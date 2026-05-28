Retiran del mercado populares chocolates por presencia de maní no declarado y riesgo de reacciones alérgicas

La FDA ordenó el retiro nacional de SkinnyDipped Dark Chocolate Coconut Almond Bites por contener maní no declarado, un alérgeno de alto riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 27 de mayo de 2026, autoridades federales de Estados Unidos informaron la retirada nacional de ciertos lotes de SkinnyDipped Dark Chocolate Coconut Almond Bites tras detectar la presencia de maní no declarado, alérgeno que puede provocar reacciones severas en personas sensibles. La acción, que afecta a consumidores de todo el país, fue dispuesta por Bazzini, LLC, fabricante asociado de la marca, luego de recibirse una queja sobre el contenido del producto.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), la medida responde a la detección de “productos con mantequilla de maní” en envases individuales de los mencionados bocados, dentro de paquetes de 10 unidades. La retirada es preventiva y, hasta el momento, no hay reportes de enfermedades asociadas, según detalla el comunicado oficial de la FDA.

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La legislación estadounidense exige el etiquetado claro de los principales alérgenos alimentarios, entre los que se incluye el maní, debido a que provocan casi el 90% de las reacciones alérgicas graves. El antecedente inmediato de este retiro se encuentra en la política de control de alérgenos impulsada por la FDA y en el marco normativo que regula la seguridad alimentaria en el país.

¿Por qué se retiraron los chocolates SkinnyDipped Dark Chocolate Coconut Almond Bites en 2026?

El retiro de los SkinnyDipped Dark Chocolate Coconut Almond Bites fue motivado por un reclamo de un consumidor que identificó la presencia de “productos con mantequilla de maní” dentro de los empaques individuales, según la FDA. El maní no figura entre los ingredientes declarados de esta variedad, lo que implica una infracción a la normativa vigente sobre etiquetado de alérgenos alimentarios. Según la autoridad, la empresa Bazzini, LLC resolvió iniciar el proceso de retiro de manera voluntaria y preventiva.

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La notificación oficial publicada el 27 de mayo de 2026 afirma: “La retirada voluntaria corresponde exclusivamente a los lotes identificados en el comunicado y no afecta a otros productos de la marca SkinnyDipped”. Hasta el momento, “no se han reportado reacciones alérgicas ni enfermedades vinculadas al consumo de los productos involucrados”, según consta en el reporte de la FDA.

La alerta sanitaria sobre chocolates SkinnyDipped se activó tras una queja de consumidor por presencia de mantequilla de maní en envases individuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los lotes y fechas de vencimiento afectados por el retiro?

La FDA señaló que el retiro afecta a los productos SkinnyDipped Dark Chocolate Coconut Almond Bites distribuidos a nivel nacional en los Estados Unidos, tanto en puntos de venta minoristas como en muestras gratuitas. Los consumidores pueden identificar los lotes afectados mediante el nombre del producto, el código de lote y la fecha de vencimiento (Best By) impresos en el envase exterior y en los envoltorios individuales.

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Los detalles son los siguientes:

Producto: SkinnyDipped Dark Chocolate Coconut Almond Bites

Fechas de vencimiento involucradas: del 20 al 29 de diciembre de 2026

Lotes afectados: B15356, B15360, B16041, B16042, B25263, B25344, B25350, B35357, B35360, B35361

Presentación: bolsas resellables con unidades envueltas individualmente

Distribución: a nivel nacional en Estados Unidos

De acuerdo con la FDA, “los consumidores que hayan adquirido el producto deben abstenerse de consumirlo y devolverlo al comercio donde fue adquirido para obtener un reembolso completo”.

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¿Qué riesgos provoca el consumo de productos con maní no declarado?

El maní es uno de los nueve principales alérgenos alimentarios reconocidos por la legislación de los Estados Unidos. La exposición accidental puede ocasionar desde reacciones leves hasta anafilaxia, un cuadro médico que puede poner en peligro la vida. Según la FDA, las personas con alergia al maní pueden experimentar síntomas como:

Urticaria o erupciones cutáneas

Hinchazón de labios, cara o garganta

Dificultad para respirar

Náuseas o vómitos

Descenso brusco de la presión arterial

En casos graves, la reacción puede derivar en un shock anafiláctico. La agencia recomienda a quienes experimenten síntomas de reacción alérgica luego de consumir el producto, buscar atención médica inmediata. Para consultas adicionales, la empresa SkinnyDipped dispuso la línea 1-866-957-9907 y el correo electrónico hello@skinnydipped.com.

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¿Qué dice la normativa sobre etiquetado de alérgenos en EE.UU.?

La legislación estadounidense exige a los fabricantes identificar claramente los denominados “Big Nine” alérgenos en todo producto alimenticio. Esta obligación está establecida en la Ley de Etiquetado de Alérgenos Alimentarios y Protección al Consumidor (FALCPA, por sus siglas en inglés), vigente desde 2004. La ley contempla sanciones ante su incumplimiento y promueve la retirada inmediata de productos ante cualquier riesgo para los consumidores.

De acuerdo con la FDA, cerca del 90% de las reacciones alérgicas graves en Estados Unidos están asociadas a estos nueve alérgenos: leche, huevos, pescado, crustáceos, frutos secos, maní, trigo, soja y sésamo. La agencia mantiene una vigilancia activa sobre incidentes reportados y notificaciones de consumidores.

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Los lotes afectados de SkinnyDipped Dark Chocolate Coconut Almond Bites tienen fechas de vencimiento entre el 20 y el 29 de diciembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo deben proceder los consumidores afectados por el retiro?

La FDA recomienda a quienes tengan en su poder los productos identificados, revisar cuidadosamente el envase para verificar el lote y la fecha de vencimiento. Ante coincidencia con los lotes afectados, la agencia sugiere:

No consumir el producto

Devolverlo al comercio donde fue adquirido para obtener un reembolso completo

Contactar a la empresa para información adicional

La agencia insiste en la importancia de actuar con precaución, especialmente en hogares donde hay personas con alergia al maní. En caso de exposición accidental, se debe buscar atención médica inmediata.

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¿El retiro afecta a otros productos de la marca SkinnyDipped?

Según lo comunicado por la FDA y confirmado por Bazzini, LLC, la medida solo incluye los lotes señalados de SkinnyDipped Dark Chocolate Coconut Almond Bites con fechas de vencimiento entre el 20 y el 29 de diciembre de 2026. No se han reportado incidentes con otras variedades o presentaciones de la marca. La empresa y su fabricante continúan colaborando con las autoridades para garantizar la seguridad de los consumidores y evitar situaciones similares en el futuro.

¿Cómo impacta este retiro en la industria alimentaria de Estados Unidos?

El caso de los chocolates SkinnyDipped evidencia la importancia de los controles en la cadena de producción y distribución de alimentos. La intervención de la FDA resalta el rol de las autoridades en la supervisión y respuesta ante incidentes relacionados con alérgenos. La agencia recordó la necesidad de que los fabricantes cumplan estrictamente la normativa y activen los protocolos de retirada al detectar riesgos.

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La FDA señaló en su informe: “La vigilancia sobre alimentos potencialmente peligrosos y la respuesta rápida ante cualquier incidente aseguran la protección de los consumidores en todo el país”. Además, la agencia reiteró que el incidente no afecta a otros productos de la marca, y que la colaboración entre autoridades y empresas es clave para mantener la confianza en el sistema alimentario.

El retiro preventivo abarca únicamente los lotes identificados en el comunicado oficial y no alcanza otros productos de la marca SkinnyDipped. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se puede esperar tras el retiro de SkinnyDipped Dark Chocolate Coconut Almond Bites?

A partir de la retirada, se prevé una revisión de los protocolos de control de calidad y trazabilidad en la producción alimentaria, tanto por parte de la empresa involucrada como de otros fabricantes en el sector. La FDA continuará monitoreando la situación y actualizando la información disponible para los consumidores, al tiempo que refuerza la importancia del etiquetado transparente.

El retiro constituye una advertencia para la industria acerca de la necesidad de mantener estándares estrictos y mecanismos de alerta temprana para evitar incidentes similares. Los consumidores pueden consultar información actualizada en el sitio oficial de la FDA y recurrir a los canales de atención de la marca para resolver inquietudes.