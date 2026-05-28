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Otro golpe argentino en Roland Garros: Francisco Comesaña eliminó a Luciano Darderi y avanzó a tercera ronda

El marplatense, número 102 del ranking ATP, se impuso en un partidazo a cinco sets sobre el 17° del mundo

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Francisco Comesaña Rosario Challenger
Comesaña se sumó al hito logrado por Sinner (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el histórico batacazo de Juan Manuel Cerúndolo ante Jannik Sinner, el tenis argentino sumó otro golpe en la segunda ronda de Roland Garros: Francisco Comesaña eliminó a Luciano Darderi, número 17 del mundo, y se clasificó a la tercera ronda del Grand Slam parisino.

Fue 7-6 (5), 4-6, 6-4, 2-6 y 6-4 del marplatense sobre el ítalo argentino luego de 4 horas y 10 minutos de un partido electrizante en la Cancha 6.

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El tenista nacional, actualmente situado en el puesto 102 del ranking ATP, volvió a mostrar personalidad y solidez en un encuentro difícil, ante un rival que llegaba como uno de los preclasificados del cuadro y con muy buenos resultados en la gira europea de arcilla.

Comesaña sostuvo un nivel alto durante gran parte del encuentro y logró imponerse en los momentos decisivos para seguir avanzando en París. En la ronda inicial ya había dado una muestra de carácter al superar al estadounidense Ethan Quinn (50°) en tres sets. Y este jueves dio otro paso adelante.

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