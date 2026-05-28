Por qué los niveles considerados normales de vitamina B12 podrían no ser suficientes para proteger el cerebro en adultos mayores

El estudio de UCSF revela que niveles considerados normales de vitamina B12 podrían no ser suficientes para proteger la salud cerebral en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) determinó que los niveles de vitamina B12 hoy considerados normales en Estados Unidos podrían ser demasiado bajos para proteger por completo la salud cerebral en adultos mayores, porque incluso dentro de ese rango aparecieron señales sutiles de deterioro neurológico y cognitivo, según el diario brasileño O Globo.

El trabajo, publicado en la revista científica Annals of Neurology, analizó a 231 participantes sanos con una edad media de 71 años, reclutados en la Brain Aging Network for Cognitive Health, conocida como BrANCH, de la UCSF. Ninguno tenía demencia ni deterioro cognitivo leve al momento de la evaluación, pero aun así el estudio detectó asociaciones entre niveles más bajos de la forma activa de la B12 y un peor rendimiento cerebral.

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La vitamina B12 participa en el mantenimiento de la mielina, la capa protectora que recubre los nervios, según los autores. Ese papel explica por qué una reducción funcional de esta vitamina puede reflejarse en alteraciones del sistema nervioso antes de producir síntomas evidentes.

Los efectos de la B12 activa baja en el cerebro

En lugar de medir solo la B12 total en sangre, los investigadores se concentraron en la fracción biológicamente activa, que puede mostrar con más precisión cuánta vitamina puede usar realmente el organismo. El nivel medio de B12 en sangre entre los voluntarios fue de 415 pmol/L, muy por encima del mínimo oficial de Estados Unidos, fijado en 148 pmol/L.

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Esta infografía detalla cómo los niveles de vitamina B12 considerados normales podrían no ser óptimos para proteger el cerebro de adultos mayores, revelando sutiles signos de deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras ajustar los resultados por edad, sexo, escolaridad y factores de riesgo cardiovascular, el equipo observó que quienes tenían menos B12 activa presentaban una velocidad de procesamiento más lenta en pruebas cognitivas. El efecto fue más marcado entre los participantes de mayor edad.

Ese mismo grupo también mostró respuestas más lentas a estímulos visuales y menor eficiencia en la transmisión de señales cerebrales. Las resonancias magnéticas sumaron otra advertencia: los participantes con niveles más bajos de B12 activa tenían un mayor volumen de lesiones en la sustancia blanca del cerebro.

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Esas áreas de daño cerebral están asociadas con deterioro cognitivo, demencia y riesgo de accidente cerebrovascular. El hallazgo refuerza la idea de que el umbral mínimo usado para definir deficiencia podría no detectar las primeras alteraciones funcionales del sistema nervioso.

Menores niveles de B12 activa se relacionan con mayor lentitud en el procesamiento mental, respuestas visuales y transmisión de señales cerebrales en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico Ari J. Green, de los departamentos de Neurología y Oftalmología de la UCSF, señaló: “Estudios anteriores que definieron cantidades saludables de B12 pueden haber dejado pasar manifestaciones funcionales sutiles de niveles altos o bajos que afectan a las personas sin causar síntomas evidentes”, según el portal de divulgación científica Science Daily. El investigador defendió una redefinición de la deficiencia de B12 que incorpore biomarcadores funcionales.

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B12 y adultos mayores: qué recomiendan los autores

El estudio se centró en adultos mayores porque se trata de un grupo especialmente sensible a la reducción de vitamina B12: con el envejecimiento, su absorción tiende a volverse menos eficiente, detalló el diario brasileño. Algunos medicamentos, trastornos digestivos y dietas con bajo consumo de alimentos de origen animal también pueden elevar el riesgo de niveles bajos.

La coautora principal, Alexandra Beaudry-Richard, afirmó al portal científico que estos resultados sugieren que niveles bajos, aunque técnicamente normales, pueden tener efectos más amplios de lo que se creía. Esos valores podrían “afectar la cognición en una medida mayor de lo que pensábamos anteriormente y pueden afectar a una porción mucho mayor de la población de lo que imaginamos”.

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El efecto negativo de la B12 activa baja es más pronunciado en adultos mayores, con menor velocidad de procesamiento y eficiencia cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beaudry-Richard añadió que “además de redefinir la deficiencia de B12, los médicos deberían considerar suplementación en pacientes mayores con síntomas neurológicos, incluso si sus niveles están dentro de la normalidad”. Según el diario, esa recomendación apunta a pacientes con manifestaciones clínicas y no a una indicación general para toda la población mayor.

Alcances y límites del hallazgo

El trabajo de la UCSF no demuestra que niveles más bajos de B12 activa causen de forma directa deterioro cognitivo. Tampoco implica que toda persona mayor deba empezar a tomar suplementos sin orientación médica.

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La recomendación para los médicos, según O Globo, es que puede ser útil mirar más allá de la B12 total cuando un paciente mayor presenta síntomas neurológicos.