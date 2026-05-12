Premios Afectivo-Efectivo que distinguen la mirada humana en salud: hasta cuándo hay tiempo para inscribirse

La convocatoria impulsada por Fundación ICEM distingue propuestas que contribuyen a la humanización de la atención sanitaria en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada encuentro o consulta en el sistema de salud implica mucho más que un simple acto médico: detrás de cada atención hay una persona, una historia y una red de vínculos que condicionan el proceso de cuidado. Existen profesionales, equipos y organizaciones que eligen marcar la diferencia, que ponen en primer plano la dignidad, la empatía y la confianza.

Desde esa perspectva, el Premio Afectivo-Efectivo 2026 distingue propuestas innovadoras en la humanización de la salud. Como anticipó Infobae, la distinción busca difundir ejemplos de buenas prácticas, estimular la innovación y premiar iniciativas con potencial de ser replicadas y de generar un impacto duradero en la salud.

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Quienes deseen participar pueden inscribir proyectos hasta el 31 de mayo de 2026, según la Fundación ICEM. La convocatoria está dirigida a organizaciones sociales, profesionales sanitarios y periodistas, y abarca los ámbitos nacional, provincial y municipal.

El Premio Afectivo-Efectivo, impulsado por Fundación ICEM (Innovación y Calidad Estratégica en el Management), con el apoyo de Johnson & Johnson y el aval académico de la Universidad Católica Argentina (UCA), distingue iniciativas que buscan mejorar la atención sanitaria y funcionar como referencia para el sector.

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Dirigido tanto a entidades como a profesionales independientes, el premio busca visibilizar buenas prácticas replicables con impacto social, fomentar la toma de decisiones compartidas y difundir historias ejemplares en el sistema sanitario. El modelo Afectivo-Efectivo, que integra evidencia científica y empatía, constituye el estándar para la evaluación de las propuestas.

“Nos complace presentar la segunda edición del Premio Afectivo-Efectivo, una iniciativa que distingue aquellos programas que contribuyen a humanizar la atención sanitaria y son ejemplo e inspiración de toda la comunidad”, señaló la doctora María Cristina Ferrari, fundadora y presidente de Fundación ICEM.

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“Este premio pone en valor a quienes transforman la atención en salud, con una mirada más humana y cercana. En Johnson & Johnson creemos que la innovación en salud solo tiene sentido si empieza y termina en las personas; por eso celebramos y acompañamos iniciativas que escuchan, contienen y ponen al paciente en primer lugar”, expresó Eduardo Junqueira, Managing Director de Johnson & Johnson Latinoamérica Sur.

El proceso de inscripción para participar en el certamen permanecerá abierto hasta el 31 de mayo de 2026, según anunciaron los organizadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Categorías y criterios de evaluación

• Categoría 1, ‘Alianzas que protegen’, distingue la ‘Mejor iniciativa de sensibilización, prevención y/o formación dirigida a pacientes y/o familiares’, impulsada por organizaciones de la sociedad civil del ámbito de la salud y/o asociaciones de pacientes.

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• Categoría 2, ‘Resultados que transforman’, reconoce la ‘Mejor Iniciativa que mejore los resultados en la salud de los pacientes’, desarrollada por profesionales sanitarios, ya sea de manera individual, en grupo o desde una institución.

• Categoría 3, ‘Voces de la Salud’ premia el ‘Mejor trabajo periodístico del ámbito sanitario’, realizado por periodistas u otros profesionales de la información.

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El jurado valorará la aproximación al modelo Afectivo-Efectivo, la innovación, el impacto social, la relevancia de los datos objetivos y la posibilidad de replicar los programas. En la categoría periodística, se priorizarán la originalidad, la profundidad argumentativa y la claridad expositiva.

Proceso de inscripción y reconocimientos

El Comité de Expertos, integrado por 48 referentes en salud y comunicación, elegirá las iniciativas más destacadas del ámbito sanitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las postulaciones estarán abiertas del 12 de marzo al 31 de mayo de 2026. Para participar, los interesados deben completar el formulario disponible en el sitio web oficial del premio.

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Un Comité de Expertos, conformado por referentes de instituciones sanitarias y sociales, evaluará las propuestas según criterios de coherencia con el modelo afectivo-efectivo, innovación y alcance comunitario.

La ceremonia de premiación se realizará el 11 de agosto de 2026 e incluirá la entrega de diplomas y la difusión de las iniciativas distinguidas.

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Personalidades integrantes del Comité de Expertos

La evaluación de los proyectos estará a cargo de un Comité de Expertos integrado por 48 referentes en salud, gestión y comunicación. Entre ellos, destaca la presencia de la doctora Dolors Navarro, directora del Área de Participación y Capacitación de Pacientes en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona y Presidenta del Foro Premio Afectivo 2024 en España.

El Comité de Expertos está integrado por referentes de organizaciones de salud, sociedades científicas y hospitales de Argentina y España, como remarcó Infobae en su nota sobre el evento. Algunas de las personalidades que forman parte del jurado en 2026 son:

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Las categorías del certamen abarcan alianzas sociales, resultados en salud y trabajos periodísticos del sector sanitario argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora María Dolors Navarro (directora del Área de Participación y Capacitación de Pacientes en el Hospital San Joan de Déu Barcelona y presidenta del Foro Premio Afectivo 2024 en España) y la Mg. Mariela Luque (directora administrativa, Facultad de Ciencias Médicas UCA). Se suman Marianela Ablin (Casa Ronald McDonald), Silvina Aleman (directora CRAI Norte CUCBAI y vicepresidenta de la Asociación Argentina de Trasplante), Martín Baccaro (gerente general de COSSPRA), Sandra Boresink (directora administrativa ENERI y Sagrada Familia), Willen Cabrera (director de enfermería CEMODE), Inés Caminos (jefa de calidad y experiencia del paciente, Sanatorio Finochietto), Marta Bertone (presidenta de Fundhemi), Liliana Bisigniano (directora científico técnica, Incucai), Daniela Blanco (directora editorial de Infobae), Andrea Cano (asesora gerencia médica, OSDE), Juan Cifre (presidente de la Obra Social Ferroviaria) y Agustina Clemente (Wikicancerarg).

La lista sigue con Laura Cordero (subsecretaria de Atención Hospitalaria, MS CABA), María Celina De La Vega (Sociedad Argentina de Reumatología), María Fernanda Díaz (jefa de servicio de calidad y seguridad del paciente, FLENI), Silvia Fernández Barrio (presidenta de AEPSO), Lucas Figola (vicepresidente Fundación de Hemofilia), Stella Maris García de Kralj (nutricionista, CABA), Silvia Díaz Krall (directora técnica, Laboratorios Rapella), Alejandro Donadio (jefe de seguridad del paciente, Clínica Santa Catalina, miembro AAOT), Soraya El Kik (auditora, Hospital Garrahan), Verónica Giubergia (presidenta Sociedad Argentina de Pediatría), Silvia Gorban de Lapertosa (Universidad Nacional del Nordeste) y Gustavo Yankilevich (director, Hospital Marie Curie). Continúan Antonio Lorusso (director de LALCEC), Marcelo Melo (director Hospital de Clínicas “José de San Martín”), Inés Morend (coordinadora médica OSEC), Yamila Pacios (PAMI), Liliana Parodi (Fundación Casa Ronald McDonald), Diego Parra (Clínica Pergamino), Guillermo Moreno (director médico adjunto Hospital Garrahan), Guillermo Moschino (Sociedad Argentina de Periodismo Médico), María Claudia Ortiz (presidenta APOS La Rioja), Lucila Pautasso (Ministerio de Salud Córdoba, APROS), Lorena Peralta (enfermera jefe, Hogar Ledor Vador) y Andrea Perrot (CEMIC).

También integran el comité Martín Petrocco (vicepresidente AEPSO), Beatriz Resnik (Fundación Garrahan), Susana Salsberg (directora Departamento de Investigación Instituto Centenario), Liliana Tieri (Asociación de Diabetes), Evangelina Tubino (Sociedad de Cardiología Rosario), Pablo Young (director docencia e investigación, Hospital Británico), Vanina Sanchez (FAME), Gustavo Sastre (director Hospital Sur Ludovica La Plata), Miguel Javier Schiavone (Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial), Marta Zerga (Hospital Ángel Roffo) y la Dra. Graciela Reybaud (ex ministra de Salud).

El enfoque Afectivo-Efectivo promueve la integración de ciencia y humanidad como modelo de atención sanitaria orientado al bienestar y la dignidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inspirado en el legado del doctor Albert J. Jovell, quien propuso situar al paciente en el centro de las decisiones sanitarias, el certamen destaca programas que promuevan la dignidad, la confianza y la participación de quienes reciben atención.

Marianela Ablin, miembro del Comité de Expertos y responsable de Operaciones en Casa Ronald McDonald, el reconocimiento permite dar visibilidad a iniciativas que impactan en la vida de los pacientes y sus familias. Ablin sostuvo que se trata de “un reconocimiento inspirador a las acciones que generan un cambio real en la vida de los pacientes y sus familias”, según la Fundación ICEM.

La doctora María Claudia Ortiz, presidenta de APOS La Rioja, consideró que el premio representa “una de las formas más concretas de humanizar la gestión en salud”, ya que fomenta la participación activa y la evaluación de propuestas innovadoras con impacto humano. Por su parte, la doctora María Celina de la Vega, de la Sociedad Argentina de Reumatología, resaltó la iniciativa por abordar la salud desde una perspectiva humana y empática que muchas veces se deja de lado.

La inscripción al Premio Afectivo-Efectivo 2026 se realiza mediante el formulario disponible en el siguiente enlace.