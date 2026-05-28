Economía

El Banco Central realizó la segunda mayor compra de dólares del año y las reservas superaron los USD 48.000 millones

La autoridad monetaria adquirió USD 447 millones y acumula más de USD 9.600 millones en 2026. Además, las tenencias del Central tocaron el mayor nivel desde octubre de 2019

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El BCRA encadenó 96 jornadas consecutivas con saldo comprador. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
El BCRA encadenó 96 jornadas consecutivas con saldo comprador. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) lleva 96 días consecutivos con resultado positivo en sus intervenciones cambiarias, producto de acuerdos alcanzados con bancos, empresas y organismos públicos. El jueves, la entidad sumó USD 447 millones, la segunda compra más alta del año, con lo que el acumulado anual supera los USD 9.600 millones, cifra que representa más del 96% de la meta de compras de divisas para este año.

Desde que se implementó el nuevo marco monetario en enero, el BCRA incorporó 9.681 millones de dólares. El mes con mayor actividad fue abril, con adquisiciones por USD 2.769 millones, y solo el 2 de enero no hubo operaciones. Solo se había registrado una adquisición más alta el pasado 10 de abril por 457 millones de dólares.

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En mayo, el ritmo de compras diarias fue inferior a 100 millones de dólares durante los primeros días, aunque se aceleró en las semanas recientes. En la última semana, el BCRA adquirió 909 millones y el total del mes ascendió a 2.526 millones de dólares.

Fuentes del Ministerio de Economía señalaron que los ingresos principales de la cosecha agrícola todavía no aparecieron en el mercado, lo que podría traducirse en un aumento de la oferta de divisas y otorgar un mayor margen de maniobra al Central en el corto plazo.

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Hasta el momento, el BCRA alcanzó el 96% de la meta anual de compras. Durante el primer trimestre, la demanda del Tesoro para cubrir obligaciones financieras restringió el aumento neto de reservas. Para sostener la acumulación, el Central impulsó la emisión de pesos sin esterilizar, mientras que el Tesoro absorbió ese excedente mediante deuda en moneda local, con el objetivo de estabilizar la cotización del dólar y frenar la inflación.

Las proyecciones oficiales ubican el saldo neto de compras para 2026 en un rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, según la disponibilidad de divisas y la demanda de pesos en el mercado interno. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, sostuvo que estos factores serán determinantes para el desempeño anual.

La liquidación de la cosecha gruesa aparece como una fuente clave de dólares para fortalecer las reservas. Además, las emisiones de deuda de empresas y provincias en el exterior superarían los 3.200 millones de dólares, contribuyendo a la capacidad de intervención del Central.

“Luego del freno en las emisiones de obligaciones negociables durante febrero y marzo, en un contexto de mayor volatilidad internacional, el mercado retomó dinamismo a partir de abril. En lo que va de mayo, las colocaciones ya superan los USD 1.600 millones -más de lo emitido durante todo el mes de abril-, reflejando una mejora en las condiciones financieras locales”, destacó un reporte de la consultora Invecq.

El desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 1.000 millones a comienzos de esta semana corta llevó las reservas brutas del BCRA a más de USD 47.000 millones, el nivel más alto desde 2019.

La semana anterior, el directorio del FMI aprobó la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) por USD 20.000 millones, lo que permitió la llegada de nuevos fondos a las reservas.

Al cierre de este jueves, las reservas brutas llegaron a USD 48.511 millones, una suba diaria de 644 millones de dólares. Este monto marca el valor más elevado en casi siete años y supera el máximo registrado en febrero por la actual gestión.

Antes de finalizar la semana, el Gobierno deberá realizar el pago correspondiente al Bopreal Serie 3, equivalente al 34% del capital emitido, por un total cercano a 1.020 millones de dólares, más un 3% de interés. Este compromiso implicará que el efecto positivo del desembolso del FMI se compense casi en su totalidad con esa obligación.

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