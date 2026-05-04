Ángela Torres recordó la dura traición de una amiga: la indirecta hacia Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto

Ángela Torres, vestida con un suéter estampado y gafas, participa en una entrevista televisiva en un estudio. Durante la conversación, Torres aborda el fin de su amistad con Maia Reficco. El video es una cobertura de evento mediático.

La confesión de Ángela Torres en una entrevista reciente sacó a la luz un episodio de traición que marcó su vida personal y profesional. Allí, la cantante y actriz abordó con franqueza la historia de un triángulo amoroso que terminó por quebrar una amistad estrecha. El relato, cargado de detalles en la entrevista en Nadie dice nada, involucra también a la actriz y cantante Maia Reficco y, en los márgenes, al músico Agustín Casanova.

El momento clave que Torres rememoró parte de una traición en el contexto de una salida nocturna. Según su testimonio, la situación se desarrolló de forma inesperada: “A no ser que me hayas clavado un puñal que duela mucho, que me pasó una sola vez y esa persona sí, la eliminé de mi vida por completo”. La artista no menciona nombres concretos, pero las alusiones y preguntas posteriores permiten reconstruir la escena y su impacto.

PUBLICIDAD

La secuencia comenzó con la confianza depositada en una amiga para asistir a un after. Torres describe cómo la invitó a compartir ese momento, creyendo en el lazo que las unía. Sin embargo, la noche tomó otro rumbo. Mientras se encontraba en el lugar, Ángela salió un instante y, al regresar, presenció cómo su amiga se llevaba de la mano a la persona con la que ella mantenía un interés sentimental. “La terminé invitando. Terminó estando ahí por mí y en un momento salí a fumar un puchito y cuando entré se lo estaba chapando ahí en mi cara y yo la miré, o sea, me miró y lo agarró y se fue de la mano al cuarto con él mirándome a mí”.

Angela Torres y Agustin Casanova en una antigua postal

La artista reconoce que fue una experiencia dolorosa y que, desde ese momento, decidió cortar completamente el vínculo con la persona involucrada. La magnitud del episodio quedó evidenciada en la entrevista, cuando Torres aclaró que solo una vez en su vida sintió la necesidad de eliminar a alguien de su círculo por una traición semejante.

PUBLICIDAD

En este tipo de situaciones, la confianza y el afecto se ven puestos a prueba, y pueden derivar en rupturas definitivas. La decisión de Torres de alejarse refleja la intensidad de sus sentimientos y la importancia que le asignaba a esa amistad.

El episodio no solo tuvo consecuencias a nivel personal, sino que impactó directamente en la relación de amistad que mantenía con Maia Reficco. En una charla posterior con Puro Show, Torres fue consultada sobre el estado actual del vínculo: “¿Con Maia Reficco cómo quedó? Porque en algún momento se habló de que fue ‘una Tatiana’ en la relación de ustedes”.

PUBLICIDAD

La respuesta de Torres no dejó dudas sobre el desenlace de la amistad: “Sí, sí, sí”, confirmó sobre la ruptura definitiva del vínculo. Cuando le preguntaron si el corte tuvo relación con Agustín Casanova, la artista fue tajante: “No, no, no. No, para nada”. De ese modo, Torres desvinculó al músico como causa directa de la distancia entre ambas, aunque reconoció que la situación fue decisiva para poner fin a la relación amistosa.

En la actualidad, Maia Reficco se encuentra en pareja con Franco Colapinto

En otro tramo de la conversación, Torres expresó su postura ante el conflicto: “Yo olvido y perdono, mirá”. Esta frase resume la forma en que procesó la situación y la decisión de no mantener contacto con quien, según su relato, la traicionó en un momento crucial.

PUBLICIDAD

La figura de Agustín Casanova aparece en la historia como el tercer vértice del triángulo. El periodista recordó el vínculo entre ambas actrices y el músico, quien mantuvo relaciones sentimentales con las dos en un corto período. Si bien Torres negó que Casanova fuera el motivo de la ruptura de la amistad, su presencia en el relato aporta contexto a la situación.

La coincidencia en las historias sentimentales generó rumores y comentarios en el ambiente, pero Torres insistió en que el distanciamiento fue consecuencia de la traición vivida en aquel after, y no de la intervención directa de Casanova.

PUBLICIDAD