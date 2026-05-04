Guatemala

La Corte de Constitucionalidad ordena ajustes inmediatos en procesos de acogimiento y adopción infantil en Guatemala

El máximo tribunal del país resolvió que las disposiciones limitantes del reglamento vigente vulneraban los derechos de la niñez, por lo que ordenó cambios inmediatos en el sistema de protección y adopciones

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Infografía sobre el fallo de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Muestra ilustraciones de un reloj de arena roto, una familia y varios íconos.
El máximo tribunal del país resolvió que las disposiciones limitantes del reglamento vigente vulneraban los derechos de la niñez, por lo que ordenó cambios inmediatos en el sistema de protección y adopciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala estableció un nuevo hito jurídico al declarar, mediante el expediente 7745-2024, la inconstitucionalidad de dos disposiciones clave del Reglamento 40-2010 sobre el acogimiento familiar.

La resolución exige a los Juzgados de Niñez priorizar que los menores permanezcan en un entorno familiar y ordena al Consejo Nacional de Adopciones (CNA) adaptar sus procedimientos para favorecer la permanencia de los niños en vínculos afectivos ya consolidados. El objetivo central de este fallo, según la CC, es fortalecer el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en familia y evitar la institucionalización que afecta su bienestar integral.

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Eliminación del plazo máximo y la prohibición de adopción

La Corte de Constitucionalidad, en su análisis del Reglamento 40-2010, eliminó dos restricciones fundamentales. En primer lugar, consideró inconstitucional el plazo máximo de seis meses para el acogimiento familiar.

Este límite temporal, al ser rígido, impedía un análisis individualizado y contravenía el principio del interés superior del niño. Con ello, no se consideraban las necesidades y el contexto concreto de cada menor, lo que podía conducir a decisiones que no favorecían ni su estabilidad ni su salud emocional. De acuerdo con el Diario Soy2502

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En segundo lugar, la resolución suprimió la prohibición de adopción por parte de las familias de acogida. El fallo reconoce que los lazos afectivos generados durante el periodo de acogida constituyen un elemento esencial en la garantía de una familia permanente para los niños declarados en situación de adoptabilidad.

La Corte de Constitucionalidad sostuvo que ignorar estos vínculos resultaba en una restricción injustificada y que su eliminación era imprescindible para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de la niñez guatemalteca.

Según la publicación de Soy502, la decisión obliga de manera inmediata al Consejo Nacional de Adopciones a suprimir cualquier barrera administrativa que impida que las familias de acogida participen en los procesos de adopción y exige a los juzgados de niñez evaluar cada caso de forma individual, asegurando así que los menores permanezcan en familia y evitando su institucionalización prolongada.

Múltiples adultos y niños guatemaltecos se reúnen en una sala de estar, interactuando y sonriendo en un ambiente cálido y familiar.
Varias familias de acogimiento guatemaltecas comparten un momento alegre con niños en proceso de adopción, simbolizando el apoyo y la esperanza en sus vidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Referencia a estándares internacionales y desarrollo infantil

Lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad se enmarca en los compromisos asumidos por Guatemala en materia de derechos de la niñez, recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y las Directrices de las Naciones Unidas sobre modalidades alternativas de cuidado.

Según estos instrumentos, el acogimiento familiar debe ser priorizado sobre cualquier forma de institucionalización, y toda medida de protección ha de basarse en el interés superior del niño mediante evaluaciones caso por caso.

Especialistas en desarrollo infantil citados en la normativa internacional respaldan plenamente esta orientación. La evidencia muestra que una infancia en entorno familiar favorece la construcción de un apego seguro y reduce los riesgos de ansiedad, depresión y afectaciones emocionales.

También se observan mejoras en el desarrollo cognitivo y en la salud física respecto a los menores que permanecen en instituciones. Por el contrario, la institucionalización prolongada se correlaciona con consecuencias adversas en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Ajuste inmediato en la operativa nacional

Con este precedente, el sistema de protección de la niñez en Guatemala se enfrenta a la exigencia de eliminar toda restricción normativa o administrativa que dificulte la integración de los menores en familias de acogida con posibilidad real de adopción.

El Consejo Nacional de Adopciones debe modificar con carácter urgente todos los procedimientos implicados, mientras que los juzgados de niñez deberán fundamentar sus decisiones en evaluaciones individualizadas.

El fallo de la Corte de Constitucionalidad redefine el marco del acogimiento familiar y obliga a una transformación inmediata en los procesos administrativos para que el derecho de la infancia a vivir en familia tenga prevalencia absoluta sobre cualquier criterio procedimental o temporal. *Con información del Diario Soy502

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