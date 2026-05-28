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La curiosa estrategia de Laurita Fernández para ver por primera vez a su novio: “Quería saber si era el de la foto”

La bailarina recordó los inicios de su historia de amor con Matías Busquet. Un mensaje de texto, una carrera a beneficio y una propuesta que la descolocó

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La bailarina contó cómo fue trabajar con su expareja luego de la separación y cómo comenzó su nueva historia de amor con el jugador de polo (Video: Puro Show-El Trece)

Laurita Fernández abrió las puertas de su vida sentimental en Puro Show (El Trece) y contó dos historias que van de la mano: cómo cerró su relación con Claudio “Peluca” Brusca y cómo, sin buscarlo, Matías Busquet apareció dos veces en su vida hasta que ella decidió prestarle atención.

La ruptura con Brusca no fue un quiebre abrupto sino un proceso. “Venía sucediendo”, dijo Laurita cuando le preguntaron si había sido ella quien tomó la decisión. Lo que siguió fue tan difícil como inevitable: ambos continuaron trabajando juntos todo el año en el programa que él producía. “En el peor momento de una separación, que es cuando recién te separás, que es cuando está todo candente y los sentimientos a flor de piel”, describió.

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Aun así, aseguró que lo llevaron bien. Su explicación fue directa: “Si no terminábamos bien, no había manera de laburar todos los días siendo los dos tan apasionados de nuestro trabajo”. Sobre el estado emocional de Brusca durante ese período, Laurita fue cuidadosa: “Me parece que los dos éramos muy conscientes de la realidad, de lo que estábamos viviendo y capaz teníamos proyecciones distintas para el vínculo”.

La historia con Busquet arrancó mucho antes de que se convirtieran en pareja. Hace tres o cuatro años, Benjamín Vicuña —con quien Laurita trabajaba en teatro y en una película para Netflix Chile— los conectó de manera indirecta. Busquet fue a verla al teatro y le mandó un mensaje: “Acabo de ver tu obra, nos invitó Benja, la verdad me encantó. Ojalá algún día me acompañe a conocerte”. Laurita lo desestimó de inmediato. “Era alguien que no conocía de ningún lado”, explicó. El mensaje quedó sin respuesta y pasaron años.

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La foto compartida por Laurita Fernández junto a su flamante novio Matías Busquet en la escapada romántica a la playa (Instagram)
La foto compartida por Laurita Fernández junto a su flamante novio Matías Busquet en la escapada romántica a la playa (Instagram)

El reencuentro llegó por casualidad. Laurita fue a correr una carrera solidaria para la Fundación Favaloro con sus amigas. “Yo no corro, entreno, pero no es que soy runner”, aclaró. Al volver a casa, le llegó un WhatsApp: “Hola, acabo de cruzarte en la carrera. La verdad es que me encantó tu onda. Algún día, si querés, nos podemos conocer”. Cuando vio quién era, la reacción fue de sorpresa: “¿Pero él ya me mandó un WhatsApp?”. El detalle de que fuera un mensaje directo y no uno de Instagram marcó la diferencia. “Había un contacto en común”, señaló. Y entonces tomó la decisión: “Dije: ‘esto es una señal’”. Busquet, además, tampoco es runner: también había ido a acompañar a una amiga.

Lo que siguió fueron muchos chats antes de animarse a verse en persona. Laurita tenía sus reservas. “Había algo de salir a conocer o tomar algo con alguien que no conozco de ningún lado. Me costaba un montón. Cero referencias. Te juro, cita a ciegas total”, recordó. Para resolver la incertidumbre, recurrió a una estrategia propia: lo invitó al teatro. “Lo quería ver desde el escenario a ver si era como en la foto”, contó entre risas. Durante la función salía de escena y lo buscaba entre el público sin encontrarlo, hasta que finalmente lo ubicó en la platea. Lo saludó, él la esperó en el hall y ahí quedó todo. La primera salida llegó “muuuucho después”, Laurita dixit.

Fue Busquet el que tomó la iniciativa de otra manera y cambió la estrategia. “En un momento dijo: ‘Bueno, si algún día querés vernos...’ y desapareció”, contó Laurita. La reacción fue la esperada: “Ahí aparecí yo”. Lo que le llamó la atención fue esa actitud. “Dije: mirá qué personalidad. Y obvio, me llamó la atención y dije: cómo uno quiere lo que...”, cerró con una carcajada sin terminar la frase.

Laurita Fernández blanqueó su relación con Matías Busquet
Todo comenzó con un mensaje que le envió Matías pero Laurita ignoró durante años

Una vez que la relación tomó forma, Laurita eligió no esconderse, aunque reconoció que no fue inmediato. Primero tuvo que explicarle a Busquet lo que implicaba salir con una figura pública. “Para mí significaba otro tipo de compromiso”, dijo. Y admitió la incomodidad de tener que advertírselo: “Es re incómodo decirle al otro ‘che, yo soy refamosa’. Es como pará, ¿qué te crees?”. Pero lo consideró necesario: salir juntos significaba portales, fotos y exposición de su pasado.

Busquet, que tiene perfil muy bajo, se adaptó. “Para él era muy raro esto de mi exposición, y sigue siendo raro”, reconoció Laurita. La prueba de fuego llegó durante la temporada en Mar del Plata: él viajó de sorpresa para acompañarla. Fue lo que faltaba para terminar de afianzar una relación que fue afirmándose pese a las diferencias y hoy transita un momento de plenitud.

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