acceso a financiamiento y variabilidad climática, de acuerdo con referentes del rubro. La SAG indicó que las proyecciones oficiales se sostienen en el ritmo de exportación observado y en la capacidad de cierre de contratos antes del final del año cafetalero. No descartan que la producción sea mayor.