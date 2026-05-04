Teleshow

Ángela Torres recordó la dura traición de una amiga: la indirecta hacia Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto

Sin dar nombres propios, la actriz y cantante contó un hecho puntual que habría sido el desencadenante para cortar el vínculo de amistad que mantenía con la actual pareja del piloto argentino

Guardar

Ángela Torres, vestida con un suéter estampado y gafas, participa en una entrevista televisiva en un estudio. Durante la conversación, Torres aborda el fin de su amistad con Maia Reficco. El video es una cobertura de evento mediático.

La confesión de Ángela Torres en una entrevista reciente sacó a la luz un episodio de traición que marcó su vida personal y profesional. Allí, la cantante y actriz abordó con franqueza la historia de un triángulo amoroso que terminó por quebrar una amistad estrecha. El relato, cargado de detalles en la entrevista en Nadie dice nada, involucra también a la actriz y cantante Maia Reficco y, en los márgenes, al músico Agustín Casanova.

El momento clave que Torres rememoró parte de una traición en el contexto de una salida nocturna. Según su testimonio, la situación se desarrolló de forma inesperada: “A no ser que me hayas clavado un puñal que duela mucho, que me pasó una sola vez y esa persona sí, la eliminé de mi vida por completo”. La artista no menciona nombres concretos, pero las alusiones y preguntas posteriores permiten reconstruir la escena y su impacto.

PUBLICIDAD

La secuencia comenzó con la confianza depositada en una amiga para asistir a un after. Torres describe cómo la invitó a compartir ese momento, creyendo en el lazo que las unía. Sin embargo, la noche tomó otro rumbo. Mientras se encontraba en el lugar, Ángela salió un instante y, al regresar, presenció cómo su amiga se llevaba de la mano a la persona con la que ella mantenía un interés sentimental. “La terminé invitando. Terminó estando ahí por mí y en un momento salí a fumar un puchito y cuando entré se lo estaba chapando ahí en mi cara y yo la miré, o sea, me miró y lo agarró y se fue de la mano al cuarto con él mirándome a mí”.

Angela Torres y Agustin Casanova en una antigua postal
Angela Torres y Agustin Casanova en una antigua postal

La artista reconoce que fue una experiencia dolorosa y que, desde ese momento, decidió cortar completamente el vínculo con la persona involucrada. La magnitud del episodio quedó evidenciada en la entrevista, cuando Torres aclaró que solo una vez en su vida sintió la necesidad de eliminar a alguien de su círculo por una traición semejante.

PUBLICIDAD

En este tipo de situaciones, la confianza y el afecto se ven puestos a prueba, y pueden derivar en rupturas definitivas. La decisión de Torres de alejarse refleja la intensidad de sus sentimientos y la importancia que le asignaba a esa amistad.

El episodio no solo tuvo consecuencias a nivel personal, sino que impactó directamente en la relación de amistad que mantenía con Maia Reficco. En una charla posterior con Puro Show, Torres fue consultada sobre el estado actual del vínculo: “¿Con Maia Reficco cómo quedó? Porque en algún momento se habló de que fue ‘una Tatiana’ en la relación de ustedes”.

La respuesta de Torres no dejó dudas sobre el desenlace de la amistad: “Sí, sí, sí”, confirmó sobre la ruptura definitiva del vínculo. Cuando le preguntaron si el corte tuvo relación con Agustín Casanova, la artista fue tajante: “No, no, no. No, para nada”. De ese modo, Torres desvinculó al músico como causa directa de la distancia entre ambas, aunque reconoció que la situación fue decisiva para poner fin a la relación amistosa.

Mujer joven con cabello oscuro sentada en una tumbona junto a una piscina, vistiendo un bikini azul con detalles naranjas y un collar de estrella. Tiene maquillaje con puntos bajo los ojos
En la actualidad, Maia Reficco se encuentra en pareja con Franco Colapinto

En otro tramo de la conversación, Torres expresó su postura ante el conflicto: “Yo olvido y perdono, mirá”. Esta frase resume la forma en que procesó la situación y la decisión de no mantener contacto con quien, según su relato, la traicionó en un momento crucial.

La figura de Agustín Casanova aparece en la historia como el tercer vértice del triángulo. El periodista recordó el vínculo entre ambas actrices y el músico, quien mantuvo relaciones sentimentales con las dos en un corto período. Si bien Torres negó que Casanova fuera el motivo de la ruptura de la amistad, su presencia en el relato aporta contexto a la situación.

La coincidencia en las historias sentimentales generó rumores y comentarios en el ambiente, pero Torres insistió en que el distanciamiento fue consecuencia de la traición vivida en aquel after, y no de la intervención directa de Casanova.

Temas Relacionados

Ángela TorresMaia ReficcoAgustín Casanova

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El desafío de Oriana Sabatini al publicar su primera novela: “Escribir me enfrentó a emociones intensas”

La actriz y cantante compartió detalles sobre los obstáculos y aprendizajes sobre su debut literario. Una búsqueda personal y explorar nuevos territorios marcaron su nueva etapa creativa

El desafío de Oriana Sabatini al publicar su primera novela: “Escribir me enfrentó a emociones intensas”

Relax, playa y amigos de cuatro patas: las mini vacaciones de Eleonora Wexler al lado del mar

Entre caminatas, sol y buena comida, la actriz disfrutó días de calma y conexión con el aire marino junto a sus dos perros

Relax, playa y amigos de cuatro patas: las mini vacaciones de Eleonora Wexler al lado del mar

Mirtha Legrand volvió al clásico té de los domingos con amigos en su casa: la foto del reencuentro

Tras varias semanas de ausencia de su programa de televisión y de sus reuniones sociales, Chiquita retomó su vida habitual, ya recuperada de la bronquitis que afectó su salud. Los detalles a los que accedió Teleshow

Mirtha Legrand volvió al clásico té de los domingos con amigos en su casa: la foto del reencuentro

Gladys La Bomba Tucumana y Zunino cada vez más cerca en Gran hermano: “Sin maquillaje sos relinda”

El incipiente vínculo generó el enojo de Luana y una discusión que revela el impacto del romance en la dinámica grupal y las estrategias del juego

Gladys La Bomba Tucumana y Zunino cada vez más cerca en Gran hermano: “Sin maquillaje sos relinda”

La violenta reacción de Nazareno con Pincoya en Gran Hermano: “No te confundas conmigo, yo no soy como estos giles”

Una fuerte discusión encendió las alarmas en la casa, provocando intervenciones de los compañeros y el estallido de comentarios en redes sociales sobre la actitud de ambos participantes

La violenta reacción de Nazareno con Pincoya en Gran Hermano: “No te confundas conmigo, yo no soy como estos giles”
DEPORTES
“Privacidad”: la declaración del dueño de la agencia del escándalo que ofrecía servicios de prostitución a futbolistas

“Privacidad”: la declaración del dueño de la agencia del escándalo que ofrecía servicios de prostitución a futbolistas

Una figura del Inter imitó a Michael Jackson en medio de los festejos por el título de la Serie A y causó furor

Malestar en el Real Madrid por las vacaciones de Kylian Mbappé mientras se recupera de su lesión: “Está pensando en el Mundial”

Las repercusiones en los medios del mundo tras la actuación de Franco Colapinto en el GP de Miami de F1: “Un piloto diferente”

El método poco conocido de James Milner para mantenerse en la cima del fútbol inglés durante décadas

TELESHOW
Wanda Nara y Kennys Palacios juntos en Uruguay después de rumores de pelea: “Me encontré con una amiga”

Wanda Nara y Kennys Palacios juntos en Uruguay después de rumores de pelea: “Me encontré con una amiga”

El desafío de Oriana Sabatini al publicar su primera novela: “Escribir me enfrentó a emociones intensas”

Relax, playa y amigos de cuatro patas: las mini vacaciones de Eleonora Wexler al lado del mar

Mirtha Legrand volvió al clásico té de los domingos con amigos en su casa: la foto del reencuentro

Gladys La Bomba Tucumana y Zunino cada vez más cerca en Gran hermano: “Sin maquillaje sos relinda”

INFOBAE AMÉRICA

Destructores estadounidenses entraron al Golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz para escoltar buques comerciales

Destructores estadounidenses entraron al Golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz para escoltar buques comerciales

La explotación infantil genera más de doscientas denuncias atendidas por la PGN en primer trimestre de 2026

Cabo Verde prohibió el descenso de pasajeros del crucero donde hubo tres muertos por hantavirus: hay más personas enfermas

Tras una década, el líder de Kiss, Gene Simmons, regresa al cine

Violencia social en Costa Rica presenta un aumento sostenido y afecta de forma preocupante los entornos escolares del país