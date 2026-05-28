Otro golpe argentino en Roland Garros: Francisco Comesaña eliminó a Luciano Darderi y avanzó a tercera ronda

Tras el histórico batacazo de Juan Manuel Cerúndolo ante Jannik Sinner, el tenis argentino sumó otro golpe en la segunda ronda de Roland Garros: Francisco Comesaña eliminó a Luciano Darderi, número 17 del mundo, y se clasificó a la tercera ronda del Grand Slam parisino.
Fue 7-6 (5), 4-6, 6-4, 2-6 y 6-4 del marplatense sobre el ítalo argentino luego de 4 horas y 10 minutos de un partido electrizante en la Cancha 6.
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El tenista nacional, actualmente situado en el puesto 102 del ranking ATP, volvió a mostrar personalidad y solidez en un encuentro difícil, ante un rival que llegaba como uno de los preclasificados del cuadro y con muy buenos resultados en la gira europea de arcilla.
Comesaña sostuvo un nivel alto durante gran parte del encuentro y logró imponerse en los momentos decisivos para seguir avanzando en París. En la ronda inicial ya había dado una muestra de carácter al superar al estadounidense Ethan Quinn (50°) en tres sets. Y este jueves dio otro paso adelante.
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