Crimen de Diego Fernández Lima: qué hallaron en las nuevas excavaciones en la casa de Cristian Graf

Una de las abogadas de Cristian Graf, Erica Nyczpor, reveló que durante el procedimiento “no encontró ningún resto óseo”

“No rescataron ningún resto óseo ni material no biológico”. Con esa frase, una de las abogadas de Cristian Graf resumió el resultado de las excavaciones realizadas este jueves en el patio de la casa del principal sospechoso del crimen de Diego Fernández Lima. El operativo fue llevado a cabo por agentes de la Gendarmería Nacional, con intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

La medida, ordenada por el juez Alejandro Litvack, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 56, se concentró en el sector lindante a la medianera derecha del patio trasero de la propiedad ubicada sobre avenida Congreso al 3700, en el barrio porteño de Coghlan.

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Como anticipó este medio, el procedimiento tuvo como objetivo “realizar la excavación, recuperación y conservación” de elementos de posible interés para la causa. Las tareas se concentraron en un sector puntual del terreno y alcanzaron unos 50 centímetros de profundidad.

Tras el operativo, fuentes judiciales resumieron a Infobae que no se encontró “nada de interés para la investigación”.

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La orden judicial se dictó tras la incorporación al expediente de la declaración de un testigo reservado y del resultado de un estudio realizado a principios de mayo con un georradar, que había detectado anomalías en el terreno.

Se realizaron excavaciones en la casa de Cristian Graf

En diálogo con la prensa, la abogada Erica Nyczpor detalló: “Se hicieron excavaciones y encontraron raíces de un árbol que fue removido. Ese fue el resultado: no rescataron ningún resto óseo ni material no biológico”. Según explicó, durante el procedimiento solo se hallaron fragmentos de azulejos y restos de un animal. Además, remarcó que la familia está “tranquila”.

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Nyczpor también reveló que Cristian Graf estuvo presente durante todo el operativo y volvió a sostener su inocencia. “Él es inocente”, afirmó. Al ser consultada sobre la situación procesal de su defendido, agregó: “Cristian va a seguir libre porque la causa está prescripta”.

La investigación sumó en los últimos días una declaración que refuerza la hipótesis de un homicidio en el interior de la vivienda. Según pudo saber Infobae, un testigo espontáneo se presentó la semana pasada ante la fiscalía y aportó información sobre una charla escuchada en 2017, durante una reunión social.

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De acuerdo con esa testimonial, uno de los presentes recordó un asado ocurrido en 2011 junto a un hombre de aparente apellido alemán, quien habría hablado sobre “la facilidad de matar a alguien y hacerlo desaparecer sin problemas”. Según el relato incorporado a la causa, ese hombre contó que su hijo tenía conflictos con un compañero de colegio y que, juntos, habrían planeado una trampa para Fernández Lima: lo citaron bajo engaño a una casa con la excusa de una reunión en la que iba a participar una joven que le gustaba. Allí, siempre de acuerdo con esa versión, el adolescente habría sido atacado y luego enterrado en el jardín de la vivienda.

El lugar donde fueron hallados los restos del adolescente (Maximiliano Luna)

El hallazgo de los restos de Fernández Lima, ocurrido de manera accidental por obreros en 2025, llevó a la Justicia a preservar la zona y ordenar nuevas excavaciones tras el análisis de las imágenes captadas por el georradar.

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La fiscalía, a cargo de Martín López Perrando, considera que esta declaración refuerza una hipótesis ya existente, vinculada a presuntos conflictos previos entre Fernández Lima y compañeros del entorno de Graf en el ámbito escolar. Los investigadores intentan ahora identificar a la joven mencionada como posible señuelo y determinar su relación con los protagonistas.

Mientras tanto, la Justicia dispuso la prohibición de cualquier modificación en el terreno durante al menos 60 días, con el objetivo de preservar potencial evidencia. La familia de Fernández Lima sigue esperando respuestas sobre lo sucedido con el adolescente, que tenía 16 años cuando desapareció el 26 de julio de 1984.

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