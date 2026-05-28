Zaira Nara y Paula Chaves se mostraron juntas y abrazadas después de años de distanciamiento: el video

Las modelos compartieron un evento y se mostraron abrazadas para las cámaras (Video: Instagram)

Zaira Nara y Paula Chaves volvieron a estar juntas frente a las cámaras tras varios años de distanciamiento. El reencuentro se dio el jueves por la mañana en la inauguración de un nuevo local de un reconocido shopping. Según se pudo ver, las imágenes que circularon en redes sociales mostraron a las dos modelos con canastos en la mano, sonriendo y abrazadas sin rastro de la tensión que las había mantenido alejadas durante años.

El conflicto entre ambas venía de larga data, teniendo su inicio cuando la hermana de Wanda Nara comenzó a salir con Facundo Pieres, expareja de Chaves casi dos décadas atrás. Allí la tensión se hizo presente y las cosas comenzaron a empeorar entre ambas. Pese a trabajar para la misma agencia y compartir el madrinazgo de sus hijas, Zaira y Paula habían logrado evitar cualquier encuentro cara a cara durante un período prolongado. Cuando coincidían en eventos, cada una tomaba sus recaudos para no cruzarse con la otra.

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Lo que comenzó a modificar ese panorama fue una pérdida. Hace algunas semanas murió Moro, el perro de Paula Chaves y Pedro Alfonso. La muerte de la mascota operó como puente entre las dos y dio inicio a un proceso de recomposición que, hasta entonces, parecía improbable.

El jueves, ese acercamiento tuvo su primera expresión pública. Ambas dieron el presente en la inauguración del local y fue Willy García Navarro, su manager, quien se encargó de documentar el momento en sus historias de Instagram. En el video que subió se las ve a las dos sosteniendo canastos llenos de cosas, y una sonrisa que, según se aprecia en las imágenes, no se alteró en ningún momento. “¡Diosas mis amigas! ¡Las quiero!”, escribió el representante junto a la publicación.

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Zaira no tardó en repostear el video en sus propias historias de Instagram. Paula, por su parte, eligió subir una foto en el local.

Después de años de distancia, las animadoras coincidieron inesperadamente, Paula Chaves se refirió a la posibilidad de reanudar su vínculo con Zaira Nara (Desayuno Americano - América)

El 29 de abril en Desayuno Americano (América TV), Paula se animó a hablar del tema y fue la primera vez que dio detalles sobre lo que había sucedido para que se hable de una reconciliación. Antes de sus declaraciones, las cámaras de Intrusos ya habían captado a Nara, quien también se refirió al reencuentro y al papel que tuvo la muerte de Moro en ese acercamiento.

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Para Zaira, la pérdida de la mascota de su examiga no fue un dato menor. “Se me pone la piel de gallina. Yo a Moro lo conozco, se lo regalaron estando en ShowMatch conmigo, así que viví todo eso”, recordó, dejando en claro que los afectos y la memoria compartida siguen vigentes aún después de los años de distancia. “Fue lindo para las dos, hay mucho cariño”, agregó, sin querer entrar en mayores detalles.

Paula, por su parte, describió ese momento de conexión con una imagen precisa: “Un broche de oro. Las cosas se acomodan y, de repente, te encontrás con personas en momentos que menos lo esperás”. Recordó que en ese contexto de dolor ambas se pusieron a hablar y que Zaira le decía: “¿Te acordás cómo estabas loca con ese perro?”, evocando una complicidad que el distanciamiento había dejado en suspenso.

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Zaira Nara recibe un Martín Fierro de la Moda. Posteriormente, un programa de televisión tipo talk show, Intrusos, aborda el tema de un posible acercamiento entre Zaira Nara y Paula Chaves. Una mujer, identificada como Paula Chaves, es entrevistada en exteriores, confirmando un encuentro casual con Zaira Nara. El programa presenta imágenes de ambas mujeres y el panel discute los detalles del encuentro. El contenido es una cobertura de evento y entrevista.

Sin embargo, Paula fue cuidadosa al momento de definir el estado actual del vínculo. “Está todo bien, buena onda. Es un montón hablar de reconciliación. No sé si sirve decir que estamos amigadas”, señaló. Para ella, el reencuentro fue positivo pero no equivale a un regreso inmediato a la amistad de antes.

“Pasaron cosas entre nosotras, cada una tiene su punto de vista. Nos debemos una charla profunda. En el local no pudimos hablar más que media hora. Hubo un abrazo muy lindo y está todo bien”, precisó. La conversación pendiente aparece como condición para cualquier paso siguiente.

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Lo que sí dejó en claro es que la incomodidad de evitarse quedó atrás. “Nos van a ver en los eventos, vamos a tomar una copa, a reírnos y a charlar, pero no hay un vínculo; sí la posibilidad de cruzarnos y que esté todo bien. Es mucho más incómodo evitar a alguien. No hay vínculo, pero está todo bien… Nos debemos una charla, pero reina la paz”, concluyó.