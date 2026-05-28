Deportes

La intimidad del vestuario de la Selección, al desnudo: quién es el “más jodón”, el rol de Messi y el pedido más insólito

El utilero y el masajista del elenco nacional destaparon las personalidades ocultas del plantel que irá por el bicampeonato en el Mundial 2026

Guardar
Google icon

El utilero y el masajista del elenco nacional revelaron secretos del plantel

Mario Di Stéfano y Marcelo “Daddy” D’Andrea llevan décadas en las entrañas de la selección argentina y, desde ese lugar que pocos ocupan, destaparon las personalidades ocultas del plantel campeón del mundo: quién desespera a sus compañeros, quién no suelta el colchón y quién mantiene el vestuario en orden.

Marito Di Stéfano es utilero de la Albiceleste desde hace más de dos décadas; mientras que D’Andrea llegó al combinado nacional en 2001 y acumula casi 25 años de servicio como masajista. Los dos brindaron el clásico “ping pong” en diálogo con TNT Sports y respondieron, con humor y sin demasiados rodeos, sobre los hábitos y rarezas de los futbolistas que vistieron la camiseta celeste y blanca.

PUBLICIDAD

La pregunta sobre el jugador más bromista dividió aguas. Rodrigo De Paul fue el elegido por Di Stéfano; Emiliano “Dibu” Martínez, por D’Andrea. Pero cuando la consulta giró hacia quién resulta más molesto, los dos convergieron en el mediocampista del Inter Miami. “Es el jodón, el gritón”, describió Di Stéfano. D’Andrea fue más escueto y contundente: “Insoportable”, repitió tres veces seguidas.

Dos hombres, Marito Di Stéfano a la izquierda y Marcelo Daddy D' Andrea a la derecha, con chaquetas deportivas azul oscuro de la AFA con detalles celestes, al aire libre
Marcelo Daddy D'Andrea y Marito Di Stéfano, pilares de las entrañas de la Selección

El polo opuesto lo ocupa Lionel Messi, señalado por el utilero como el más callado del grupo. D’Andrea eligió a Nicolás Otamendi para ese mismo rótulo. El defensor, sin embargo, acumula también los registros menos heroicos del plantel: es el que más masajes pide, el que controla la música del vestuario y el más difícil de arrancar de la cama por las mañanas. “Dame cinco minutos más, dame cinco minutos”, imitó el masajista, y aclaró que esos cinco minutos nunca son cinco.

PUBLICIDAD

En el rubro del orden, Lautaro Martínez se llevó los elogios de ambos sin discusión. “Jugátela, Marito. Es Lautaro, no nos metamos más”, cerró D’Andrea cuando Di Stéfano intentó matizar. Sobre quiénes ocupan el extremo opuesto, la respuesta fue evasiva pero elocuente. “Si nombramos, vamos en cana, pero son unos cuantos”, admitió el masajista.

Entre las anécdotas que los dos rescatan con más gracia figura el olvido de un pasaporte en el aeropuerto, protagonizado por un jugador cuyo nombre prefirieron no revelar. “Dicen que por saber te dan dos años”, bromeó D’Andrea, y describió la corrida desesperada mientras el grupo ya subía al avión.

Di Stéfano, por su parte, recordó el pedido más insólito que le tocó atender antes de un partido: Ever Banega, listo para salir a la cancha, le reclamó una vincha para el pelo. “¿De dónde sacás una vinchita? ‘Inventá algo, enano’, me decía”, contó el utilero.

Sobre los vestuarios más duros de su carrera, las respuestas trazaron la historia reciente de la Selección. D’Andrea se remontó a 2002, cuando el elenco nacional quedó eliminado en primera ronda del Mundial de Corea-Japón. Di Stéfano eligió 2016, la Copa Centenario, tras la tercera final consecutiva perdida.

“Mirá que la de Brasil dolió... La de Estados Unidos fue un mazazo porque perdiste la final de Brasil, perdiste la final de la Copa América 2015 de Chile, eran dos seguidas finales... y la tercera fue un mazazo", recordó.

El próximo desafío para Marito y Daddy será el Mundial 2026. La fase de grupos del campeón defensor comenzará el martes 16 de junio contra Argelia en el Kansas City Stadium a las 22:00 de Argentina. El segundo encuentro será el lunes 22 ante Austria en el Dallas Stadium a las 14:00, y el tercero, frente a Jordania, el sábado 27 en el mismo estadio desde las 23:00, en lo que será la última jornada del Grupo J.

Si hay un elemento que no podrá faltar en ese vestuario, Di Stéfano tiene la respuesta sin pensarlo: los caramelos. D’Andrea prefirió quedarse con algo intangible: la alegría.

Temas Relacionados

Marito Di StéfanoMarcelo Daddy D' Andreaselección argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un álbum olvidado y una figurita imposible: la historia del británico que tardó 56 años en completar su colección del Mundial 1970

Tenía 13 años y un televisor en color recién comprado cuando pegó sus primeras figuritas, pero fue a los 69 cuando la tan ansiada pegatina de Chile cerró por fin el último espacio libre

Un álbum olvidado y una figurita imposible: la historia del británico que tardó 56 años en completar su colección del Mundial 1970

Boca Juniors deberá vencer a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El equipo de Claudio Úbeda necesita los tres puntos para avanzar en el torneo continental. Transmite Fox Sports y Disney+ desde las 21.30

Boca Juniors deberá vencer a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

La medida que tomó la Fórmula 1 sobre el “modo recta” en el Gran Premio de Mónaco que generó controversia

La FIA no le permitirá a los pilotos utilizar este mecanismo que permite aumentar la velocidad en las calles del Principado

La medida que tomó la Fórmula 1 sobre el “modo recta” en el Gran Premio de Mónaco que generó controversia

La espeluznante patada de un caballo a una mujer antes de una carrera en un hipódromo: “Accidente desafortunado”

Antes de una competición en Inglaterra, una trabajadora recibió una fuerte coz y tuvo que ser trasladada al hospital de forma inmediata. Imágenes sensibles

La espeluznante patada de un caballo a una mujer antes de una carrera en un hipódromo: “Accidente desafortunado”

Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto tras su mejor actuación en la F1: la frase sobre el futuro del piloto argentino que causó ilusión

El asesor principal de Alpine destacó el trabajo del oriundo de Pilar y habló de cara a la temporada 2027

Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto tras su mejor actuación en la F1: la frase sobre el futuro del piloto argentino que causó ilusión

DEPORTES

Un álbum olvidado y una figurita imposible: la historia del británico que tardó 56 años en completar su colección del Mundial 1970

Un álbum olvidado y una figurita imposible: la historia del británico que tardó 56 años en completar su colección del Mundial 1970

Boca Juniors deberá vencer a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

La medida que tomó la Fórmula 1 sobre el “modo recta” en el Gran Premio de Mónaco que generó controversia

La espeluznante patada de un caballo a una mujer antes de una carrera en un hipódromo: “Accidente desafortunado”

Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto tras su mejor actuación en la F1: la frase sobre el futuro del piloto argentino que causó ilusión

TELESHOW

El llanto de Natalie Pérez al hablar de la supuesta interna entre el jurado de Es mi sueño

El llanto de Natalie Pérez al hablar de la supuesta interna entre el jurado de Es mi sueño

La periodista Andrea Bisso contó detalles de su primera cita con Carlos Monti: “Una agarradita de manos”

La curiosa estrategia de Laurita Fernández para ver por primera vez a su novio: “Quería saber si era el de la foto”

Zaira Nara y Paula Chaves se mostraron juntas y abrazadas después de años de distanciamiento: el video

Darío Barassi palpita la nueva temporada de Love is Blind junto a Wanda Nara: “¿Volvemos?”

INFOBAE AMÉRICA

Actualización de la política nacional de vivienda prioriza la regularización y el acceso a servicios en asentamientos precarios en Guatemala

Actualización de la política nacional de vivienda prioriza la regularización y el acceso a servicios en asentamientos precarios en Guatemala

Exportaciones de café hondureño crecen 25%

La caída de la demanda lidera los desafíos de las micro y pequeñas empresas de El Salvador

Forzaron 53 lockers y gastaron unos 55,100 USD con tarjetas robadas: capturaron a 12 de la banda roba gimnasios en Costa Rica

El gobierno de Guatemala suspende adquisición de fertilizantes ante emergencia climática