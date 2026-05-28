El cerebro no olvida cuando perdona pero transforma la memoria del recuerdo, según un estudio

El estudio revela que perdonar no borra los recuerdos dolorosos, pero el cerebro los modifica reduciendo su impacto emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo estudio difundido por la Asociación Estadounidense de Psicología indica que perdonar no borra los recuerdos dolorosos, sino que el cerebro los actualiza, haciendo que resulten menos perturbadores. El hallazgo pone en cuestión el antiguo dicho de “perdonar y olvidar” y señala que el perdón modifica, pero no elimina, las experiencias negativas almacenadas en la memoria.

Cuando una persona perdona un recuerdo doloroso, el cerebro no elimina lo ocurrido, sino que transforma el significado emocional del hecho. Este proceso implica que, si bien el agravio sigue presente, su impacto disminuye, permitiendo una visión más comprensiva y atenuando el sufrimiento psicológico asociado. El perdón aparece no como un olvido, sino como una reelaboración de la memoria.

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Según la Asociación Estadounidense de Psicología, investigadores de la Universidad de Duke, una institución estadounidense, realizaron experimentos con 23 voluntarios utilizando resonancia magnética funcional.

La neurociencia demuestra que la corteza prefrontal dorsomedial y el hipocampo posterior se activan al actualizar recuerdos tras el perdón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los participantes observaron imágenes elegidas por otros individuos, muchas de ellas con carga negativa, generando la percepción de un agravio intencional. En la mitad del experimento, algunos de los responsables se disculparon y pidieron perdón, mientras que los otros no mostraron remordimiento.

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Cómo la neurociencia explica la actualización de los recuerdos dolorosos

Al día siguiente, los voluntarios volvieron a calificar las imágenes. Aquellas asociadas con la persona perdonada se consideraron menos negativas que las vinculadas a quien no fue perdonado. Además, la resonancia magnética funcional mostró que la actividad en la corteza prefrontal dorsomedial y en el hipocampo posterior se modificó tras el acto de perdonar.

Durante el proceso de perdón, los patrones de actividad cerebral en la corteza prefrontal dorsomedial se asociaron con la capacidad de empatizar e incorporar la perspectiva de la otra persona. Simultáneamente, el hipocampo posterior almacenó la nueva versión del recuerdo, integrando el contexto actualizado que surgía a partir de la reconciliación, según detalló la Asociación Estadounidense de Psicología.

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Los experimentos de la Universidad de Duke con resonancia magnética funcional explican cómo el cerebro adapta la memoria ante el acto de perdonar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El neurocientífico Felipe de Brigard, de la Universidad de Duke, una institución estadounidense, señaló que “la información emocional generada por el acto de perdonar queda incorporada al recuerdo original”. El cerebro integra la nueva perspectiva benévola y revisa la experiencia emocional vinculada al agravio.

Los mecanismos cerebrales detrás del perdón y la memoria

La investigación destaca que la corteza prefrontal dorsomedial, implicada en comprender las intenciones ajenas, cumple un papel clave cuando se perdona. Al adoptar el punto de vista del agresor, el cerebro suaviza la percepción inicial del daño sufrido.

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El hipocampo posterior, encargado de la memoria episódica, almacena la actualización del evento, un fenómeno conocido como reconsolidación. Esto explica por qué, tras perdonar, se recuerda el hecho, pero su carga negativa se reduce.

El proceso de actualización de los recuerdos en el cerebro tras perdonar incorpora una nueva perspectiva benévola y más comprensiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuando perdonas a alguien por una falta, no olvidas el evento. Pero después de perdonar, el recuerdo ya no duele tanto”, afirmó Felipe de Brigard en declaraciones recogidas por la Asociación Estadounidense de Psicología. Los expertos consideran que esta actualización emocional puede contribuir a generar mayor paz interna.

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Implicaciones y límites de los nuevos hallazgos sobre el perdón

Los autores del estudio subrayan que sus conclusiones se basan en experimentos de laboratorio con una muestra pequeña: únicamente 23 personas participaron en las pruebas. Por ello, advierten que aún faltan investigaciones para comprobar si los mismos efectos se replican en situaciones personales más intensas o a largo plazo.

A pesar de las limitaciones, la Asociación Estadounidense de Psicología destaca el potencial del perdón para modificar la huella emocional de los recuerdos dolorosos. Los científicos no descartan que, con el tiempo, comprender mejor este mecanismo del cerebro abra posibilidades para promover el bienestar mental en diferentes contextos sociales y emocionales.

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Además, los especialistas sugieren que futuras investigaciones podrían explorar cómo influye el contexto cultural y las diferencias individuales en la capacidad de perdonar y en la forma en que el cerebro procesa los recuerdos dolorosos.