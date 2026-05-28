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Vélez Sarsfield selló una alianza estratégica con la Universidad de Buenos Aires: “Un mismo compromiso con el futuro”

El club de Liniers y la UBA firmaron un acuerdo para desarrollar actividades de capacitación, formación e investigación

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El club de Liniers firmó un histórico acuerdo con la Universidad de Buenos Aires

Vélez Sarsfield y la Universidad de Buenos Aires (UBA) firmaron este martes un convenio de colaboración para desarrollar actividades de capacitación, formación, investigación, extensión y cooperación mutua, un acuerdo que proyecta trabajo conjunto entre el club de Liniers y la prestigiosa academia en educación, inclusión y desarrollo social.

“Dos instituciones enormes. Un mismo compromiso con el futuro. Vélez Sarsfield y la Universidad de Buenos Aires firmaron un convenio marco para impulsar acciones conjuntas vinculadas a la educación, la formación y el desarrollo institucional. Un paso que une la historia, el prestigio y los valores de dos referentes argentinos”, publicó el Fortín en sus redes sociales.

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El convenio entre ambas instituciones prevé acciones de consultoría, relevamientos, programas de formación y cooperación institucional, de acuerdo con la información difundida por Vélez. Cada iniciativa específica se implementará mediante acuerdos particulares que fijarán objetivos, responsabilidades y planes de acción, según la misma publicación.

Vélez firmó un acuerdo estratégico con la Universidad de Buenos Aires
Vélez firmó un acuerdo estratégico con la Universidad de Buenos Aires

La firma del convenio reunió, por parte del club fortinero, al presidente Fabián Berlanga, al secretario Federico Balestrini y al tesorero Gabriel Peornedo. Por la UBA suscribió el acuerdo el rector Ricardo Gelpi. También estuvieron presentes el vicepresidente tercero Nelson Pugliese, la gerente de Capital Humano Karina Linares y el gerente general Alberto Aveleyra. En representación de la universidad participó además Juan Alfonsín, secretario general de la UBA, de acuerdo con la información oficial del club.

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El documento firmado por las partes establece una estructura general de colaboración entre ambas instituciones. El objetivo es coordinar actividades conjuntas en formación, investigación y extensión, además de trabajos de consultoría y relevamientos.

De acuerdo con la comunicación oficial del club, el convenio es presentado como un vínculo entre una universidad pública y una institución civil sin fines de lucro. En esa definición, Vélez ubicó el acuerdo en una agenda que excede la actividad deportiva e incluye funciones educativas y sociales.

La Universidad de Buenos Aires fue descripta por Vélez como una de las casas de estudio más prestigiosas de América Latina y como una institución con más de dos siglos de trayectoria. El club sostuvo además que la universidad representa excelencia académica, pensamiento crítico y formación pública de calidad.

Fabián Berlanga, presidente de Vélez, junto a Ricardo Gelpi, rector de la UBA (Vélez Sarsfield)
Fabián Berlanga, presidente de Vélez, junto a Ricardo Gelpi, rector de la UBA (Vélez Sarsfield)

Sobre su propio perfil institucional, Vélez señaló que busca reafirmar una identidad ligada al deporte, pero también a la educación, la inclusión y el desarrollo social. Esa combinación es la base sobre la que ambas partes proyectan el trabajo común, según la entidad de Liniers.

La pregunta central que responde el acuerdo es qué harán en concreto Vélez y la UBA: coordinarán proyectos conjuntos de capacitación, investigación, consultoría, relevamientos y cooperación institucional, y cada uno de esos proyectos tendrá un convenio particular con metas y obligaciones definidas.

Vélez sostuvo que la firma reafirma su visión de crecimiento institucional y su intención de actuar como un “actor social protagonista” mediante vínculos con organizaciones de prestigio nacional e internacional. El texto difundido por la institución también plantea que la relación con la UBA abre nuevas oportunidades de trabajo articulado. Según Vélez, la alianza se apoya en conocimiento, formación y valores compartidos entre ambas entidades.

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