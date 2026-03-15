Ciencia

De reducir el cortisol a mejorar la circulación: cuáles son los beneficios que brinda el calor del sauna

El neurocientífico Andrew Huberman explicó de qué manera la exposición deliberada a altas temperaturas puede generar adaptaciones fisiológicas vinculadas con la salud cardiovascular, el equilibrio endocrino y la protección celular

Guardar
Técnicas accesibles como baños calientes
Técnicas accesibles como baños calientes o ejercicio en ambientes cálidos pueden favorecer procesos de reparación tisular y apoyar el funcionamiento del sistema hormonal (Captura de video: YouTube/@hubermanlab)

La evidencia científica muestra que técnicas sencillas como baños calientes o ejercicio en ambientes cálidos favorecen la reparación tisular y la función hormonal.

El cuerpo humano experimenta una serie de adaptaciones fisiológicas ante la exposición deliberada al calor corporal, que van desde la activación cardiovascular hasta la regulación de hormonas como la del crecimiento y el cortisol.

Según explicó el neurocientífico Andrew Huberman, investigador de la Stanford University, en su podcast Huberman Lab, la utilización controlada del calor, especialmente mediante sauna u opciones caseras, puede aportar beneficios para la salud física y hormonal, siempre que se sigan protocolos seguros.

La exposición regular al calor, tanto en sauna como a través de alternativas como baños calientes o ejercicio en ambientes cálidos, provoca un aumento de la hormona del crecimiento, la reducción del cortisol y mejoras cardiovasculares.

Sesiones frecuentes de calor corporal
Sesiones frecuentes de calor corporal activan la función hormonal y favorecen la reparación tisular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas respuestas dependen de la temperatura, duración y frecuencia de las sesiones, y pueden reproducirse aunque no se disponga de sauna.

El organismo regula su temperatura mediante la interacción entre la superficie cutánea y la temperatura central de los órganos internos. La zona preóptica del hipotálamo actúa como el centro que interpreta las señales de la piel y ajusta la actividad fisiológica y la conducta según las necesidades térmicas. Controla procesos como el sudor y la vasodilatación, y determina la reacción conductual ante el calor extremo.

Beneficios cardiovasculares del calor

Diversos estudios en poblaciones de hasta 1.688 personas mostraron una reducción de la mortalidad cardiovascular vinculada al uso frecuente de sauna. Quienes utilizan sauna entre dos y tres veces por semana presentan un 27% menos de riesgo de fallecer por eventos cardiovasculares comparados con quienes lo hacen solo una vez por semana, detalló Huberman.

De acuerdo con investigaciones citadas en el podcast, este efecto se relaciona con el aumento del flujo sanguíneo, la expansión del volumen plasmático y la mejora de la capacidad vascular, simulando beneficios similares a los del ejercicio cardiovascular sin sobrecarga articular.

Los expertos recomiendan comenzar con
Los expertos recomiendan comenzar con temperaturas bajas e incrementar la tolerancia de modo progresivo, sin exceder los límites seguros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los análisis demuestran que estos resultados no dependen de factores externos como el tabaquismo o los hábitos de ejercicio, lo que confirma el impacto directo del calor sobre la salud cardíaca.

Hormonas y calor

La exposición al calor incide en los niveles de hormona del crecimiento, esenciales para el metabolismo, la recuperación y la reparación tisular. El neurocientífico citó un estudio cuyos participantes realizaron cuatro sesiones de sauna de 30 minutos a 80 °C en un solo día, tres veces en una semana. Tras la primera exposición se observó un aumento de hasta 16 veces en los niveles hormonales.

La magnitud de este efecto disminuye al repetir con frecuencia el protocolo, por lo que se sugiere espaciar estas sesiones a intervalos de una semana o diez días si el objetivo es maximizar la hormona del crecimiento.

El calor también reduce el cortisol, hormona asociada al estrés. Protocolos que alternan sauna a 90 °C durante 12 minutos con descansos de seis minutos en agua fría a 10 °C mostraron descensos relevantes de los niveles de cortisol según una investigación mencionada por Huberman.

La exposición al calor corporal
La exposición al calor corporal eleva la hormona del crecimiento y baja el estrés al reducir los niveles de cortisol en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este beneficio no se limita al sauna; puede adaptarse a baños calientes seguidos de duchas frías o a la práctica de ejercicio en condiciones térmicas elevadas con ropa abrigada. Es fundamental evitar el sobrecalentamiento y mantener una hidratación adecuada durante toda la exposición.

Protección celular y longevidad

El calor estimula la producción de proteínas de choque térmico, que protegen las estructuras celulares frente al daño térmico. Durante el podcast señaló que estos compuestos contribuyen a la reparación del ADN y la eliminación de células envejecidas, procesos vinculados con la longevidad y la función cognitiva.

La exposición continuada al calor, con protocolos de entre dos y siete sesiones a la semana en un rango de 80 a 100 °C, incrementa la actividad de moléculas reguladoras como FOXO3, asociadas con la protección y reparación celular. Las personas con variantes más activas de FOXO3 presentan hasta 2,7 veces más probabilidades de llegar a 100 años de edad.

Aspectos mentales y emocionales

El calor induce incomodidad que provoca la liberación de dinorfina. Este proceso precede a la activación de endorfinas, las cuales tienen efectos analgésicos y euforizantes y producen un descenso en la percepción del dolor tras la exposición al calor.

La práctica regular de sesiones
La práctica regular de sesiones de calor mejora el estado de ánimo basal y la percepción positiva en las actividades cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Huberman, con la repetición controlada de sesiones, se observa un cambio positivo en el estado de ánimo basal y una mayor capacidad para experimentar placer en actividades diarias, explicó el neurocientífico.

Protocolos y recomendaciones prácticas

Se recomienda realizar sesiones de entre 5 y 20 minutos, con una frecuencia de una a siete veces por semana, en función del objetivo buscado. Mayores frecuencias favorecen la salud integral y la longevidad, mientras que exposiciones menos frecuentes e intensas benefician la liberación de hormona del crecimiento.

Opciones como baños calientes, ejercicio en ambientes cálidos o aumentar la temperatura del hogar pueden brindar efectos similares en ausencia de sauna, siempre bajo el control adecuado para evitar el golpe de calor. La hidratación es clave: se aconseja incorporar al menos 500 ml de agua por cada diez minutos de exposición.

Temas Relacionados

SaunaSalud cardiovascularLongevidadRegulación hormonalBaños calientesCortisolBinestarEntrevistas PodcastMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cuáles son las bacterias “silenciosas” que pueden arruinar la comida sin dejar rastro

Recomendaciones de organismos internacionales y expertos en seguridad alimentaria insisten en la importancia de respetar tiempos, temperaturas y prácticas de higiene más allá de la apariencia o el aroma de los productos

Cuáles son las bacterias “silenciosas”

La NASA presentó el menú que tendrán los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna: platos inusuales y antojos pedidos por la tripulación

Durante los 10 días que dure la travesía en órbita alrededor de nuestro satélite natural, los viajeros espaciales podrán disfrutar de un suculento menú con las calorías necesarias para llevar adelante su trabajo

La NASA presentó el menú

Un hallazgo abre la puerta a nuevos tratamientos para la esclerosis múltiple: identifican cómo mueren las neuronas

Científicos consiguieron revelar, por primera vez, el proceso molecular responsable de la destrucción de células nerviosas en esta enfermedad autoinmune

Un hallazgo abre la puerta

Por qué guardar el último bocado puede cambiar tu recuerdo de una comida, según la ciencia

Investigaciones revelan que la forma en que termina una experiencia gastronómica influye en el deseo de repetirla y en cómo el cerebro almacena la satisfacción, combinando factores culturales, emocionales y de autocontrol

Por qué guardar el último

Un estudio español desmiente los riesgos del flúor en la pasta de dientes y respalda su seguridad

Investigadores de la Universidad de Granada concluyeron que los compuestos utilizados en productos de higiene bucal, en las concentraciones habituales, no implican efectos adversos para el cerebro ni la tiroides y ayudan a prevenir la caries, según una revisión de evidencia científica

Un estudio español desmiente los
DEPORTES
En el primer partido de

En el primer partido de Coudet en el Monumental, River recibirá a Sarmiento por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Marco Trungelliti se consagró campeón en Kigali: venció al ex campeón del Argentina Open ante la mirada del presidente de Ruanda

La preocupante imagen de Fernando Alonso por la falla del Aston Martin durante el GP de China: “No sentía las manos y los pies”

Boca Juniors visitará a Unión en Santa Fe por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Oficial: la UEFA canceló la Finalissima entre Argentina y España

TELESHOW
La emoción de Ángela Torres

La emoción de Ángela Torres tras su vibrante show en Lollapalooza Argentina 2026: “No tengo palabras”

Así fue la fiesta romántica y elegante que Antonela Roccuzzo organizó por su cumpleaños en Miami

Panam reflexionó sobre el fenómeno de Kidzapalooza y confesó su secreto para mantener su espíritu joven intacto

Quiénes son los artistas destacados que se presentan este domingo en Lollapalooza: Sabrina Carpenter, Doechii y Deftones

De la guerra de vedettes al chat de mamis: la relación de Wanda Nara y Evangelina Anderson a lo largo del tiempo

INFOBAE AMÉRICA

Israel atacó los cuarteles generales

Israel atacó los cuarteles generales del régimen iraní en Hamadán y amplía sus operaciones en el oeste y centro del país

Israel reveló que el autor del ataque a una sinagoga en Michigan era hermano de un terrorista de Hezbollah

La capitana de la selección iraní de fútbol retiró su pedido de asilo en Australia en medio de denuncias de presión sobre su familia

Tras dos siglos, Grecia recibió un icónico cuadro de Delacroix que simboliza la lucha por su independencia

La película invisible que amenazaba ‘El Juicio Final’: por qué la obra maestra de Miguel Ángel necesitó una restauración urgente