Costa Rica

Forzaron 53 lockers y gastaron unos 55,100 USD con tarjetas robadas: capturaron a 12 de la banda roba gimnasios en Costa Rica

Los arrestos se realizaron tras siete allanamientos en Alajuela y otras localidades a integrantes liderados por Agüero y Aguilar, según el OIJ

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Agentes del OIJ con chalecos negros y guantes azules revisan casilleros en un gimnasio; sobre una banca hay tarjetas, botellas de licor y un teléfono.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) revisan casilleros forzados en un gimnasio vacío, donde se decomisaron tarjetas de crédito y débito, botellas de licor y un teléfono móvil durante un operativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La captura de 12 integrantes de una banda acusada de robar a usuarios de gimnasios en Costa Rica se concretó la mañana del jueves, tras siete allanamientos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Alajuela y otras zonas.

De acuerdo a una nota de Diario Extra de Costa Rica, La organización se vincula con 53 casos y un perjuicio superior a ₡25 millones de colones ( unos 55,000 dólares) y USD 10.000, según el subdirector a.i. Vladimir Muñoz.

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Según indicó la OIJ, el grupo entraba a los gimnasios como clientes, forzaba lockers en descuidos puntuales y robaba tarjetas de crédito y débito. Luego hacía compras en comercios y plataformas virtuales, con especial foco en bienes de alto valor, antes de que las víctimas bloquearan los plásticos.

La nota destaca que la investigación comenzó en enero de 2025, cuando los agentes detectaron un patrón que se repitió en gimnasios de San José y que después se extendió a Alajuela, Heredia y San Ramón, según explicó Muñoz.

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Cómo operaba la banda en los gimnasios y qué delitos se investigan

Las pesquisas permitieron documentar 27 causas judiciales al inicio. Con el avance del expediente se sumaron cerca de 25 casos adicionales, de acuerdo con la información del OIJ, que mantiene el conteo total en 53 denuncias vinculadas a la misma estructura.

Primer plano de una mano con guante azul forzando la cerradura de un locker de gimnasio metálico, mostrando una billetera, tarjetas y un teléfono.
Una mano enguantada de azul fuerza la cerradura de un casillero metálico de gimnasio, revelando una billetera con tarjetas bancarias y un teléfono móvil en su interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Sección de Hurtos, los sospechosos ingresaban como usuarios, observaban rutinas y elegían momentos de menor vigilancia para forzar los casilleros. El objetivo principal eran tarjetas bancarias, que usaban con rapidez para reducir la posibilidad de bloqueo.

Compras de alto valor”, licor y otros artículos figuran entre los consumos realizados con los plásticos sustraídos, indicó Muñoz. El OIJ estimó el perjuicio en ₡25 millones y USD 10.000.

Siete allanamientos y lo decomisado durante el operativo

La mañana del jueves, agentes del OIJ ejecutaron siete allanamientos en Alajuela y otras zonas del país. El operativo terminó con la captura de 12 personas que las autoridades vinculan con la banda investigada.

Entre los detenidos figuran los presuntos líderes, identificados por los apellidos Agüero (32) y Aguilar (23), además de otros 10 sospechosos, según detalló el OIJ.

Durante los procedimientos, los agentes decomisaron teléfonos móviles, licor, marihuana y artículos de valor que se relacionan con los hechos investigados, informó la institución.

Qué sigue en la causa y el pedido del OIJ a posibles víctimas

El expediente continúa abierto. El OIJ informó que mantiene la búsqueda de un sospechoso pendiente de captura y que no descarta nuevas denuncias a medida que se revise información y se incorporen casos.

Las víctimas, en su mayoría usuarios habituales de gimnasios, notaron el robo durante sus rutinas o poco después, cuando aparecieron consumos no autorizados.

Mesa de madera clara con objetos decomisados: tarjetas bancarias, tres teléfonos, dos botellas de licor y paquetes de marihuana, todos etiquetados. Fondo borroso con logo OIJ.
Objetos decomisados, incluyendo tarjetas bancarias, teléfonos, licor y marihuana, se exhiben sobre una mesa de madera clara con etiquetas de caso, en una sala de investigación de la OIJ. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El OIJ pidió a quienes hayan sufrido hechos similares que presenten la denuncia para verificar si existen conexiones con la causa en curso.

Panorama de otros delitos en el país

Entre 2025 y mayo de 2026 se acumularon 7,543 denuncias por robos y hurtos en viviendas, un promedio de un caso cada hora y media, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en una publicación de Monumental.

En el plano de la violencia letal, en los primeros cuatro meses de 2026 se registraron 265 homicidios, una cifra menor a la del mismo período de 2025, y el 66% de las víctimas tenía entre 12 y 39 años, de acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, según publicó Infobae.

Los robos de vehículos también sumaron cientos de denuncias: entre el 1 de enero y el 11 de febrero de 2026 se registraron 513 reportes, mientras que en 2025 se reportaron 4.751 casos, y más del 60% de los hechos ocurrió por descuido de los propietarios, según informó Infobae.

En paralelo, la Fuerza Pública reportó un refuerzo de operativos y en 2025 alcanzó casi 215.000 aprehensiones, de acuerdo con lo publicado por Infobae sobre información del Ministerio de Seguridad Pública.

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