El Salvador

La caída de la demanda lidera los desafíos de las micro y pequeñas empresas de El Salvador

Una encuesta realizada en el primer trimestre de 2026 mostró que el descenso en la actividad comercial superó la preocupación por el aumento de nuevos competidores entre los factores que afectan a los empresarios de El Salvador

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Según el observatorio de FUSAI, la falta de clientes superó a la competencia como el mayor desafío de micro y pequeñas empresas en El Salvador en 2026 (Imagen cortesía FUSAI).
Según el observatorio de FUSAI, la falta de clientes superó a la competencia como el mayor desafío de micro y pequeñas empresas en El Salvador en 2026 (Imagen cortesía FUSAI).

La Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI) informó que las micro y pequeñas empresas (MYPE) de El Salvador comenzaron 2026 con un cambio en su principal obstáculo: la demanda desplazó a la competencia como primera limitante para los negocios.

Según el Observatorio MYPE de la Escuela LID de FUSAI, en el primer trimestre de 2026 el 40% de los empresarios consultados señaló la disminución de la demanda como su mayor desafío, mientras que el 34% apuntó al aumento de la competencia: Cuatro de cada 10 empresarios la ubicaron como su mayor obstáculo en el primer trimestre, de acuerdo con el Observatorio MYPE de FUSAI.

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FUSAI indicó que el resultado marca un quiebre frente a años previos, cuando la competencia había sido el factor más mencionado por las micro y pequeñas empresas. La fundación añadió que la confianza empresarial sigue en niveles altos, por lo que el panorama combina expectativas positivas con nuevas presiones.

La demanda subió 11 puntos como principal obstáculo en el primer trimestre

La disminución de la demanda no solo pasó al primer lugar entre los obstáculos relevados por FUSAI: también registró un aumento de 11 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior, de acuerdo con el informe del Observatorio MYPE.

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La Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral recopiló percepciones empresariales sobre el aumento de rivales y el impacto de nuevos operadores comerciales, evidenciando la dinámica competitiva en el tejido empresarial local salvadoreño (Imagen cortesía FUSAI).
La Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral recopiló percepciones empresariales sobre el aumento de rivales y el impacto de nuevos operadores comerciales, evidenciando la dinámica competitiva en el tejido empresarial local salvadoreño (Imagen cortesía FUSAI).

El documento incorporó un matiz sobre ese deterioro: más de la mitad de los empresarios que informaron menor demanda atribuyó la situación a cambios en las preferencias de los consumidores, según FUSAI. Esa explicación apunta a un ajuste en los patrones de compra, más que a una baja generalizada de la capacidad de gasto.

FUSAI pidió cautela al interpretar el movimiento y sostuvo que todavía no hay elementos suficientes para determinar si se trata de un fenómeno temporal o de un cambio más persistente en el mercado.

La competencia quedó segunda y 66% la atribuyó a nuevos negocios

El desplazamiento de la competencia al segundo lugar no implicó una reducción marcada de esa presión. Según FUSAI, el 66% de los empresarios que perciben mayor competencia la vinculó con la aparición de nuevos negocios que ofrecen productos o servicios similares en la misma zona.

La fundación señaló que una mayor competencia puede impulsar mejoras de productividad y eficiencia, pero advirtió que muchas MYPE enfrentan restricciones para responder con rapidez. En su análisis, una parte del sector opera en condiciones de subsistencia y con limitaciones de formación académica y capacidades empresariales.

La Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral emitió un llamado a la precaución al analizar la evolución reciente de los principales desafíos enfrentados por pequeños negocios, señalando incertidumbre sobre las causas de la situación actual. EFE/Mike Alquinto/Archivo
La Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral emitió un llamado a la precaución al analizar la evolución reciente de los principales desafíos enfrentados por pequeños negocios, señalando incertidumbre sobre las causas de la situación actual. EFE/Mike Alquinto/Archivo

Esa estructura, explicó FUSAI, dificulta procesos de diferenciación, innovación y adaptación comercial cuando el mercado se vuelve más disputado.

El Observatorio MYPE ubicó a la gestión financiera como el tercer factor que incide sobre la actividad de los negocios, con impacto en un cuarto de las micro y pequeñas empresas, según el reporte de FUSAI.

En su lectura general, la fundación describió una economía con movimiento, pero con un entorno más exigente para los pequeños negocios, donde se combinan señales de confianza con obstáculos asociados a demanda, competencia y capacidades de gestión. FUSAI remarcó la heterogeneidad del universo MYPE y planteó que los resultados del primer trimestre de 2026 requerirán seguimiento en los próximos informes para establecer si el cambio en el principal obstáculo se consolida como tendencia.

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