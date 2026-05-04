“Privacidad”: la declaración del dueño de la agencia del escándalo que ofrecía servicios de prostitución a futbolistas

Deborah Ronchi (izquierda), Emanuele Buttini (centro) son los dueños de la agencia del escándalo (Instagram)

La justicia italiana desmanteló una agencia de explotación sexual presuntamente vinculado al lujo y el deporte profesional en Europa tras ordenar el arresto domiciliario para Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, fundadores de la agencia MADE Luxury Concierge. Además del embargo de más de un millón de euros que las autoridades atribuyen a ganancias ilícitas, la investigación expone cómo la agencia organizaba fiestas exclusivas donde los pagos y la presencia de reconocidos deportistas representan un circuito de alto perfil que hoy sacude a la élite del continente.

Las pesquisas, dirigidas por la procuradora adjunta Bruna Albertini, ponen en el centro de la causa no solo a Buttini y Ronchi, pareja desde hace más de una década, sino también a los colaboradores Alessio Salamone y Luan Fraga. El expediente judicial detalla que la empresa configuraba sus servicios como un paquete integral para clientes adinerados, incluyendo acceso a clubes exclusivos en Milán, villas en destinos como Mykonos y San Bartolomé, y una estructura de logística —de chefs privados a chóferes— diseñada para satisfacer la demanda de empresarios y deportistas de primera línea, según documentos judiciales reproducidos por el medio La Gazzetta dello Sport que destapó el escándalo.

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En las últimas horas, otro medio italiano accedió a lo que fue parte de la declaración de Buttini, uno de los fundadores de la agencia, tal como cita el portal en internet. Según el testimonio al que accedió Corriere della Sera, uno de los apuntados contó cómo funcionaba el negocio. “No había escorts en las mesas, sino influencers y chicas invitadas que no recibían pago alguno y que anunciaban los eventos en las redes sociales”, citó en el escrito que presentó Martini, su abogado.

“Si hubiera sabido que alguna chica lo hacía por dinero, no la habría vuelto a invitar”, dijo, al mismo tiempo que aclaró que la intención era ofrecer un servicio de “primer nivel” a una clientela que buscaba “privacidad y exclusividad”. Además, el letrado dio a conocer que la agencia se estableció en Grecia como uno de los lugares para los servicios porque tanto en Formentera e Ibiza, sitios recurrentes elegidos para vacacionar por jugadores y figuras del deporte, “no se podía garantizar el mismo nivel de privacidad”.

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La documentación oficial del caso revela que cada evento podía mover montos de hasta 10.000 euros, mientras que las modelos participantes recibían entre 70 y 100 euros por noche en efectivo, acordes con la permanencia en habitaciones asignadas. El reporte de la Fiscalía indica que la mitad de la recaudación se destinaba a los organizadores y el resto a las jóvenes, reclutadas mediante redes sociales y recomendaciones, con catálogos que incluían perfil, fotografía y tarifas personales.

Según la información que brindaron los acusados, a la que accedió Corriere della Sera, los trabajadores de la agencia eran diversos: desde “limpiadores de baños y camareros hasta recepcionistas y encargados de mesa, a quienes se les pagaba una tarifa fija”, según citó el periódico italiano. Ambos, Buttini y la otra dueña (Ronchi), afirmaron que los gastos se contabilizan “meticulosamente”.

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Colaboradores de la agencia del escándalo por una presunta red de prostitución. En el centro de la imagen, sus fundadores, hoy presos (Instagram)

En relación a los servicios, algunos de los lugares clave identificados en las transcripciones judiciales son Justime Milano, Pineta Milano, Tuya, Voya y restaurantes célebres como Just Cavalli y hoteles como Me Milan. En ellos, la dinámica combinaba hospitalidad y acceso a fiestas nocturnas, en ocasiones con el consentimiento y participación de personajes de renombre futbolístico. De acuerdo con los registros citados por La Gazzetta dello Sport, entre los nombres mencionados figuran Dean Huijsen (Real Madrid), Víctor Osimhen (Galatasaray), Luca Pellegrini y Matteo Cancellieri (Lazio), Alessandro Buongiorno (Napoli), Samuele Ricci (Milan AC) y Daniel Maldini. También se investigan posibles vínculos con un piloto de Fórmula 1 luego de acceder a una escucha telefónica. Es más, entre las fotos en las redes de los implicados, se pudo ver al campeón olímpico Usain Bolt y a la leyenda de la selección inglesa Wayne Rooney.

El expediente incluye declaraciones de relevancia, como la de una joven colombiana que en 2022 denunció haber sido forzada a mantener relaciones sexuales con un futbolista a cambio de 1.000 euros, de los cuales “recibió menos de la mitad”. Según la joven, el pago se hacía en sobres cuyo monto variaba según “la actividad y la duración del encuentro”, proceso documentado en las transcripciones recogidas por el citado periódico deportivo italiano.

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Las pruebas también aportan elementos relacionados con el consumo y provisión de óxido nitroso, conocido como el “gas de la risa”, durante las fiestas. En una conversación registrada por las autoridades, se escucha: “Estamos en el Duca, en Me Milan, necesitamos globos. Estoy con...”, a lo que el interlocutor responde: “De acuerdo, enviaré a alguien”. Estas prácticas refuerzan el carácter ilegal y de riesgo sanitario de los encuentros organizados por la agencia.

En audiencia, Buttini y Ronchi rechazaron cualquier conducta ilícita y afirmaron ante la jueza Chiara Valori que el staff presente en los eventos era contratado por otras compañías. El abogado Marco Martini defendió a sus clientes frente a la prensa: “Empezaron de la nada y crearon un negocio que responde a lo efímero, con clientes dispuestos a gastar entre seis y siete mil euros en botellas de vino. Para ellos es tan normal como para nosotros ir a comprar al mercado”.

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Martini enfatizó la trayectoria de Ronchi como licenciada en Economía y de Buttini como topógrafo, defendiendo la legalidad de su actividad comercial. Además, anunció acciones legales para revertir el embargo de 1.200.000 euros y las restricciones de arresto domiciliario, y remarcó que “tendría que descartarse que haya dinero negro en el extranjero”, dado que la justicia no encontró fondos en Lituania atribuibles a los encausados.

El fundador de la agencia Emanuele Buttini junto a cinco mujeres durante una exclusiva fiesta

La investigación subraya la confidencialidad impuesta oficialmente sobre los nombres de deportistas y empresarios implicados. La jueza Valori dispuso que no serán públicos ni los contratos ni detalles concretos de las prestaciones registradas en los expedientes judiciales. La investigación puntualzó que en la red existen referencias a una lista de hasta 70 futbolistas de los principales clubes de la Serie A.

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Los colaboradores Salamone y Fraga decidieron no declarar durante esta fase del proceso. La localización final de los fondos y los posibles nuevos procesamientos constituyen los próximos hitos de la causa, que hoy pone al descubierto los mecanismos de captación y remuneración en la intersección del lujo, el negocio de la noche y el deporte europeo de alto nivel.

Durante uno de los encuentros, las escuchas judiciales interceptaron una conversación privada en la que una de las jóvenes informaba a un colaborador: “No lo digas, pero acabo de hacerme el test y estoy embarazada desde hace más de tres semanas. Así que es de él”, lo que refleja el alcance de las implicaciones personales que emergen en la investigación.

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La agencia MADE Luxury Concierge permanece en el centro del escándalo, mientras la fiscalía y los jueces avanzan en el esclarecimiento del flujo económico y la responsabilidad de cada imputado en una trama de explotación que trasciende fronteras y cuestiona los límites del ocio de lujo asociado al deporte profesional. Según Corriere della Sera, está pendiente la fecha de la audiencia preliminar del caso que sacudió al deporte en Europa.