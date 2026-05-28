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La periodista Andrea Bisso contó detalles de su primera cita con Carlos Monti: “Una agarradita de manos”

Tras meses de versiones, la nueva etapa encuentra a los comunicadores en los primeros momentos de un romance que hicieron público

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Andrea Bisso contó cómo fue su primera cita con Carlos Monti

La confirmación pública del nuevo romance entre los reconocidos periodistas de espectáculos, Andrea Bisso y Carlos Monti, generó gran repercusión en el ambiente mediático. Monti, ayer, lo admitió: “Ahora sí esto es verdad”. Ahora, Bisso relató, en La Posta del Espectáculo, en el stream de la TV Pública, cómo fue el inicio de una historia sentimental que hasta entonces era puro rumor.

Ambos periodistas explicaron que, tras meses de especulaciones, decidieron compartir la realidad de su vínculo. Desmintieron haberse involucrado antes de octubre de 2024 y aclararon que su prioridad es mantener la tranquilidad y evitar la exposición.

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Monti, con una larga trayectoria como periodista y conductor, fue directo sobre las versiones en circulación: “Se dijeron muchas cosas que no se remitían a la realidad. Dijeron que nos veíamos a escondidas en Olivos, que yo había viajado y le traje un anillo de compromiso. Nada que ver”, declaró en Desayuno Americano. Resaltó también el carácter reciente de la relación: “Esto es una relación muy incipiente, que viene muy bien y que los dos estamos tratando de preservar porque viene muy bien”.

Andrea Bisso
Andrea Bisso

Así respondió Andrea Bisso tras la confesión de Monti

La periodista Andrea Bisso, por su parte, explicó en la TV Pública, con humor, cómo fue el acercamiento: “Empezamos a chichonear, así, tipo que decís: ‘Uh, che, pará, me doy cuenta que me está gustando’”. Y también rememoró el inicio espontáneo de la relación: “Tipo por octubre del año pasado. Dije: ‘Mmm’”.

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Parte del equipo recordó la intervención clave de la periodista Paula Galloni en el nacimiento del vínculo. “El trabajo finísimo, no fino, finísimo, de la señora Paula Galloni”, subrayó Bisso entre risas, reconociendo a su compañera.

Galloni, también presente, celebró el clima grupal: “Vamos, equipo, lo hicimos juntos”. El ambiente de camaradería fue destacado entre todos los presentes, que aplaudieron el resultado del “trabajo de equipo”.

Carlos Monti blanqueó su romance con Andrea Bisso (Instagram)
Carlos Monti blanqueó su romance con Andrea Bisso (Instagram)

Detalles de la primera cita y la decisión de ir despacio

Sobre la primera cita, Bisso relató en la TV Pública: “Y sonó el teléfono. ‘¿Vamos a tomar un café?’. Bueno, puede ser”. Ante la sorpresa de sus compañeros, defendió la sencillez del encuentro: “Esto era vamos a tomar un café, y vamos a tomar un café”.

Monti había contado que la invitación se postergó durante semanas: “Yo había dicho que la invitaba a tomar un café. Pasaron semanas, meses, hasta que dije: ‘Le debo un café’”. Al concretar el encuentro, hablaron de trabajo, proyectos y familia. Después de ese café, acordaron verse más seguido: “Un día cruzamos mensajes y fuimos a cenar”.

Bisso relató que, tras ese café, Monti la acompañó a su casa y, consultada sobre si hubo muestras de cercanía “piel a piel”, respondió en tono relajado: “No, una agarradita de manos”, reflejando un ambiente de respeto y amistad.

Carlos Monti habló sobre su relación con Andrea Bisso
Carlos Monti habló sobre su relación con Andrea Bisso

Cómo enfrentaron los rumores y clarificaron el inicio de la relación

El entorno mediático especuló sobre la relación desde hacían dos años, pero ambos aclararon que el vínculo sentimental comenzó en octubre de 2024. “En el arranque, cuando dijeron que habíamos empezado, que eso fue, si no me equivoco, julio del 2024, nada que ver, pero nada que ver”, afirmó Bisso en la TV Pública, desmintiendo versiones previas.

Ambos periodistas coinciden en preservar la calma y priorizar la armonía cotidiana. “Si no estuviera contento no estaría haciendo la nota. Ella también. Vamos despacio, vamos bien”, señaló Monti. Bisso, por su lado, expresó entusiasmo, reiterando que el deseo compartido es avanzar sin apuros ni expectativas ajenas.

El bienestar emocional, el compañerismo y la búsqueda de un “sendero tranquilo” caracterizan esta etapa fuera de los flashes. Eligen proteger lo construido y mantener el bajo perfil que define su vida cotidiana.

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